புதுக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் தவெக வேட்பாளர் கே.எம். ஷெரீஃப் முன்னிலை

புதுக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதி
Published : May 4, 2026 at 2:42 PM IST

புதுக்கோட்டை: 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும்நிலையில், கந்தர்வகோட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் கே.எம். ஷெரீஃப் ஒன்பதாம் சுற்று நிலவரப்படி 30 ஆயிரத்து 725 வாக்குகளைப் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறார்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள புதுக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதி 1952ல் உருவாக்கப்பட்டது. 1997, 2012 என இரண்டு இடைத்தேர்தல் உட்பட மொத்தம் 17 தேர்தல்களை இந்த தொகுதி சந்தித்துள்ளது. இதில் காங்கிரஸ் 6 முறையும், திமுக 6 முறையும், அதிமுக 3 முறையும் வெற்றி பெற்றது. இதுதவிர இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் உழைப்பாளர் கட்சி தலா ஒருமுறை வெற்றி பெற்றுள்ளது.

இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2 லட்சத்து 23 ஆயிரத்து 928 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1 லட்சத்து 9 ஆயிரத்து 963 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,13,943 பேரும், மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் 22 பேரும் உள்ளனர்.

2021 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்

2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில், திமுக வேட்பாளர் முத்துராஜா வெற்றி பெற்றார். 85 ஆயிரத்து 802 வாக்குகளைப் பெற்றார். இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் கார்த்திக் தொண்டைமான் 72,801 வாக்குகளைப் பெற்று தோல்வியைத் தழுவினார்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்

இந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில் முத்துராஜா களமிறக்கப்பட்டுள்ளார். இத்துடன், தவெக சார்பில் கேஎம் ஷெரீஃப், பாஜக சார்பில் ராமசந்திரன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் எழிலரசி விஜயேந்திரன் உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

இதில் தவெக வேட்பாளர் கே.எம். ஷெரீஃப் ஒன்பதாம் சுற்று நிலவரப்படி 30 ஆயிரத்து 725 வாக்குகளைப் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறார். திமுக வேட்பாளர் முத்துராஜா 30 ஆயிரத்து 315 வாக்குகளைப் பெற்று இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார். பாஜக வேட்பாளர் ராமசந்திரன் 13,683 வாக்குகளைப் பெற்று மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளார்.

