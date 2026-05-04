திருச்செங்கோட்டில் அருண்ராஜ் வெற்றி பெறுவாரா? - சற்று நேரத்தில் தொடங்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: திருச்செங்கோடு தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் கொமதேக ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன், அதிமுக சார்பாக ஆர்.சந்திரசேகர், நாதக சார்பாக கே.ரேவதி, தவெகவின் நட்சத்திர வேட்பாளர் கெ.ஜி.அருண்ராஜ் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

Published : May 4, 2026 at 3:16 AM IST

திருச்செங்கோடு (நாமக்கல்): தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், திருச்செங்கோடு தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் திருச்செங்கோடு தொகுதியில் ரிக் வாகனங்கள் இங்கு அதிகளவில் தயாரிக்கப்படுவதால் ‘இந்தியாவின் ரிக் நகரம்’ என்று அழைக்கப்படுகிறது. இத்தொகுதியில் இதுவரை நடைபெற்ற 16 தேர்தல்களில் அதிமுக 7 முறையும், திமுக 3 முறையும், காங்கிரஸ் 2 முறையும், தேமுதிக, கொமதேக, மார்க்சிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகள் தலா ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றன.

இத்தொகுதியில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1,01,416 பேர், பெண் வாக்காளர்கள் - 1,07,608 பேர், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 48 பேர் என மொத்தம் 2,09,072 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். 2011-ம் ஆண்டில் தேமுதிக, 2016-ம் ஆண்டில் அதிமுக மற்றும் 2021 தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் கொமதேக வெற்றி பெற்றது.

2021 கள நிலவரம்

2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதியில் 1,84,669 (79.9%) வாக்குகள் பதிவாகின. இதில் 28 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட நிலையில், திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி பொதுச் செயலாளர் ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். இவர் 81,688 (44.23%) வாக்குகள் பெற்று, 2,862 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார். அதே நேரம் அவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் சரஸ்வதி பொன் 78,826 (42.69%) வாக்குகள் பெற்றிருந்தார். இதனிடையே நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் பி.நடராஜன் 13,967 வாக்குகள் பெற்று மூன்றாம் இடத்தைப் பெற்றிருந்தார்.

2026 கள நிலவரம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இந்த முறை 23 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள். இத்தேர்தலில் 90.05 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின. இந்த முறையும் திமுக கூட்டணியில் கொமதேக பொதுச் செயலாளர் ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பாக சேகர் என்ற ஆர்.சந்திரசேகர் போட்டியிடுகிறார்.

நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக இளம் பெண் வேட்பாளர் கே.ரேவதியும், தவெகவின் நட்சத்திர வேட்பாளர் கெ.ஜி.அருண்ராஜ் ஆகியவர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.

திருச்செங்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன்கொமதேக
2016பொன். சரஸ்வதி அதிமுக
2011சம்பத் குமார் தேமுதிக

