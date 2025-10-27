தவெக புஸ்ஸி ஆனந்தின் முன் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி! விரைவில் சிபிஐ சம்மன்?

ETV Bharat / state

தற்போது சிபிஐ வசம் வழக்கு சென்றிருப்பதால், எதிர் மனுதாரராக கரூர் காவல்துறையை சேர்த்திருக்கும் நிலையில் முன் ஜாமீன் மனுவை திரும்ப பெற்றிருக்கிறார் ஆனந்த்.

சென்னை: தவெக பொதுச் செயலாளார் புஸ்ஸி ஆனந்த் முன்ஜாமீன் கோரிய மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. தனது முன்ஜாமீன் மனுவை புஸ்ஸி ஆனந்த வாபஸ் பெற்றதால், அந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.

கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி கரூரில் நடைபெற்ற தவெக பிரச்சாரத்தின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த விவகாரத்தில் தவெக பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த், இணைச் செயலாளர் சி.டி நிர்மல் குமார், கரூர் தவெக மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் உள்ளிட்டோர் மீது 5 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

இதில் செப்.29ஆம் தேதி மதியழகன் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில், அக்டோபர் 15ஆம் தேதி ஜாமீனில் வெளிவந்தார். இதனிடையே, தவெக பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த் மற்றும் துணை பொதுச் செயலாளர் நிர்மல்குமார் ஆகியோர் முன்ஜாமீன் கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத்தாக்கல் செய்தனர். ஆனால், அந்த மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.

இதனால் இருவரும் விரைவில் கைது செய்யப்படுவார்கள் என்று சொல்லப்பட்ட நிலையில், இருவரும் முன் ஜாமீன் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர். மேலும், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திலும் புஸ்ஸி ஆனந்த் முன்ஜாமீன் மனு தாக்கல் செய்தார்.

அந்த மனுவில், கரூர் சம்பவத்திற்கு காவல்துறையின் அலட்சியம்தான் காரணம் என்றும், தனக்கும் இந்த சம்பவத்திற்கும் தொடர்பு இல்லை என்றும் குறிப்பிட்டிருந்ததோடு, விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்குவேன் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இதையும் படிங்க: கரூர் துயரம்: மாமல்லபுரம் நட்சத்திர விடுதியில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களை சந்தித்து வருகிறார் விஜய்!

அந்த மனுவின் மீதான விசாரணைக்கு முன்பே, கரூர் சம்பவம் குறித்த வழக்கு விசாரணையானது உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் சிபிஐ வசம் மாறியது. சிபிஐ தாக்கல் செய்த எஃப்.ஐ.ஆர் அறிக்கையில் புஸ்ஸி ஆனந்த் மற்றும் நிர்மல் குமார் பெயர்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. இதனால், இருவரையும் கரூர் சிபிஐ அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்குமாறு நாளை (அக்.28) சிபிஐ சம்மன் அனுப்ப இருப்பதாக தகவல் வெளியானது.

இதனிடையே, இன்று கரூர் சம்பவம் தொடர்பான 6 மனுக்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது சிபிஐ வசம் தற்போது வழக்கு சென்றிருக்கும் நிலையில், எதிர் மனுதாரராக கரூர் காவல்துறையினரை சேர்த்ததால் முன் ஜாமீன் மனுவை திரும்ப பெறுவதாக புஸ்ஸி ஆனந்த் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதற்கு அனுமதி அளித்த நீதிபதி, முன்ஜாமீன் கோரி தாக்கல் செய்திருந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.

மேலும், அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை கோரிய வழக்கானது 3 வாரங்களுக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

