'விஜய்க்கு பாஜக அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது'' - அருண்ராஜ் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு
திமுக ஆட்சியின் மீது மக்கள் கடும் கோபத்தில் இருக்கும் நேரத்தில் தோல்வி அடையும் கட்சியோடு தேமுதிக சேர்ந்து இருப்பதால் அவர்களும் தோல்வி அடைவார்கள்.
Published : February 20, 2026 at 4:05 PM IST
மதுரை: திமுகவுடன் இணைந்து தேமுதிகவும் தோல்வியை சந்திக்கும் என்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் அருண்ராஜ் கூறினார்.
மதுரையில் விஜயின் தீவிர ஆதரவாளர் முனீஸ் பாண்டியின் இல்லத் திருமண விழாவில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் அருண்ராஜ் பங்கேற்று மணமக்களை வாழ்த்தினார்.
இதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்து அருண்ராஜ், "தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு மதுரை மட்டுமல்லாது தமிழகம் முழுவதிலும் பெருகி வரும் ஆதரவால் பெரும்பான்மையான தொகுதிகளில் வெற்றிப் பெற்று ஆட்சி அமைப்போம்.
ஆட்சியில் பங்கு, அதிகாரத்தில் பங்கு என்பது தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கொள்கை முடிவு. இதனை முதல் மாநாட்டிலேயே விஜய் அறிவித்தார். கூட்டணிக்கு கட்சிகள் வருவார்கள்? என எதிர்பார்த்து அதை அறிவிக்கவில்லை. இதை எந்த கட்சியும் சொல்லவில்லை. சமூகநீதி அடிப்படையில் செயல்படும் தவெக சொல்லி இருக்கிறது.
திமுக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு மோசமடைந்து இருக்கிறது. பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. திமுக ஆட்சியின் மீது மக்கள் கடும் கோபத்தில் இருக்கும் நேரத்தில் தோல்வி அடையும் கட்சியோடு தேமுதிக சேர்ந்து இருப்பதால் அவர்களும் தோல்வி அடைவார்கள்.
கூட்டணி குறித்த முடிவுகளை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் எடுப்பார். தமிழ்நாட்டில் 90 சதவீதம் மக்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கிறார்கள். இளைஞர்களை அரசியல் நோக்கி இழுத்தது தமிழக வெற்றிக் கழகம் தான்.
திமுக பிப்ரவரி 22 ஆம் தேதி தான் தேர்தல் கூட்டணி குழு அமைப்பது தொடர்பாக தெரிவித்தது. ஆனால் காலை பிடித்து அவசரமாக தேமுதிகவை உள்ளே கொண்டு வந்ததன் காரணம் என்ன? தேர்தல் பயம் திமுகவிற்கு வந்து விட்டது என்பதை இது காட்டுகிறது.
ஆளும் திமுகவிற்கு கூட்டம் நடத்த உடனடியாக அனுமதி கிடைக்கிறது. ஆனால், தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு நூற்றுக்கணக்கான விதிமுறைகள், அனுமதி மறுப்பு என தடைகளை ஆளும் கட்சியினர் செய்கிறார்கள். தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய் முதல் மாநாட்டிலேயே கொள்கை எதிரி, அரசியல் எதிரி என இரண்டு ஆளும் கட்சிகளை அறிவித்துவிட்டார்.
பாஜக பல்வேறு அழுத்தங்களை கொடுக்க முயற்சி செய்தது. தற்போது ஜனநாயகன் படம் நிறுத்தம், சிபிஐ விசாரணை என்று அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது. மதவாத பாஜகவுடன் கூட்டணியில்லை என அறிவித்தார். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு வருகிறது. விரைவில் அது அறிவிக்கப்படும்" என்று கூறினார்.