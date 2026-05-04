ETV Bharat / state

அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் மொஹமத் ஃபர்வாஸ் முன்னிலை

காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ராமசந்திரன் 19 ஆயிரத்து 815 வாக்குகளைப் பெற்று பின்னடைந்துள்ளார்.

அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி
அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 2:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுக்கோட்டை: 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும்நிலையில், அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் மொஹமத் ஃபர்வாஸ் ஏழாம் சுற்று நிலவரப்படி 27 ஆயிரத்து 50 வாக்குகளைப் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறார்.

திமுக வேட்பாளர் ரகுபதி நான்காம் சுற்று நிலவரப்படி 13 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான வாக்குகளைப் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறார். இத்தொகுதியில் அறந்தாங்கி, ஆவுடையார்கோயில், மணமேல்குடி, கோட்டைப்பட்டினம், ஜெகதாப்பட்டினம் போன்ற கடலோரப் பகுதிகள் மற்றும் மீன்பிடி கிராமங்கள் உள்ளடங்கியுள்ளன.

அறந்தாங்கி சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக 6 முறையும், திமுக 4 முறையும், காங்கிரஸ் 2 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2,27,588 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1,12,282 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,15,305 பேரும், மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் ஒருவரும் உள்ளனர்.

2021 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்

2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில், காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ராமசந்திரன் வெற்றி பெற்றார். 81 ஆயிரத்து 835 வாக்குகளை அவர் பெற்றார். இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் ராஜநாயகம் 50,942 வாக்குகளைப் பெற்று தோல்வியைத் தழுவினார்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்

இம்முறை இந்த தொகுதியில் 15 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். காங்கிரஸ் சார்பில் ராமசந்திரன். இதேபோல், தவெக சார்பில் மொஹமத் ஃபர்வஸ், பாஜக சார்பில் கவிதா ஸ்ரீகாந்த், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் முத்துலக்ஷ்மி உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

இதில் தவெக வேட்பாளர் மொஹமத் ஃபர்வாஸ் ஏழாம் சுற்று நிலவரப்படி 27 ஆயிரத்து 50 வாக்குகளைப் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறார். காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ராமசந்திரன் 19 ஆயிரத்து 815 வாக்குகளைப் பெற்று பின்னடைந்துள்ளார். இவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக 10 ஆயிரத்து 894 வாக்குகளைப் பெற்று பாஜக வேட்பாளர் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளார்.

அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021டி. ராமச்சந்திரன்காங்கிரஸ்
2016இ. ரத்தினசபாபதிஅதிமுக
2011எம். ராஜநாயகம்அதிமுக

TAGGED:

அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி
TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026
TN ELECTION RESULT 2026 LIVE
ELECTION RESULT 4 MAY 2026
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.