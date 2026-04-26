வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் உள்ள சிசிடிவி கேமராவில் கோளாறு என தவெக வேட்பாளர் புகார்

காப்பறையை வேட்பாளர்கள் மற்றும் வேட்பாளர்களின் முகவர்கள் எல்.இ.டி டிவி மூலம் பார்க்கும் வகையில் சிசிடிவி கேமரா பதிவுகள் ஒரே இடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 26, 2026 at 12:30 PM IST

மாயிலாடுதுறை : மன்னம்பந்தலில் உள்ள வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் சிசிடிவி கேமரா கோளாறு என குற்றம்சாட்டி தவெக வேட்பாளர் கோபிநாத் அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில், மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள மயிலாடுதுறை, பூம்புகார், சீர்காழி (தனி) தொகுதி ஆகிய 3 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் மொத்தம் 6 லட்சத்து 3,439 வாக்குகள் பதிவானது. ஏப்ரல் 23-ம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்த நிலையில், வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் கொண்ட பெட்டிகள் அனைத்தும் மயிலாடுதுறை அருகே உள்ள மன்னம்பந்தல் ஏ.வி.சி பொறியியல் கல்லூரியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் தனித்தனியாக காப்பறையில் வைக்கப்பட்டு பூட்டி சீல் வைக்கப்பட்டது.

காப்பறைக்கு மத்திய ரிசர்வ் காவல் படை உள்ளிட்ட நான்கடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. வாக்குப்பெட்டிகள் உள்ள காப்பறை சுற்றிலும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு, 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. வாக்குப்பெட்டி வைக்கப்பட்டுள்ள காப்பறையை நேரலையில் வேட்பாளர்கள் மற்றும் வேட்பாளர்களின் முகவர்கள் பார்க்கும் வகையில், சிசிடிவி கேமரா பதிவுகள் எல்.இ.டி டிவி மூலம் பார்வைக்காக ஒரே இடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், நேற்று (ஏப்.25) இரவு வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்கு வந்த தமிழக வெற்றிக் கழக மாவட்ட செயலாளரும், சீர்காழி (தனி) தொகுதி வேட்பாளருமான கோபிநாத் சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை பார்வையிட்டார். அப்போது வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் உள்ள கணினிகள் மற்றும் சிசிடிவி கேமராக்களின் நேரங்கள் மாறுபட்டு காட்டியுள்ளது.

டிஸ்ப்ளேயில் ஒரு நேரமும், உள்ளே இருக்கும் கேமராக்களில் வேறொரு நேரமும் ஓடிக்கொண்டிருந்தது. மேலும், சீர்காழி, பூம்புகார் தொகுதிகளின் வாக்குப்பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறைகளின் பின்பக்க கேமராக்கள் சுமார் 3 மணி நேரம் பின்தங்கி இருந்தன. இதுகுறித்து அங்குள்ள கண்காணிப்பு கேமரா தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களிடம் அவர் கேள்வி எழும்பினார். அதற்கு அலட்சியமாக பதிலளித்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதனையடுத்து, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தவெக வேட்பாளர் கோபிநாத் உட்பட அதிமுக, பாமக முகவர்களும் அதிகாரிகளிடம் கேள்வியெழுப்பினர். மேலும், சீர்காழி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரை தொடர்பு கொண்டு பேசினர். அவர் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரை தொடர்புகொள்ள அறிவுறுத்தியதையடுத்து, மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீகாந்தை தொடர்புகொள்ள முயற்சித்தனர். ஆனால் அவரை தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை. இதனால் யாரிடம் புகார் அளிப்பது? என்பது என தெரியாமல் முகவர்கள் மத்தியில் அதிருப்தி ஏற்பட்டது.

தொடர்ந்து, அங்கிருந்த தேர்தல் நடத்தும் உதவி அலுவலர் சபிதா உள்ளிட்ட அதிகாரிகளிடம் முகவர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து பேசிய தவெக வேப்டாளர் கோபிநாத், “இப்போது செல்போன் பயன்படுத்த தடை என்று கூறுகிறார்கள், கேமராக்கள் இயக்கத்தில் குளறுபடி உள்ளது. இதுகுறித்து மாவட்ட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தார்.

