பழக்க தோஷத்தில் ‘திமுக வெற்றி பெறும்’ என கூறிய காங்கிரஸ் எம்பி; நெல்லை பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பில் சிரிப்பலை
மேல்மட்ட அளவில் காங்கிரஸ் கூட்டணி மாறினாலும் கூட இன்னும் கீழ்மட்ட நிர்வாகிகள் பலர் திமுகவுடன் நட்பை தொடர்கின்றனர் என்பதன் வெளிப்பாடாகவே இந்த பத்திரிக்கையாளார் சந்திப்பு உள்ளது.
Published : October 4, 2026 at 12:38 PM IST
திருநெல்வேலி: மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் தி.மு.க அமோக வெற்றி பெறும் என பழக்க தோஷத்தில் காங்கிரஸ் மக்களவை உறுப்பினர் ராபர்ட் ப்ரூஸ் பேசியது சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியது.
தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கைகளை கண்டித்து காங்கிரஸ் கட்சியினர் நாடு முழுவதும் போராடி வரும் நிலையில், நெல்லை மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி அலுவலகத்தில் நேற்று அது தொடர்பான செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைபெற்றது. இதில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் தனுஷ்கோடி ஆதித்தன், நெல்லை மக்களவை உறுப்பினர் ராபர்ட் ப்ரூஸ், நெல்லை மாநகர மாவட்ட தலைவர் ராமேஸ்வரம் உள்ளிட்ட பல முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
இதன் பின்னர் மக்களவை உறுப்பினர் ராபர்ட் ப்ரூஸ் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவரிடம் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் கூட்டணி கட்சிக்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி இருக்கிறது என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு சட்டென பதிலளித்த அவர், “இடைத்தேர்தல் முடிவில் என்ன சந்தேகம் இருக்கிறது. மதுராந்தகம், தாராபுரம் என இரண்டு தொகுதிகளிலும் தி.மு.க அமோக வெற்றி பெறும்” எனக் கூறினார்.
2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தி.மு.க உடன் கூட்டணி வைத்து 5 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளை தனதாக்கிய காங்கிரஸ், தேர்தலுக்கு பின் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணி அமைத்தது. அந்தவகையில், த.வெ.க உடன் கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சியின் மக்களவை உறுப்பினரே ‘தி.மு.க வெல்லும்’ என்று பேசியது அங்கிருந்தவர்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாகியது.
இந்த நிகழ்வின்போது ராபர்ட் ப்ரூஸ் அருகில் இருந்த காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள், உடனடியாக அவரை தடுத்து நிறுத்தினர். சுதாரித்துக் கொண்ட அவர், தடுமாறி தான் கூறியதை மாற்றி ‘த.வெ.க வெற்றி பெறும்’ என தெரிவித்ததால், அந்த இடத்தில் சிரிப்பலை ஏற்பட்டது.
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இந்நிலையில், மேல்மட்ட அளவில் காங்கிரஸ் கூட்டணி மாறினாலும், கீழ்மட்ட நிர்வாகிகள் பலர் தி.மு.க-வுடன் நட்பை தொடர்வதாக அங்கு சிறு சலசலப்பு எழுந்தது. அதன் வெளிப்பாடாகவே இன்று தனது பேட்டியின் போது, தவறுதலாக ‘தி.மு.க வெற்றி பெறும்’ என்று ராபர்ட் ப்ரூஸ் தெரிவித்ததாகவும் அங்கு கூடியிருந்தவர்கள் தெரிவித்தனர்.