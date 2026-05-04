கந்தர்வகோட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் சுப்ரமணியன் முன்னிலை

Published : May 4, 2026 at 2:41 PM IST

புதுக்கோட்டை: 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும்நிலையில், கந்தர்வகோட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் சுப்ரமணியன் ஆறாம் சுற்று நிலவரப்படி 20 ஆயிரத்து 763 வாக்குகளைப் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறார்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் மற்றுமொரு முக்கியமான சட்டமன்ற தொகுதியாக கந்தர்வகோட்டை சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது. இம்மாவட்டத்தின் ஒரே தனி இதுவாகும். குளத்தூர் மற்றும் ஆலங்குடி தாலுகாக்களின் சில பகுதிகளை உள்ளடக்கியதே இந்தத் தொகுதி.

1957 – 1971 வரை பயன்பாட்டில் இருந்த இந்த தொகுதி நான்கு தேர்தல்களுக்கு பின் நீக்கப்பட்டது. பின்னர், 2011 இல் மீண்டும் இத்தொகுதி உருவாக்கப்பட்டு, இதுவரை மூன்று தேர்தல்கள் நடைபெற்றுள்ளன. 7 தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் 3 முறையும், அதிமுக 2 முறையும், திமுக மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் தலா ஒருமுறையும் இந்த தொகுதியில் வென்றுள்ளன.

இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 1 லட்சத்து 94 ஆயிரத்து 732 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண் வாக்காளர்கள் 98 ஆயிரத்து 28 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 96,695 பேரும் உள்ளனர். மேலும், மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் 9 பேரும் உள்ளனர்.

2021 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்

2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில், சிபிஐ-எம் வேட்பாளர் சின்னதுரை வெற்றி பெற்றார். 69 ஆயிரத்து 710 வாக்குகளை பெற்றார். இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் ஜெய பாரதி 56,989 வாக்குகளைப் பெற்று தோல்வியைத் தழுவினார்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்

இம்முறை சிபிஐ(எம்) சார்பில் சின்னதுரை களமிறக்கப்பட்டுள்ளார். இத்துடன், தவெக சார்பில் சுப்ரமணியன், பாஜக சார்பில் உதயகுமார், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் நதியா உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

இதில் தவெக வேட்பாளர் சுப்ரமணியன் ஆறாம் சுற்று நிலவரப்படி 20 ஆயிரத்து 763 வாக்குகளைப் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறார். சிபிஐ(எம்) வேட்பாளர் சின்னதுரை 15 ஆயிரத்து 682 வாக்குகளைப் பெற்று இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார். பாஜக வேட்பாளர் உதயகுமார் 15,647 வாக்குகளைப் பெற்று மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளார்.

கந்தர்வகோட்டை சட்டமன்ற தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021மா. சின்னதுரைசிபிஐ(எம்)
2016பா. ஆறுமுகம்அதிமுக
2011என். சுப்பிரமணியன்அதிமுக

