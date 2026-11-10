துணை சபாநாயகர் விவகாரத்தில் விசாரணை - தவெக எம்.எல்.ஏ.க்களுடன் நாளை அவசர ஆலோசனை?
அடிப்படை வசதிகள் தொடர்பாக புகாரளிக்கச் சென்ற நபரை துணை சபாநாயகர் தாக்கியதாக கூறப்படும் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : November 10, 2026 at 8:33 AM IST
திருச்சி: துணை சபாநாயகர் தாக்கியதாக கூறப்படும் சர்ச்சை தொடர்பாக, தவெக தலைமை ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழு விசாரணை நடத்த உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் கண்ணபிரான் காலனியைச் சேர்ந்தவர் கார்த்திக் குமார். இவரது பகுதியில் ஒரு வாரமாகக் குடிநீர் விநியோகம் சீராக நடைபெறவில்லை என்றும், குப்பைகள் அகற்றப்படாமல் தேங்கி கிடப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் புகாரளித்தும், எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாததால், தனது தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும், சட்டப்பேரவை துணை சபாநாயகருமான ரவிசங்கரை தொலைபேசியில் தொடர்புகொள்ள முயன்றுள்ளார்.
துணை சபாநாயகர் தொடர்பான சர்ச்சை
ஆனால், துணை சபாநாயகர் அழைப்பை ஏற்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. தீபாவளி தினத்தன்று (நவம்பர் 8) மாலை மண்ணச்சநல்லூர் பகுதிக்குச் சென்ற கார்த்திக் குமார், அங்கு துணை சபாநாயகரின் கார் நிற்பதைக் கண்டு, தனது பகுதியின் அடிப்படைப் பிரச்சினைகள் குறித்து நேரில் முறையிடச் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
அப்போது காரிலிருந்து இறங்கிய துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர், பொதுமக்கள் முன்னிலையில் தகாத வார்த்தைகளால் பேசியதுடன், தன்னைத் தாக்கி அங்கிருந்து விரட்டியதாகவும் கார்த்திக் குமார் குற்றஞ்சாட்டினார். இதையடுத்து, அவர் சமயபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்றதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனிடையே, தன்னை துணை சபாநாயகர் தாக்கவில்லை என்றும், சமூக வலைதளங்களில் தவறான தகவல்கள் பரப்பப்படுவதகாவும் கார்த்திக் குமார் பேசுவது போன்ற வீடியோ ஒன்று வெளியானது. அந்த வீடியோவில், துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர் அருகில் அமர்ந்தபடி அவர் பேசியிருந்தார். ஆனால், இந்த வீடியோ வெளியானதைத் தொடர்ந்து கார்த்திக் குமார் மற்றொரு வீடியோவை வெளியிட்டு புதிய குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார்.
அதில், தனது உயிருக்கும் தனது குடும்பத்தினருக்கும் அச்சுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டதால், வேறு வழியின்றி முந்தைய வீடியோவில் அவ்வாறு பேசியதாகத் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், மண்ணச்சநல்லூர் காவல் ஆய்வாளர் கிருபாநிதி தன்னை வலுக்கட்டாயமாக ரவிசங்கரின் வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்றதாகவும், அங்கு துணை சபாநாயகரும், காவல் ஆய்வாளரும் சேர்ந்து தன்னை மிரட்டியதாகவும் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
தவெக தலைமை ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழு விசாரணை
அதனால் அவர்கள் எழுதி கொடுத்த வசனங்களைப் பேச வைத்து, பலமுறை வீடியோ பதிவு செய்யப்பட்டு, பின்னரே அந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடப்பட்டதாகவும் கார்த்திக் குமார் தெரிவித்துள்ளார். இந்த சம்பவம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்நிலையில், இந்த விவகாரத்தைத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமை தீவிரமாக எடுத்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
துணை சபாநயாகர் ரவிசங்கர் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் அடுத்தடுத்து வெளியான வீடியோக்கள் தொடர்பாக தவெக தலைமை ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழு விசாரணை மேற்கொள்ள உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த விசாரணையின் அடிப்படையில், துணை சபாநாயகர் மீது கட்சி ரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
தவெக எம்.எல்.ஏ.க்கள் ஆலோசனை கூட்டம்
மேலும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலர் தொடர்ந்து சர்ச்சைகளில் சிக்கி வருவது கட்சித் தலைமையிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தெரிகிறது. இதையடுத்து, கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் அழைத்து அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
இதற்காக தவெகவின் அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் நாளை (நவம்பர் 11) சென்னைக்கு வரவேண்டும் என்று தவெகவின் கட்சியின் பொதுச்செயலாளரும், அமைச்சருமான என். ஆனந்த் உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
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இந்தக் கூட்டத்தில், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து சர்ச்சைகளில் சிக்குவதைத் தடுப்பது, பொதுமக்களிடம் நடந்துகொள்ள வேண்டிய விதம், கட்சியின் நற்பெயருக்குப் பாதிப்பு ஏற்படாமல் செயல்படுவது உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. ரவிசங்கர் விவகாரத்தில் கட்சியின் தலைமை ஒழுங்கு நடவடிக்கைக்கு குழு விசாரணை நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், நாளை நடைபெறவுள்ள இந்த அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம் அரசியல் வட்டாரத்தில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.