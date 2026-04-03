கரூரில் விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு வந்தால் போலீசார் பாதுகாப்பு வழங்க தயாரா? தவெக வேட்பாளர் கேள்வி
சென்னையில் தவெக பிரச்சாரத்திற்கு விஜய் சென்ற போது, அங்கு காவல்துறையினர் சரியான பாதுகாப்பு வழங்கவில்லை என கரூர் தவெக வேட்பாளர் மதியழகன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
Published : April 3, 2026 at 3:16 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:24 PM IST
கரூர்: கரூரில் விஜய் பிரச்சாரம் செய்ய வந்தால் காவல்துறை அனுமதியும், பாதுகாப்பும் வழங்க தயாரா என தவெக வேட்பாளர் வி.பி.மதியழகன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
கரூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட வையாபுரி நகர் பகுதியில் இன்று காலை வீடு வீடாக சென்று தவெக வேட்பாளர் மதியழகன் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார். கரூர் மாவட்டத்திலுள்ள நான்கு சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் வேட்பு மனு தாக்கல் நேற்று இரண்டாவது நாளாக நடைபெற்றது.
இந்த தொகுதியில் மொத்தமாக இதுவரை சுயேச்சைகள் 14 பேர் உட்பட 45 வேட்பாளர்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். இந்நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் கரூர் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் போட்டியிடும், தவெக கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் வி.பி.மதியழகன் நேற்று (ஏப்.2) தனது வேட்பு மனுவினை, கரூர் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் சத்திய பாலகங்காதரனிடம் மனு தாக்கல் செய்தார்.
இதைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த மதியழகன், ”இந்த தொகுதியில் வீடு, வீடாக வாக்கு சேகரிக்க செல்லும்போது, தவெகவிற்கு வீட்டுக்கு ஒருவர் கட்சித் தலைவர் விஜய்க்காக வாக்களிப்பார்கள் என்று நம்பி சென்றோம். மக்கள் நல்ல வரவேற்பு அளித்தனர். தமிழ்நாட்டில் ஊழல், லஞ்சம் இல்லாத ஆட்சி அமைவதற்கும், மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கான ஆட்சி அமைவதற்கும் மக்கள் தவெகவிற்கு வாக்களிக்க தயாராக உள்ளனர்” என்றார்.
கரூர் தொகுதியில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள வருவாரா என்று செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, ”காவல்துறையினர் முறையான அனுமதியும், பாதுகாப்பும் வழங்கத் தயாரா? அவர்கள் பாதுகாப்பும் அனுமதியும் கொடுத்தால் நிச்சயமாக கரூரில் தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள வருவார். சென்னையில் தவெக பிரச்சாரத்திற்கு தலைவர் விஜய் சென்றபோது, அங்கு காவல் துறையினர் சரியான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவில்லை.
அப்போது பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த காவல் துறையினர், பிரச்சாரம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த இடத்திற்கு திடீரென பேருந்துகளை அனுமதித்துவிட்டனர். இதனால் மக்களுக்கு எவ்வித அசம்பாவிதமும் ஏற்படக்கூடாது என தலைவர் விஜய் பிரச்சாரத்தை பாதியில் முடித்துக் கொண்டார். தவெக கட்சி துவங்கியது முதல் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 16 மாவட்டங்களுக்கு தலைவர் விஜய் நேரடியாக சென்று, மக்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரித்துள்ளார். மீதமுள்ள மாவட்டங்களுக்கு அவர் செல்வதற்கு முயன்று வருகிறார். தவெக கரூர் தொகுதியில் ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான வாக்குகளை பெறும்" என்று மதியழகன் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
அத்துடன், "வாக்காளர்களுக்கு எக்காரணம் கொண்டும் பணம் விநியோகம் செய்யமாட்டோம். தவெக தலைவர் விஜய், பத்தாம் வகுப்பு, பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் நிகழ்ச்சியில், இதனை தெளிவாக விளக்கிப் பேசியுள்ளார். இன்றைய இளைய தலைமுறை நல்ல சட்டமன்ற உறுப்பினரை தேர்வு செய்து சட்டமன்றத்திற்கு அனுப்புவதற்கு தயாராகி உள்ளனர். அதன்படி, இளைய தலைமுறையைச் சேர்ந்தவர்கள் ஒவ்வொரு வீடாக ’எங்கள் வாக்கு விற்பனைக்கு இல்லை’ என எழுதி வைக்கத் துவங்கி விட்டனர். தவெக ஆட்சி தமிழகத்தில் அமைந்ததும் வாக்குக்கு பணம் வழங்கும் கலாச்சாரத்தை முற்றிலுமாக அகற்றுவோம்” என்று மதியழகன் கூறினார்.