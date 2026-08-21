தவெக vs திமுக: தொகுதி மறுவரையறை விவகாரம் - சட்டப்பேரவையில் அனல் பறந்த விவாதம்

தவெக vs திமுக: தொகுதி மறுவரையறை விவகாரம் - சட்டப்பேரவையில் அனல் பறந்த விவாதம்
"இந்த மசோதா மீதான வாக்கெடுப்பின் போது மக்களவையில் திமுக எம்.பி.க்கள் இருக்க வேண்டும். இதனை திமுக புறக்கணித்தாலோ, வெளிநடப்பு செய்தாலோ மத்திய அரசுக்கு சாதமாகிவிடும்" எனத் தெரிவித்தார்.
Published : August 21, 2026 at 4:27 PM IST
சென்னை: தொகுதி மறுவரையறை விவகாரம் தொடர்பாக தவெக - திமுக உறுப்பினர்கள் இடையே சட்டப்பேரவையில் காரசார விவாதம் நடைபெற்றது.
தமிழக சட்டப்பேரவையில் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்ற போது பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா எழுந்து பேசினார்.
ஆதவ் அர்ஜுனா பேசுகையில், "தென் மாநில முதல்வர்கள் மாநாட்டில் தொகுதி மறுவரையறை குறித்து தமிழக முதலமைச்சர் பேசினார். ஆனால், ஒரு சில ஊடகங்கள், பத்திரிகைகள், கட்சிகள் அவரது பேச்சு தொடர்பாக தவறான பிரச்சாரத்தை எடுத்து வைத்துள்ளனர்.
தமிழக சட்டப்பேரவையில் தொகுதி மறுவரையறை குறித்து என்ன தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதோ, அதில் உறுதியாக முதலமைச்சர் உள்ளார்" என தெரிவித்தார்.
எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் - "மக்களவையில் 543 தொகுதிகள் அப்படியே இருக்க வேண்டும் என்றுதான் சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. ஆனால், தென்மாநில முதல்வர்கள் மாநாட்டில் முதலமைச்சர் அப்படி பேசவில்லை" எனக் கூறினார்.
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா - "நாடாளுமன்றத்தில் இந்த மசோதா வரும் போது திமுக வெளிநடப்பு செய்யக்கூடாது. முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் கொண்டு வந்ததை போன்ற சிறப்பு சட்டத்தை மத்திய அரசு கொண்டு வர வேண்டும். 39 எம்.பி.க்களும் அவையில் இருந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டும். வெளிநடப்பு செய்தாலோ, புறக்கணித்தாலோ அது ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமாக ஆகிவிடும்" என்றார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட எடப்பாடி பழனிசாமி - "தொகுதி மறுவரையறை என்பது சட்டம். தமிழ்நாட்டின் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை கூட வேண்டுமா? குறைய வேண்டுமா? அதை தெளிவுப்படுத்துங்கள்" எனக் கூறினார்.
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா - "கடந்த முறை மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புக்கு பின்னர் சிறப்பு சட்டத்தை அப்போதைய பிரதமர் வாஜ்பாய் கொண்டு வந்தார். இப்போதும் அப்படி கொண்டு வர, உங்கள் எம்.பி.க்கள் உள்ளிட்டோர் குரல் கொடுங்கள்" என்றார்.
எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் - "மக்களவையில் 543 தொகுதிகள் அப்படியே நீடிக்க வேண்டும். மாற்றம் வந்தாலும் தமிழகத்தின் பிரதிநிதித்துவமான 7.18 சதவீதம் குறையக் கூடாது" எனக் கூறினார்
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா - தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் திமுகவின் நிலைப்பாடு மாறுவது போல் உள்ளது. தொகுதி மறுவரையறையில் தமிழகத்துக்கு 50 சதவீதம் கூடுதல் தொகுதிகள் தருகிறோம் எனக் கூறினாலும் அதையும் எதிர்க்கிறோம்.
இந்த விவகாரத்தில் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்றிணைய வேண்டும். 50% கூடுதலாக தருவார்கள் என கூறி நமது உரிமையை அடமானம் வைக்கக் கூடாது. குறிப்பாக, இந்த மசோதா மீதான வாக்கெடுப்பின் போது மக்களவையில் திமுக எம்.பி.க்கள் இருக்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தார்.
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பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் போஜராஜன் - "தமிழகத்துக்கு 50% கூடுதல் மக்களவைத் தொகுதிகள் கிடைக்கும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கூறியுள்ளார். அப்படியானால், நமக்கு 59 தொகுதிகள் கிடைக்கும். இதனை தமிழகத்திற்கு கிடைக்கும் நல்லது என நினைக்க வேண்டும். அரசியல் உள்நோக்கம் வேண்டாம். வரும் வாய்ப்பை விடக்கூடாது" என தெரிவித்தார்.
பாமக எம்எல்ஏ கணேஷ்குமார் - "மக்களவையில் தமிழகத்தின் பிரதிநிதித்துவம் 7.18 சதவீதத்துக்கு குறையாமல் இருந்தால் சரி என கடந்த ஆட்சியில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் தவெக கூறியது. ஆனால், தற்போது நிலைப்பாட்டை மாற்றுகிறது" என்றார்.
அமைச்சர் வன்னி அரசு - "தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக அமித்ஷா மாற்றி மாற்றி பேசுகிறார். மக்களவையில் பேசிய கருத்து, மசோதாவில் இல்லை. உள்ளே ஒன்று பேசுகிறார், வெளியே ஒன்று பேசுகிறார். பாமக நண்பர்கள் ராமதாஸை காப்பாற்றுவதை விட, பிரதமர் மோடியை காப்பாற்றுவதில்தான் குறியாக இருக்கிறீர்கள்" என்றார்.