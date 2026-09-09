மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி' தவெக கூட்டணியின் அதிகாரப்பூர்வ பெயர் அறிவிப்பு
இந்த கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய் பாரம்பரிய முறையில் வேஷ்டி, சட்டை அணிந்து பங்கேற்றார்.
Published : September 9, 2026 at 6:41 PM IST
சென்னை: தவெக தலைமையிலான புதிய கூட்டணிக்கு மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி என பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்து களம் கண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. இருப்பினும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான பெரும்பான்மை இல்லாத காரணத்தினால், தவெக ஆட்சி அமைப்பதற்கு மற்ற கட்சியை நாட வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. அந்த சூழலில் திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்திருந்த காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் ஆதரவுடன் தவெக தலைமையில் ஆட்சி அமைக்கப்பட்டது. கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளை தவிர மற்ற கட்சிகள் தவெக அமைச்சரவையிலும் பங்கேற்றன.
இந்த சூழலில் தவெக தலைமையில் வலுவான புதிய கூட்டணியை உருவாக்கும் நடவடிக்கையாக கடந்த ஜூலை மாதம் தவெக ஆதரவு கட்சிகளின் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள், மதிமுக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகள் பங்கேற்றன. அரசுக்கு தாங்கள் வெளியில் இருந்து ஆதரவு தெரிவிப்பதாக கூறி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இந்த கூட்டத்தை புறக்கணித்தன.
இந்த சூழலில் தவெக ஆட்சி அமைப்பதற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் கட்சிகளுடனான இரண்டாம் கட்ட ஆலோசனை கூட்டம் இன்று பனையூரில் உள்ள தவெக கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. முதல்வர் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, மதிமுக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியினர் பங்கேற்றனர். கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு தவெக சார்பில் அழைப்பு விடுத்த போதிலும், அவர்கள் இந்த கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளவில்லை.
இன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் கட்சியின் மாநில தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தாரகை கட்பட், மதிமுக சார்பில் பொதுச் செயலாளர் வைகோ, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துரை வைகோ, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி சார்பில், ஐ.யூ.எம்.எல் தலைவர் காதர் மொய்தீன், சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் ஷாஜகான், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன், எம்.பி ரவிக்குமார், சிந்தனைச் செல்வன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
இக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பாரம்பரிய முறையில் வேஷ்டி, சட்டை அணிந்து கூட்டத்தில் பங்கேற்றார். இக்கூட்டம் சுமார் ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தின் முடிவில் தவெக தலைமையிலான கூட்டணிக்கு, 'மதசார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி' என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. கூட்டணி கட்சியின் தலைவராக முதல்வர் விஜய் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.