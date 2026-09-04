செப்.9 தவெக கூட்டணி கட்சிகள் கூட்டம்; சிபிஐ, சிபிஎம், மதிமுகவுக்கு நேரில் அழைப்பு
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் கூட்டத்தொடர் வரும் 8-ஆம் தேதி நிறைவடையும் நிலையில், அடுத்த நாள் தவெக கூட்டணி கட்சிகளின் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : September 4, 2026 at 9:07 PM IST
சென்னை: தவெக கூட்டணி கட்சி தலைவர்களின் கூட்டம் வரும் 9-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களுக்கு அமைச்சர்கள் நேரில் அழைப்பு விடுத்தனர்.
கடந்த ஜூலை 1-ஆம் தேதி சென்னை கோவளத்தில் முதல்வர் விஜய் தலைமையில், தவெக கூட்டணி கட்சியினரின் முதல் கூட்டம் நடைபெற்றது. அதன் தொடர்ச்சியாக வரும் 9-ஆம் தேதி நடைபெறும் 2-வது கூட்டத்தில், கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்பு, கூட்டணிக்கு அதிகாரப்பூர்வ பெயர் வைப்பது மற்றும் அடுத்தகட்ட அரசியல் நகர்வுகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் கூட்டத்தொடர் வரும் 8-ஆம் தேதி நிறைவடையும் நிலையில், அடுத்த நாள் இந்த கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், ஆலோசனையில் கலந்துகொள்ள தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வரும் சிபிஎம், சிபிஐ, மதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் தலைவர்களிடம் என்.ஆனந்த் தலைமையிலான அமைச்சர்கள் குழுவினர் நேரில் அழைப்பு விடுத்தனர்.
இதற்காக தி.நகரில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்திற்கு சென்ற அமைச்சர்கள் குழுவினர், அக்கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியனை சந்தித்து கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்தனர்.
தொடர்ந்து சிபிஎம் அலுவலகத்திற்கு சென்ற அமைச்சர்கள், சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகத்தை நேரில் சந்தித்து அழைப்பு விடுத்தனர். அப்போது சிபிஎம் மத்திய குழு உறுப்பினர், பாலபாரதி, சம்பத், மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் கனகராஜ் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
தொடர்ந்து சிபிஎம் அலுவலகத்திற்கு வெளியே பேசிய அமைச்சர் நிரமல் குமார், " சிபிஐ, சிபிஎம் அலுவலகத்தில் தலைவர்களை சந்தித்தோம். தூய்மைப் பணியாளர்கள் பிரச்சனையை பேசி முடித்துள்ளோம். டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கு ஊதியத்தை உயர்த்திக் கொடுத்தும் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். அது குறித்தும் பேசினோம். கம்யூனிஸ்டுகள் கணக்கெடுப்பு குறித்து அப்போதே வருத்தும் தெரிவித்தோம். தாசில்தார் அரசிற்கு தெரியாமல் அனுப்பி உள்ளார். அரசிற்கு தெரியாமல் நடந்த நிகழ்வு இனிமேல் அது போன்று நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்வோம். பல்கலைக் கழகம் அனுப்பிய கடிதமும் அரசிற்கு தெரியாமல் நடந்த நிகழ்வு" எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து அமைச்சர்கள் குழுவினர் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோவை அவரின் அண்ணா நகர் இல்லத்தில் சந்தித்து கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்தனர்.
இதுதொடர்பாக மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ கூறும்போது, "தவெக கூட்டத்தில் கலந்துக் கொள்ள அழைப்பு விடுத்துள்ளனர். முதலமைச்சர் சார்பில் அழைப்பு விடுத்துள்ளதால் அவசியம் கலந்துக்கொள்வேன். சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகள் நேரடியாக வரும் போது மக்கள் பார்த்துக் கொண்டு இருப்பதால், ஆளும் கட்சிக்குத் தான் வலு சேர்க்கிறது.
எதிர்கட்சியினர் கேள்விகளை இடைமறித்து பதில் சாெல்லும் ஆற்றலை அமைச்சர்கள் பெற்றுள்ளனர். எனவே அவர்கள் சாதிக்கின்றனர். முதலமைச்சர் ஆங்கிலத்தில் பேசியது ஆக்ஸ்போர்டில் படித்து விட்டு வந்தது போல் சிறப்பான பேச்சாக இருந்தது. ஊழலை ஒழிப்பது ஒன்றே எங்கள் குறிக்கோள் என கூறியதுடன் இல்லாமல், ஆர்டிஒ ஆபிஸ், பத்திரப்பதிவு அலுவகம் எங்கு இருந்தாலும் கமிஷன் என்பது இல்லாத வகையில் நிறைவேற்றி வருவதைவிட சிறப்பான ஆட்சி எதுவும் இருக்க முடியாது" எனத் தெரிவித்தார்.