கோவை மாணவி வன்கொடுமை; 'தமிழக முதல்வர் துயில் களைவது எப்போது?' - விஜய் காட்டம்!

அண்ணா பல்கலை மாணவிக்கு நேர்ந்த கொடுமையே இன்னும் ஆறவில்லை. அதற்குள் கோவையில் தாங்க முடியாத கூட்டுப் பாலியல் கொடுமையா? என விஜய் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 3, 2025 at 9:41 PM IST

1 Min Read
கோயம்புத்தூர்: கல்லூரி மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான சம்பவத்திற்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை விமான நிலையம் அருகே ஆண் நண்பருடன் பேசிக் கொண்டிருந்த 19 வயது கல்லூரி மாணவியை 3 பேர் கொண்ட கும்பல் நேற்று இரவு கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்தனர். முன்னதாக மாணவியின் நண்பரை, அவர்கள் மூவரும் தாக்கியதில் அவர் மயக்கமடைந்த நிலையில், பின்னர் மயக்கம் தெளிந்து பீளமேடு போலீசில் புகார் கொடுத்துள்ளார்.

அதன்பேரில், சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு நடத்திய போலீசார் அங்குள்ள புதர் பகுதியில் அரை நிர்வாண கோலத்தில் காயங்களுடன் உயிருக்கு போராடிக்கொண்டிருந்த மாணவியை மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர். தற்போது மாணவிக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கிடையே, சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள பீளமேடு போலீசார், இந்த குற்ற சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபர்களை பிடிக்க 7 தனிப்படைகளை அமைத்துள்ளனர்.

கோவையை உலுக்கியுள்ள இச்சம்பவத்திற்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். அந்த வகையில், தவெக தலைவர் விஜய், '' தமிழகத்தில் சட்டம், ஒழுங்கு எங்கே? பெண்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பாதுகாப்பு எங்கே?'' என கேள்வி எழுப்பி தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: கோவை மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை; 'முதலமைச்சர் பதில் சொல்ல வேண்டும்' - வானதி சீனிவாசன்!

இது குறித்து விஜய் எக்ஸ் தளத்தில், ''கோவையில் தனியார் கல்லூரி மாணவி ஒருவர், பாலியல் சீண்டலுக்கும், துன்புறுத்தலுக்கும், வன்கொடுமைக்கும் ஆளாகி உள்ளதைக் கண்டு நெஞ்சம் பதறுகிறது. அண்ணா பல்கலை மாணவிக்கு நேர்ந்த கொடுமையே இன்னும் ஆறவில்லை. அதற்குள் கோவையில் தாங்க முடியாத கூட்டுப் பாலியல் கொடுமையா?

தமிழகத்தில் சட்டம், ஒழுங்கு எங்கே? பெண்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பாதுகாப்பு எங்கே? தொடர்ந்து துன்பம் நேர்கிறது. தமிழக முதல்வர் துயில் களைவது எப்போது? கோவை மாணவிக்குக் கொடுமை விளைவித்த குற்றவாளிகளை உடனே கண்டுபிடித்துச் சட்டப்படி தண்டிக்க வேண்டும்'' என பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் இபிஎஸ், பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், அண்ணாமலை, பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் உள்ளிட்டோரும் தங்களின் கண்டனங்களை பதிவு செய்துள்ளனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வரும் கோவை போலீசார், இன்று காலை சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தில் இருந்து இருசக்கர வாகனம் ஒன்றை பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

