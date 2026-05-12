விஜய் முதலமைச்சராவதில் ஏற்பட்ட தாமதம் - மனமுடைந்து விபரீத முடிவெடுத்த தொண்டர் உயிரிழப்பு
கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு தீவிர சிகிச்சையில் இசக்கியப்பனின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதாக மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இன்று அவர் உயிரிழந்தார்.
Published : May 12, 2026 at 2:25 PM IST
திருநெல்வேலி: தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராவதில் தாமதம் ஏற்பட்ட விரக்தியில் மனமுடைந்து உடலில் தீ வைத்துக் கொண்ட தொண்டர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் செட்டிகுளம் அருகே புதுமை கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் இசக்கியப்பன் (வயது 40). இவர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கிளை கழக செயலாளராக பணியாற்றி வந்தார். கடந்த 4 மாதங்களுக்கு முன்பு, விஜய் முதலமைச்சராக வேண்டும் என்று வேண்டியபடி, சுமார் 16 நீளம் கொண்ட வேல் அலகு குத்தி தனது பற்றை வெளிப்படுத்தி இருந்தார்.
இந்நிலையில் நடைபெற்று முடிந்த தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களை கைப்பற்றியும் பெரும்பான்மை கிடைக்காததால் விஜய்யால் ஆட்சியமைக்க முடியாத சூழல் நிலவியது. விஜய்ய்க்கு ஆளுநர் அழைப்பு விடுக்காததற்கு தவெகவினர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வந்தனர். இச்சூழலில் விஜய்யால் முதலமைச்சராக முடியாத சூழ்நிலையை பார்த்து மனமுடைந்த இசக்கியப்பன், மே 9 ஆம் தேதி விஸ்வநாதபுரம் பகுதியில் உடலில் பெட்ரோல் ஊற்றி தீக்குளித்து உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள முயன்றார்.
இதில் இசக்கியப்பனுக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்ட நிலையில், அக்கம் பக்கத்தினரின் உதவியுடன் அவரை மீட்ட அவரது நண்பர், அவரை கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலை அடுத்த ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கொண்டு வந்தார். அங்கு அவரை தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதித்து சிகிச்சையளித்து வந்தனர்.
கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு தீவிர சிகிச்சையில் இசக்கியப்பனின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதாக மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், இன்று அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
|இதையும் படிங்க: சட்டப் பேரவையில் அனைவரும் சமம் - முதலமைச்சர் விஜய் உறுதி
இதனிடையே, தவெகவிற்கு காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக மற்றும் ஐயூஎம்எல் ஆகிய கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்த நிலையில், ஆளுநர் அர்லேகர், ஆட்சியமைக்க விஜய்க்கு அனுமதி அளித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, ஞாயிற்றுக்கிழமை (மே 10) சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் விஜய்யின் பதவியேற்பு விழா நடைபெற்றது.
தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவியேற்பதற்கு முன்னதாகவே, தனக்கு ஆதரவளித்த அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களை நேரில் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்த விஜய், பதவியேற்ற மறுநாளே திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், மதிமுக தலைவர் வைகோ, பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் மற்றும் நாதக தலைவர் சீமான் ஆகியோரை அவரவர் வீட்டிற்கே சென்று சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.
இந்நிகழ்ச்சிகளை பார்ப்பதற்குள் அவரது தொண்டர் அவசரப்பட்டு தீக்குளித்து உயிரிழந்த சம்பவம் தவெகவினரிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல... வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104 ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம். அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.