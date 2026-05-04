பெரம்பூர் தொகுதியில் வாகை சூடுவாரா தவெக தலைவர் விஜய்? வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது

பெரம்பூர் தொகுதியில் வாகை சூடுவாரா தவெக தலைவர் விஜய்? வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது
Published : May 4, 2026 at 7:26 AM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், அனைவரும் பெரிதும் எதிர்பார்த்த பெரம்பூர் தொகுதியில் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியுள்ளது.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை பொறுத்தவரை விஐபி தொகுதிகள், நட்சத்திர தொகுதிகள் பல இருந்தாலும், பெரம்பூர் உள்ளிட்ட சில தொகுதிகளே அதிக அளவில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன.
குறிப்பாக, பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய் போட்டியிடுவதால் அது விஐபி தொகுதியாகவும், நட்சத்திர தொகுதியாகவும் மாறியுள்ளது.
சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள 16 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் மிகப்பெரிய தொகுதியாக பெரம்பூர் உள்ளது. இங்கு மொத்தமுள்ள 2 லட்சத்து 21 ஆயிரம் வாக்காளர்களில் கணிசமான சதவீதத்தினர் இந்த தேர்தலில் வாக்களித்துள்ளனர்.இங்கு மொத்தம் 89.55 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றுள்ளது.
கள நிலவரத்தை வைத்து பார்க்கும் போது, திமுக வேட்பாளரும், பெரம்பூர் தொகுதி எம்எல்ஏவுமான ஆர்.டி. சேகருக்கும், தவெக தலைவர் விஜய்க்கும் இடையேதான் நேரடி போட்டி காணப்படுகிறது.
இதில் திமுக வேட்பாளராக ஆர்.டி. சேகர், 2019ஆம் ஆண்டு முதன்முதலில் பெரம்பூர் இடைத்தேர்தலில் நின்று வெற்றி பெற்றவர். பிறகு 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மீண்டும் களமிறங்கிய ஆர்.டி. சேகர், தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் தனபாலனை விட 54 ஆயிரம் வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று வெற்றி பெற்றார்.
கடந்த 2016 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதியை அதிமுக வேட்பாளர் வெற்றிச்செல்வன் கைப்பற்றினார். 2011 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்த சிபிஎம் சார்பில் களமிறக்கப்பட்ட செளந்தரராஜன் வெற்றி வாகை சூடினார்.
இவ்வாறு அடுத்தடுத்து திமுகவும், அதிமுகவும் கைப்பற்றி வந்த பெரம்பூர் தொகுதியில், இந்த முறை தவெக தலைவர் விஜய் இங்கு களமிறங்கி இருக்கிறார். இது, திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி. சேகருக்கு கடும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் எனக் கூறப்படுகிறது.
அதேபோல, பாமக சார்பில் களமிறங்கிய திலகபாமாவும் வன்னியர்களின் வாக்குகளையும், பெண்களின் வாக்குகளையும் கணிசமாக பெற்றிருப்பார்.
மேலும், சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் வெற்றிச்செல்வன் களம் கண்டிருக்கிறார். இவர்களை தவிர, இத்தொகுதியில் 47 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டுள்ளனர்.