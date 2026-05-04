விஜய் முன்பு யாரும் ஜாம்பவான் இல்லை; அப்பாவுவை வீழ்த்திய தவெக வேட்பாளர் பிரத்யேக பேட்டி
ராதாபுரம் தொகுதியில் சபாநாயகர் அப்பாவு 57,634 வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றார்.
Published : May 4, 2026 at 7:22 PM IST
திருநெல்வேலி: "விஜய் முன்பு யாரும் ஜாம்பவான் இல்லை என்பதை நிரூபித்துள்ளோம்" என நெல்லை நட்சத்திர வேட்பாளர் அப்பாவுவை வீழ்த்திய தவெக வேட்பாளர் சதீஷ் கிறிஸ்டோபர் கூறினார்.
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் இன்று (மே 4) வெளியானது. இதில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் 100-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களைக் கைப்பற்றியுள்ளது.
அந்த வகையில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மொத்தம் ஐந்து சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ள நிலையில் திருநெல்வேலி, ராதாபுரம், நாங்குநேரி ஆகிய மூன்று தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றனர். மற்ற தொகுதிகளான அம்பாசமுத்திரத்தில் அதிமுக வேட்பாளர் இசக்கி சுப்பையா-வும், பாளையங்கோட்டையில் திமுக வேட்பாளர் அப்துல் வகாப்பும் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், ராதாபுரம் தொகுதியில் சபாநாயகர் அப்பாவுவை எதிர்த்து போட்டியிட்ட தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர் சதீஷ் கிறிஸ்டோபர், வெற்றி பெற்றுள்ளார். 12,313 வாக்குகள் (69,947 மொத்த வாக்கு) வித்தியாசத்தில் அவர் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
சபாநாயகர் அப்பாவு நெல்லை மாவட்டத்தின் நட்சத்திர வேட்பாளராக அறியப்பட்டவர். ஆனாலும் முதல் சுற்றில் இருந்து சதீஷ் கிறிஸ்டோபர் தொடர்ந்து முன்னிலை வகித்து வந்தார். மொத்தம் 26 சுற்றுகளாக ராதாபுரம் தொகுதியில் வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட நிலையில் இறுதியில் சதீஷ் கிறிஸ்டோபர் தன்னை எதிர்த்த அனைத்து வேட்பாளர்களையும் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். சபாநாயகர் அப்பாவு 57634 வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றார்.
இந்த நிலையில், தன்னுடைய வெற்றி குறித்து சதீஷ் கிறிஸ்டோபர், ஈடிவி பாரத்-துக்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "இந்த வெற்றி மக்கள் கொடுத்தது. சந்தோஷமாக இருக்கிறது. விஜய் ஆட்சியில் தமிழகம் கண்டிப்பாக செழிப்பாகவும், பொற்காலமாகவும் மாறும். இது ஒரு தொடக்கம் தான். ஐந்து ஆண்டுகள் மட்டும் அல்ல, விஜய் நிரந்தர முதலமைச்சராக தமிழ்நாட்டில் இருப்பார் என நம்புகிறோம். குறிப்பாக இந்த தேர்தலில் பணநாயகம் வீழ்ந்து ஜனநாயகம் வென்றுள்ளது.
பணத்தை கொடுத்து மக்களை விலைக்கு வாங்கிவிடலாம் என்று நினைத்த அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுக்கும் மக்கள் பாடம் புகட்டி உள்ளனர். இது மக்கள் தீர்ப்பு. சபாநாயகர் தொகுதியாக இருந்தாலும், விஜய் முன் யாரும் ஜாம்பவான் இல்லை என்பதை நிரூபித்துள்ளோம். விஜய் எல்லோருக்குமானவர். அவர் மக்கள் மீது அன்பு, பாசம் வைத்துள்ளார். எல்லோருக்கும் அவர் தம்பியாகவும், அண்ணனாகவும், மகனாகவும் இருந்து வருகிறார்.
அவர் மூலம் நான் வெற்றி பெற்று இருப்பது சந்தோஷமாக இருக்கிறது. எனவே எங்கள் தலைவர் மூலம் ராதாபுரம் தொகுதிக்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை நிச்சயமாக செய்வேன்" என்றார்.