அண்ணாமலை கம்முனு இருந்திருந்தால் இப்படி நடந்திருக்காது - தவெக அருண்ராஜ் பதிலடி
தேர்தல் கூட்டணி குறித்து பேச குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதை விஜய் பார்த்து கொள்வார் என்று தவெக கொள்கை பரப்பு மாநில பொதுச் செயலாளர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : December 17, 2025 at 10:32 PM IST
கோயம்புத்தூர்: அண்ணாமலை கம்முனு இருந்திருந்தால் அவர் இருந்திருக்க வேண்டிய இடத்தில் இருந்திருப்பார் என தவெக நிர்வாகி அருண்ராஜ் விமர்சித்துள்ளார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் நாளை (டிச.18) ஈரோட்டில் நடைபெறும் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிக்கு வரவுள்ள நிலையில், அதற்காக செங்கோட்டையன் தலைமையில் அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தீவிரமாக செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், தவெக கொள்கை பரப்பு மாநில பொதுச் செயலாளர் அருண்ராஜ், கோவை விமான நிலையத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “திமுக இளைஞர் அணி கூட்டம் நடத்தியபோது இவ்வளவு விதிமுறைகள்,கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டதா? என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால், தவெக நடத்தும் கூட்டத்திற்கு ஏராளமான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுகின்றன. ஈரோட்டில் நாளை நடக்கவுள்ள தவெக கூட்டத்திற்கு 50-க்கும் மேற்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. போலீசால் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு தடுக்க முயல்கின்றனர். ஆனால், அனைத்தையும் தாண்டிதான் இந்த ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளோம்.
விஜய் ஈரோட்டிற்கு சாலை மார்க்கமாக வருகிறாரா அல்லது விமானம் மூலம் வருகிறாரா என்பது நாளைக்கு தான் தெரியும். மேலும் ஈரோட்டில் நடைபெறும் கூட்டத்தில் க்யூஆர் கோடு இருக்காது என செங்கோட்டையன் ஏற்கெனவே தெரிவித்துவிட்டார். விருப்பமுள்ள அனைத்து பொதுமக்களும் கூட்டத்தில் பங்கேற்கலாம்" என்றார்.
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்
மேலும் பேசிய அவர், “மதநல்லிணக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக தமிழ்நாடு திகழ்ந்து வருகிறது. மதுரை சித்திரை திருவிழாவில் அழகர் ஊர்வலம் வரும்போது இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் அதனை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். சபரிமலையிலும் கூட பக்தர்கள் மசூதிக்கு சென்று வருகிறார்கள். எனவே, தமிழ்நாடு மக்களும், திருப்பரங்குன்றம் மக்களும் ஒற்றுமையாக தான் உள்ளார்கள். ஆனால், பாஜக மற்றும் திமுகவினர் இதில் ஆதாயம் தேட விரும்புகின்றனர்," என்றார்.
தலைவருக்கு தெரியும்
"விஜய் அமைதியாக இருப்பதை பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார். ஆனால், விஜய் கூறிய டயலாக் அண்ணாமலைக்கு நன்றாக பொருந்தும். அவர் கம்முனு இருக்க வேண்டிய இடத்தில் கம்முனு இருந்திருந்தால், அவர் இருந்திருக்க வேண்டிய இடத்தில் தொடர்ந்து இருந்திருப்பார். எங்கள் கட்சி தலைவர் எப்போ எதை பேச வேண்டுமென்று அவர் சொல்ல தேவையில்லை. தலைவருக்கு தெரியும்” என்று பதிலடி கொடுத்தார்.
மேலும்,"தேர்தல் கூட்டணி தொடர்பாக ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதை விஜய் பார்த்து கொள்வார். விஜய்க்கு மக்களை சந்திக்க அதிக விருப்பம் உள்ளது. ஆனால் பாதுகாப்பு மட்டும்தான் ஒரே பிரச்சனை. அதற்கு காவல் துறையும் ஒத்துழைப்பு தருவதில்லை, அரசும் காவல் துறைக்கு போதிய சுதந்திரத்தை அளிப்பதில்லை. மேலும் விஜய் எடுத்த வீடியோக்களை ‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்காக எடுத்து கொண்டார்கள் என்று சிலர் கூறிவரும் கருத்து ஒரு அருவருக்கத்தக்க விமர்சனம். அதுபோன்ற ஒரு தேவை எங்களுக்கு இல்லை. இதுபோன்ற அருவருக்கத்தக்க பிரச்சாரங்களை திமுகவால் தான் செய்ய முடியும்” என்று அருண்ராஜ் கூறினார்.