"விஜய் மக்களை சந்திப்பதை யாரும் தடுக்க முடியாது" - அருண்ராஜ் பேட்டி

சேலம் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்திற்கு இன்னமும் அனுமதி கிடைக்கவில்லை என தவெக நிர்வாகி அருண்ராஜ் ஆதங்கம் தெரிவித்தார்.

தவெக அருண்ராஜ் செய்தியாளர் சந்திப்பு
அருண்ராஜ் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 7, 2026 at 4:58 PM IST

கோயம்புத்தூர்: விஜய், மக்களை சந்திப்பதை யாராலும் தடுக்க முடியாது என தவெக கொள்கை பரப்பு பொது செயலாளர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் சூடு பிடித்துள்ள சூழலில், அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் மக்களை சந்தித்து, அவர்களது கோரிக்கைகளை தேர்தல் அறிக்கையாக மாற்றும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், கோவை மாவட்டம் கருமத்தம்பட்டி அருகே தவெக தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழுவின் மக்கள் கருத்து கேட்பு கூட்டம் இன்று (பிப்.7) நடைபெற்றது. இதில், அக்கட்சியின் மாநில கொள்கை பரப்பு செயலாளர் அருண்ராஜ், தொண்டர்களிடம் இருந்து மனுக்களை பெற்றுக் கொண்டார்.

தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது செங்கோட்டையன் இல்லாமல் கருத்து கேட்பு கூட்டமா? என்ற கேள்விக்கு, "ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனி குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது தேர்தல் அறிக்கைக்கான குழு, செங்கோட்டையன் பிரச்சார குழுவிற்கு பொறுப்பாளராக இருக்கிறார். இப்படி தேவையில்லாமல் பிரச்சினைகளை கிளப்ப முயல வேண்டாம்” என்றார்.

தவெக தேர்தல் அறிக்கை குழுவிடம் கோரிக்கை மனுவை வழங்கிய மக்கள்
தவெக தேர்தல் அறிக்கை குழுவிடம் கோரிக்கை மனு வழங்கிய தொண்டர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது இடைமறித்த ஜே.சி.டி.பிரபாகரன், “தவெக பல்வேறு குழுக்களை பயன்படுத்தி கொள்ள முடிவு செய்திருக்கிறது. அண்ணன் செங்கோட்டையன் வேறு குழுவில் உள்ளார். இங்கு அனைவருக்கும் சம அந்தஸ்து கொடுக்கப்படுகிறது. யாரையும் தள்ளி வைக்கக் கூடாது என்று இல்லை. அனைவரின் திறமையையும் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தனி தனி குழுக்கள் அமைக்கபட்டுள்ளன” என விளக்கமளித்தார்.

விஜய் சிறந்த உதாரணம்

பனையூரில் கூட்டம் கூடியது குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த அருண்ராஜ், “நேற்று ஒரே நாளில் பல்லாயிரக்கணக்கான விருப்ப மனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளது. ஒரு அரசியல் கட்சித் தலைவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு உதாரணமாக விஜய் உள்ளார். யாருக்கும் இடையூறு இருக்கக் கூடாது என்பதற்காக ஆன்லைன் மூலமாக விருப்பமனு பதிவிறக்கம் செய்து சமர்ப்பிக்கலாம் என சொல்லப்பட்டுள்ளது. மக்கள் நலன் சார்ந்து விஜய் சிந்தித்து கொண்டு இருக்கிறார்.

தவெக அருண்ராஜ் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், விஜய் முழுக்க முழுக்க எதார்த்த நிலையை பேசியிருக்கிறார். ஒரு தலைமை என்பது தானாக உருவாக வேண்டும், அழுத்தங்களால் அல்ல. அதிமுக கூட்டணி முழுக்க முழுக்க பாஜகவால் உருவாக்கப்பட்டது. யாரும் தானாக கூட்டணிக்கு வரவில்லை, டெல்லி சொன்னதால் தான் வந்துள்ளனர். உண்மையான தலைமை டெல்லியில் தான் உள்ளது.

நாங்கள் எங்களது கொள்கையில் தெளிவாக உள்ளோம். எங்கள் அரசியல் எதிரி திமுக, கொள்கை எதிரி பாஜக. திமுகவை வீழ்த்துவதே எங்கள் இலக்கு. சிறுபான்மையினரை ஓட்டுக்காக மட்டுமே திமுக வைத்துள்ளது. இதுவரை கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை.

இதையும் படிங்க: வரி ஏய்ப்பு செய்த விஜய்க்கு ஊழல் பற்றி பேச தகுதியில்லை: கி.வீரமணி பேச்சு

திமுக-பாஜகவுக்கு என்ன உறவு

வேலூரில் பிப்ரவரி 8 ஆம் தேதி தவெக சார்பில் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடத்த மனு கொடுத்தோம். அடுத்த சில நாட்களிலேயே முதலமைச்சர் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது என காரணம் காட்டி, அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. சேலத்தில் வரும் 13 ஆம் தேதி விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு ஏற்பாடு செய்து, அனுமதி கடிதம் கொடுத்தோம். தற்போது, அங்கு அமித் ஷா வரப் போவதாக சொல்கிறார்கள். திமுகவுக்கும்-பாஜகவுக்கு என்ன உறவு இருக்கிறது என தெரியவில்லை. கேட்டால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிக்கே முன்னுரிமை என்கிறார்கள்.

நாங்கள் தற்போது தான் கட்சி ஆரம்பித்துள்ளோம். 50,000-க்கு மேல் கூட்டம் வருமென்றால், 30 நாட்களுக்கு முன்பே அனுமதி வாங்க மனு கொடுக்க வேண்டும் என்பது எப்படி சரியாக இருக்கும்? அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளுக்கு முன்னுரிமை என்பது தவெகவிற்கு எதிராக கொண்டுவரப்பட்டது. எஸ்ஓபி பாரபட்சமாக இருக்கிறது. சேலத்திற்கு இதுவரை அனுமதி கிடைக்கவில்லை. அனைத்தையும் மக்கள் பார்த்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். எங்கள் தலைவர் மக்களை சந்திப்பதை யாராலும் தடுக்க முடியாது” என அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.

