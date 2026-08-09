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திமுகவின் கவனக்குறைவால்தான் தவெக ஆட்சிக்கு வந்தது - முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி பேச்சு

"கொளத்தூர் தொகுதியில் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் 5 வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் செயல்படவில்லை" என்று திமுக சட்டத்துறை செயலாளர் என்.ஆர்.இளங்கோ தெரிவித்துள்ளார்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி
நிகழ்ச்சியில் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2026 at 10:59 PM IST

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மதுரை: "திமுகவின் கவனக்குறைவால்தான் தவெக ஆட்சிக்கு வந்தது" என்று முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை ஒத்தக்கடையில், தென்மண்டல திமுக வழக்கறிஞர்கள் கலந்துரையாடல் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், முன்னாள் அமைச்சர்கள் தங்கம் தென்னரசு, மூர்த்தி, தேனி எம்.பி. தங்க தமிழ்செல்வன், திமுக சட்டத்துறை செயலாளர் என்.ஆர்.இளங்கோ உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி பேசுகையில், "நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள், யாரும் எதிர்பாராத வகையில் அமைந்தது. நாம் அதிமுகவை எதிர்த்துதான் களமாடினோம். ஆனால், தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்துவ விட்டது. இதற்கு நமது கவனக்குறைவும் இறுமாப்பும்தான் காரணம்.

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திமுகவில் உணர்வோடும் துடிப்போடும் செயல்படும் அணியாக வழக்கறிஞர் அணி இருக்கிறது. திமுக ஆட்சியை இழந்து, தொண்டர்கள் சோர்வடைந்திருந்த நிலையில், உதயநிதி ஸ்டாலினை போலீசார் விசாரணைக்கு அழைத்துச் சென்றதை எதிர்த்து நடைபெற்ற போராட்டங்கள், கட்சியினரிடையே மிகப்பெரிய எழுச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.

நிகழ்ச்சியில், தேனி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தங்கத் தமிழ்செல்வன் பேசுகையில், "சமூக வலைதளங்களில் வெளியான ‘ரீல்ஸ்’ உள்ளிட்ட பிரச்சாரங்கள் மூலமாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்துள்ளது.

தவெக தேர்தலின்போது அளித்த பல்வேறு வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை. தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சியில், இதுவரை குறிப்பிடத்தக்க திட்டங்கள் எதுவும் கொண்டுவரப்படவில்லை. மக்கள் தற்போது மௌனமாக உள்ளனர். அந்த மௌனம் நமக்கு சாதகமாக அமையும். திமுக மீண்டும் வலுப்பெற்று ஆட்சியில் அமரும்” என்று தெரிவித்தார்.

முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பேசுகையில், "உதயநிதி ஸ்டாலினை போலீசார் விசாரணைக்கு அழைத்துச் சென்ற சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து கடந்த ஒரு வாரத்தில் திமுகவினரிடையே மிகப்பெரிய எழுச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. சிறு சோர்வில் இருந்த தொண்டர்கள் வீறுகொண்டு வீதிக்கு வந்தனர். 2001-ம் ஆண்டு கலைஞர் கைது செய்யப்பட்டபோது ஏற்பட்ட உணர்வு மீண்டும் தட்டி எழுப்பப்பட்டுள்ளது.

2ஜி வழக்கில் ஆ.ராசா, தனக்குத்தானே வாதாடி வெற்றி பெற்ற வரலாறு தமிழகத்தில் உள்ளது. உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடர்பான வழக்கு, கொளத்தூர் தொகுதி மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் தொடர்பான வழக்கு ஆகியவற்றை திமுக வழக்கறிஞர் அணி சிறப்பாக கையாண்டது" என்று தெரிவித்தார்.

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நிகழ்ச்சியில் பேசிய திமுக சட்டத்துறை செயலாளர் என்.ஆர்.இளங்கோ, "சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் 5 வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் செயல்படவில்லை.30 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான இயந்திரங்களில் கோளாறு இருந்தது.

திமுக வழக்கறிஞர்களுக்கு அரசியல் உணர்வு மட்டுமின்றி சட்டம் குறித்த ஆழமான அறிவும் அவசியம். சட்டத்திற்குப் புறம்பான கைது நடவடிக்கைகள் நடைபெற்றால் அவற்றை எதிர்த்து சட்டரீதியாகவும் ஜனநாயக ரீதியாகவும் போராடும் பொறுப்பு திமுக வழக்கறிஞர்களுக்கு உள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.

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