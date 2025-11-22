ETV Bharat / state

விஜய் பங்கேற்கும் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி! காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நாளை நடைபெறுகிறது!

நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வரும் அனைவரும் QR குறியீட்டுடன் அளிக்கப்பட்டுள்ள நுழைவுச் சீட்டுடன் வரவேண்டும் என்றும் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தவெக தலைவர் விஜய்
தவெக தலைவர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 22, 2025 at 11:49 AM IST

1 Min Read
சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய் கலந்து கொள்ளும் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நாளை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2026 ஆம் ஆண்டு சட்டப் பேரவைத் தேர்தலை முன்னிட்டு அனைத்துக் கட்சிகளும் தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் ஈடுபட்டு வருகிற நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகமும் வாரந்தோறும் சனிக்கிழமைகளில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவதாக அறிவித்தது. அதன்படி 3 கட்ட பிரச்சாரங்கள் நடைபெற்ற நிலையில், கடந்த செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி கரூரில் நடைபெற்ற பிரச்சாரத்தின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இதனால் கட்சியின் பிரச்சாரம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.

இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் வெளியே வராமல் இருந்த அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய், அதன் பிறகு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பங்களை மாமல்லபுரத்திற்கு வரவழைத்து சந்தித்தார். அதன் பிறகு, மீண்டும் அரசியல் சார்ந்த கருத்துகளை தனது சமூக ஊடகங்களில் பதிவிடத் தொடங்கிய அவர், கட்சி பொதுக்குழுக் கூட்டத்தையும் நடத்தினார். மேலும் தவெகவின் அரசியல் பயணம் மீண்டும் தொடரும் என்று அறிவித்த அவர், மக்கள் சந்திப்புக்கு ஆயத்தமாகி வருவதாக கூறினார்.

இதனிடையே நாளை (நவ.23) காஞ்சிபுரத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் கலந்து கொள்ளும் உள்ளரங்கு மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெறவிருக்கிறது. இது தொடர்பாக, தவெக பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த் எக்ஸ் தள பதிவில், "ஜேப்பியார் தொழில்நுட்ப கல்லூரி வளாகத்தில் காலை 11 மணியளவில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 2000 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவர்கள் அனைவரும் QR குறியீட்டுடன் அளிக்கப்பட்டுள்ள நுழைவுச் சீட்டுடன் வரவேண்டும்" என்றும் கூறியுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: சேலத்தில் தவெக பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி கோரிய மனு நிராகரிப்பு! காவல்துறை கூறும் காரணங்கள் என்ன?

இதனையடுத்து மாவட்டத்தோறும் சென்று பொதுமக்களை சந்திக்கிற பிரச்சாரத்தை மீண்டும் தொடங்க திட்டமிட்ட தவெக தலைவர் விஜய், சேலத்தில் வரும் டிசம்பர் 4ஆம் தேதி பிரச்சாரம் நடத்த மாவட்ட காவல் துறையிடம் அனுமதி கோரி மனு அளித்தது. ஆனால் டிசம்பர் 3 ஆம் தேதி கார்த்திகை தீபம் மற்றும் டிசம்பர் 6 ஆம் தேதி பாபர் மசூதி இடிப்பு தினம் இருப்பதால் பாதுகாப்பு காரணங்களை கருத்தில் கொண்டு காவல் துறை அனுமதி மறுத்துவிட்டது.

காவல்துறை சார்பில், தவெக அளித்துள்ள மனுவில் எத்தனை பேர் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்வார்கள் என குறிப்பிடப்படவில்லை எனவும், நிகழ்ச்சி தேதிக்கு 4 வாரங்களுக்கு முன்னதாகவே மனு அளிக்க வேண்டுமெனவும் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது.

