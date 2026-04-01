'நாங்க திருப்பி அடிச்சா தாங்க மாட்டீங்க': தவெக கூட்டத்தில் பாட்டில் வீச்சால் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆவேசம்

வில்லிவாக்கம் தவெக பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் மதுபாட்டில் வீசிய நபர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அக்கட்சியின் தலைமை தங்களது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளது

தவெக வில்லிவாக்கம் தொகுதி வேட்பாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா (ETV Bharat Tamilnadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 1, 2026 at 12:08 PM IST

சென்னை: வில்லிவாக்கத்தில் நடைபெற்ற தவெக பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் மகளிர் அணியினர் மீது மதுபாட்டில் வீசப்பட்டதை கண்டித்து ஆதவ் அர்ஜுனா ஆவேசமாக பேசினார். "ஸ்டாலின் சார், எங்களை எவ்வளவு அடிப்பீங்க? நாங்க திருப்பி அடித்தால் தாங்க மாட்டீங்க" என அவர் கூறினார்.

வில்லிவாக்கத்தில் நேற்று நடைபெற்ற தவெக பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில், அக்கட்சியின் தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச்செயலாளரும், வில்லிவாக்கம் தொகுதி வேட்பாளருமான ஆதவ் அர்ஜூனா, பரப்புரை செயலாளர் நாஞ்சில் சம்பத் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.

இக்கூட்டத்தில் மேடையில் நாஞ்சில் சம்பத் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது, அருகில் இருந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இருந்து மதுபாட்டில் ஒன்று கூட்டத்திற்கு நடுவே வீசப்பட்டது. இதில் காயமடைந்த தவெக பெண் தொண்டரை அங்கிருந்தவர்கள் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தவெக பிரச்சார கூட்டத்தில் வீசப்பட்டதாக கூறப்படும் மதுபாட்டில் துகள் (ETV Bharat Tamilnadu)

தொடர்ந்து ஆதவ் அர்ஜூனா கூட்டத்தில் பேசுகையில், ”நாங்கள் என்ன தவறு செய்தோம், கரூரில் பிரச்சாரத்தில் செந்தில் பாலாஜியால் உருவாக்கப்பட்ட அழுத்தத்தால் 41 உயிர்களை இழந்தோம். கள்ளக்குறிச்சியில் 70 பேர் இறந்த போது செல்லாத முதலமைச்சர், நடு இரவில் கரூர் சென்றார் என்றால், இது திட்டமிட்ட கொலை என மக்களுக்கு புரிந்து விட்டது. ஸ்டாலின் பிரச்சாரத்தில் கூட்டம் இல்லை. ஆனால் அதற்கு 2 ஆயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு தருகின்றனர்.

வண்டியில் ஏறி துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி பிரச்சாரம் செய்யலாம். ஆனால் நமக்கு அனுமதி இல்லை. தவெக தலைவர் விஜய் மீது மக்கள் வைத்துள்ள பாசத்தை உடைக்க முடியாது. திமுக மீண்டும் ஒரு முறை வந்தால் பெண்கள் வெளியே வர முடியாது. பல ஆண்டுகளாக திமுக வெற்றிபெறும் தொகுதியில் உதயநிதியை நிற்க வைத்துள்ளீர்கள். உங்களுக்கு தைரியம் இருந்தால் அவரை வில்லிவாக்கத்தில் போட்டியிட செய்யுங்கள்.

தொடர்ந்து, பாட்டில் வீசப்பட்ட சம்பவம் குறித்து பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா, ”இந்த கூட்டத்தில் பெண்கள் மீது மதுபாட்டில் வீசியிருக்கிறார்கள். இதற்கு பின்னால் திமுகவின் சதி இருக்கிறது. ஸ்டாலின் சார்.. எங்களை எவ்வளவுதான் அடிப்பீங்க. நாங்க பொறுமையாக இருக்கிறோம். நாங்க திருப்பி அடிச்சா தாங்க மாட்டீங்க. பாட்டில் வீசிய நபர்கள் இருவரை கைது செய்துள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். அவர்கள் பின்னணியில் உள்ளவர்கள் யார் என்பதை கண்டறிய வேண்டும். இல்லையென்றால் போராட்டம் நடத்தப்படும்.

பெரம்பூரில் காவல்துறையினர் சரியாக பாதுகாப்பு தந்த நிலையில், கொளத்தூரில் பாதுகாப்பு தரவில்லை. இது திமுக செய்த சூழ்ச்சி. கரூர் வரக்கூடாது, கொளத்தூர் வரக்கூடாது என்றால் இங்கு என்ன மன்னராட்சியா நடக்கிறது?” என ஆதவ் அர்ஜுனா கேள்வியெழுப்பினார்.

இந்நிலையில், வில்லிவாக்கம் பொதுக்கூட்டத்தில் பாட்டில் வீசப்பட்ட சம்பவம் குறித்து சமூக வலைதளத்தில் தவெக தலைமை வெளியிட்ட பதிவில், “வில்லிவாக்கத்தில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட கட்சி மகளிர் மீது கண்ணாடி துண்டுகள் மற்றும் பாட்டில்கள் வீசித் தாக்குதல் நடத்தி அராஜகத்தில் ஈடுபட்டது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு தமிழ்நாட்டு மகளிர் மற்றும் மக்களிடையே இருக்கும் ஆதரவைப் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாதவர்கள், வன்முறையில் ஈடுபட்டாவது வெற்றி பெற்றுவிட வேண்டும் என்று துடித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

வில்லிவாக்கம் தவெக பொதுக்கூட்டத்தில் பெண்கள் மீது கண்ணாடி பாட்டில் வீசித் தாக்குதல் நடத்திய கயவர்கள் மீது காவல்துறை உரிய நடவடிக்கை உடனடியாக எடுக்க வேண்டும். காவல்துறை நேர்மையாக செயல்படுவதை தேர்தல் ஆணையம் உறுதி செய்ய வேண்டும். இவ்வாறான கீழ்த்தரமான செயல்களால் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை வீழ்த்திவிடலாம் என்று எண்ணுபவர்களுக்கு தமிழ்நாடு மக்கள் வரும் தேர்தலில் தக்க பதிலடியைத் தருவார்கள்” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது

