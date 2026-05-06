ஒரே ஒரு ஓட்டில் தோல்வி அடைந்த அமைச்சர் பெரியகருப்பன்: தவெக வெற்றி சாத்தியமானது எப்படி?

தவெக வேட்பாளர் சீனிவாச சேதுபதி மொத்தமாக 83,375 வாக்குகள் பெற்ற நிலையில், திமுக வேட்பாளரும், அமைச்சருமான கே.ஆர்.பெரியகருப்பன் 83,374 வாக்குகள் பெற்று 2வது இடம்பிடித்தார்.

தவெக வேட்பாளர் சீனிவாச சேதுபதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 6, 2026 at 10:20 AM IST

சிவகங்கை: திருப்பத்தூர் திமுக வேட்பாளர் பெரியகருப்பன் ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்த நிலையில், கடைசி சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது நடந்தது என்ன என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் கடந்த 4ஆம் தேதி வெளியானது. இதில் திமுக, அதிமுக ஆகிய பிரதான கட்சிகளை பின்னுக்கு தள்ளி தவெக பெரும்பான்மையான தொகுதிகளை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது.

முதலமைச்சர் உட்பட பல திமுக அமைச்சர்களே தவெக வேட்பாளர்களிடம் தோல்வியை தழுவியுள்ள நிலையில், திருப்பத்தூரில் திமுக அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார்.

இந்த விவகாரம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பேசுபொருளான நிலையில், வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது அங்கு நடைபெற்ற கடைசி நேர பரபரப்பு நிலவரங்கள் குறித்து இங்கு காணலாம்.

திமுக வேட்பாளர் பெரியகருப்பன் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)

திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் அமைச்சர் கே.ஆர். பெரியகருப்பன், பாஜக சார்பில் கே.சி.திருமாறன், தவெக சார்பில் சீனிவாச சேதுபதி உள்ளிட்ட 16 பேர் போட்டியிட்டனர்.

கடந்த மே 4ஆம் தேதி தேர்தல் வாக்குகள் எண்ணும் பணி, திருப்பத்தூரில் உள்ள அழகப்பா பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் காலை 8 மணிக்கு தொடங்கியது. வாக்கு எண்ணும் மையத்தை சுற்றி 3 அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டு இருந்தது.

முதலில் தபால் ஓட்டுக்கள் எண்ணப்பட்ட பின், வாக்கு எந்திரங்களில் பதிவாக வாக்குகள் எண்ணபட்டு வந்தன. ஆரம்பம் முதல் அமைச்சர் பெரியகருப்பன் முன்னிலையில் இருந்தாலும், 5, 11, 12, 15 ஆகிய சுற்றுகளில் தவெக வேட்பாளர் சீனிவாச சேதுபதி முன்னிலையில் வந்தார்.

தொடர்ந்து, இரவு 9 மணி அளவில் 27வது சுற்றில் வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட நிலையில், 212 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் கே.ஆர்.பெரியகருப்பன் முன்னிலை வகித்தார். அப்போது அச்சுற்றில் 3 வாக்கு இயந்திரங்கள் பழுதானது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, அதை அதிகாரிகள் சரி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

இதில், 3 பெட்டிகளில் 1 பெட்டி சரி செய்யப்பட்டு, மீண்டும் வாக்குகள் எண்ணிக்கை நடைபெற்ற போது, தவெக வேட்பாளரைவிட 117 வாக்குகள் பெற்று கே.ஆர். பெரியகருப்பன் முன்னிலையில் இருந்தார்.

மற்ற இரண்டு வாக்கு எந்திரங்கள் சரி செய்ய முடியாத நிலையில், அதன் விவிபேட் எந்திரத்தை கொண்டு வாக்குகள் எண்ணப்பட்டதில் பெரியகருப்பன் 30 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் இருந்தார்.

தொடர்ந்து, 3வது விவிபேட் எண்ணும் போது 1 வாக்கு வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளர் முன்னிலைக்கு சென்றார். கடைசியாக, மொத்தம் 30 சுற்றுகளின் முடிவில் தவெக வேட்பாளர் சீனிவாச சேதுபதி 1 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

சீனிவாச சேதுபதி 83,010 மற்றும் 365 அஞ்சல் வாக்குகள் சேர்த்து, மொத்தமாக 83,375 வாக்குகள் பெற்றார். திமுக வேட்பாளர் பெரியகருப்பன் 82,191 மற்றும் 1,183 அஞ்சல் வாக்குகளோடு சேர்த்து 83,374 வாக்குகள் பெற்று ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவினார்.

வாக்கு எண்ணிக்கை சுற்றுகே.ஆர்.பெரியகருப்பன் சீனிவாச சேதுபதி
சுற்று 26 2957 4283
சுற்று 27 911 1318
சுற்று 28 188273
சுற்று 29 214311
சுற்று 30 148179

ஒரு ஓட்டு வித்தியாசத்தில் தவெக வெற்றி பெற்றதாக திமுக ஆதரவாளர்கள் இடையே தகவல் பரவியது.

உடனடியாக திமுகவினர் வாக்கு எண்ணும் மையத்தை சூழ்ந்துகொண்டனர். அப்போது மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் பொற்கொடி, 'தேர்தல் ஆணைய விதிமுறையின்படி வெற்றி பெற்ற வாக்குகள் வித்தியாசத்தை விட செல்லாத வாக்குகள் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தால், அதை மறு ஆய்வு செய்யலாம்' எனக் கூறினார். இதனையடுத்து, தபால் வாக்குகளில் உள்ள செல்லாத வாக்குகளை அலுவலர்கள் மறு ஆய்வு செய்தனர்.

அதில், செல்லாத வாக்குகள் எதுவும் இல்லை என்பது மீண்டும் உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனையடுத்து, தவெக வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்க வேண்டும் என பாஜகவை சேரந்த மேப்பல் சத்தியநாதன், பாஜக வேட்பாளர் கே.சி. திருமுருகன் ஆகியோர் கோஷமிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக, ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டார்.

இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், திமுகவினரும் மறு எண்ணிக்கை வேண்டுமென கூச்சலிட்டதால், சிறிது பரபரப்பு நிலவியது. ஆனால் அடிதடி கைகலப்பு போன்ற அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் நிகழவில்லை.

பின்னர் நள்ளிரவு 1 மணி அளவில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர் சீனிவாச சேதுபதி வெற்றி பெற்றதாக அறிவித்து, அதற்கான சான்றிதழும் வழங்கப்பட்டது. ஒரு ஓட்டு வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றியை தவறவிட்ட கே.ஆர்.பெரியகருப்பன் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களும் மிகுந்த சோகத்துடனும், கோபத்துடனும் வெளியேறினர்.

