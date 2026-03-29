விஜய் உதவியாளர் மகனுக்கு தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு; மேடையில் நடந்த நெகிழ்ச்சி சம்பவம்
வடசென்னையின் மூத்த அரசியல்வாதியும், அதிமுக முன்னாள் மாவட்டச் செயலாளருமான வி.எஸ்.பாபுவுக்கு கொளத்தூர் தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : March 29, 2026 at 8:48 PM IST
சென்னை: தன்னிடம் 30 ஆண்டுகளாக உதவியாளராக இருந்தவரின் மகனுக்கு தேர்தலில் போட்டியிட விஜய் வாய்ப்பளித்துள்ளார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் பட்டியலை அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் இன்று வெளியிட்டார். அதைத் தொடர்ந்து வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்து வைத்து, அவர்களுடன் புகைப்படங்களை எடுத்துக் கொண்டார்.
புதிதாக கட்சியில் இணைந்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் மாற்றுக்கட்சியில் இருந்து விலகி வந்த பலருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்த செங்கோட்டையன் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் தொகுதியிலும், அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ தூசி மோகன் செய்யாறு தொகுதியிலும், திருப்பூர் முன்னாள் எம்.பி. சத்யபாமா திருப்பூர் வடக்கு தொகுதியிலும் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பாஜகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்த சி.டி.நிர்மல்குமார், திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியிலும், விசிகவில் இருந்து விலகி தவெகவுக்கு வந்த ஆதவ் அர்ஜுனா வில்லிவாக்கம் தொகுதியிலும் போட்டியிடுகின்றனர்.
திருப்பத்தூர் தொகுதியை அமமுகவுக்கு அதிமுக தலைமை ஒதுக்கியதால், திருப்பத்தூர் அதிமுக ஒன்றிய செயலாளர் டாக்டர் திருப்பதி, இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு தவெகவில் இணைந்தார். அவரை திருப்பத்தூர் தொகுதி வேட்பாளராக தவெக தலைவர் விஜய் அறிவித்துள்ளார். வடசென்னையின் மூத்த அரசியல்வாதியும், அதிமுக முன்னாள் மாவட்டச் செயலாளருமான வி.எஸ்.பாபு, அண்மையில் தவெகவில் இணைந்தார். அவர் கொளத்தூர் தொகுதி வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டுள்ளார்.
பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் தொடங்கிய எம்.ஜி.ஆர். அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் ஆர்.வி.ரஞ்சித் குமார் மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு அந்த கட்சியில் இருந்து வெளியேறினார். தற்போது தவெகவில் இணைந்த அவருக்கு காஞ்சிபுரம் தொகுதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில பொதுச்செயலாளராக இருந்த டி.செல்வம் நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு கட்சியில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டதும், அன்றைய நாளிலேயே தவெகவில் இணைந்தார். அவருக்கு சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியை தவெக தலைமை ஒதுக்கியுள்ளது.
நெல்லையைச் சேர்ந்த பிரபல அரசு கட்டுமான ஒப்பந்ததாரரும், திமுகவைச் சேர்ந்தவருமான ஆர்.எஸ்.முருகன் தாம் வேட்பாளராகத் தேர்வாகவில்லை என்று அறிந்ததும் தவெகவில் இணைந்தார். அவருக்கு தவெகவில் திருநெல்வேலி தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டது. நாங்குநேரி தொகுதியை அமமுகவுக்கு ஒதுக்கியதை எதிர்த்து முன்னாள் எம்எல்ஏ நாராயணன் அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தார். அவருக்கு உடனடியாக நாங்குநேரியில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், கு.ப.கிருஷ்ணனுக்கு லால்குடி தொகுதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒபிஎஸ் ஆதரவாளரான ஜெ.சி.டி.பிரபாகருக்கு ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
விஜய்யின் உதவியாளர் மகனுக்கு வாய்ப்பு:
தவெக தலைவர் விஜய்யின் உதவியாளரும், கார் ஓட்டுநருமான ராஜேந்திரனின் மகனான சபரிநாதனுக்கு சென்னை தெற்கு மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அவரை விருகம்பாக்கம் தொகுதியின் வேட்பாளராக விஜய் அறிவித்துள்ளார். கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தனக்கு நம்பிக்கைகுரியவராக இருந்தவருக்கு, பரிசு அளிக்கும் விதமாக அவருடைய மகனுக்கு தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே, விஜய்யுடன் மேடையில் புகைப்படம் எடுக்க வந்த சபரிநாதன் கண்கலங்கினார். இதனைக்கண்ட விஜய் சபரிநாதனின் கண்ணீரைத் துடைத்தார். தவெக வேட்பாளர்களில் 100-க்கும் மேற்பட்ட ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளுக்கும், 50-க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கும் தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது