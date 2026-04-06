சென்னை காவல் ஆணையர் அருணை அசாமுக்கு இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும் - ஆதவ் அர்ஜுனா
தவெக தலைவர் விஜய் சென்னையில் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், சென்னை காவல் ஆணையர் அருண் மற்றும் தேர்தல் அலுவலர்களுக்கு அழுத்தம் தருவதாக ஆதவ் அர்ஜுனா குற்றஞ்சாட்டினார்.
Published : April 6, 2026 at 4:42 PM IST
சென்னை: சென்னை காவல் ஆணையர் அருணை, அசாமுக்கு இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும் என தவெக நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா வலியுறுத்தியுள்ளார்.
சென்னை வில்லிவாக்கத்தில் உள்ள ராஜலட்சுமி மஹாலில் தவெக தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "தவெக தலைவர் விஜய்யின் பிரச்சாரம் திருச்சியில் சிறப்பாக அமைந்தது. திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி மக்கள் எங்களுக்கு சிறப்பாக வரவேற்பு அளித்தனர். அதே போல் புதுச்சேரியிலும் மிகப்பெரிய மக்கள் ஆதரவுடன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.
சென்னையில் அண்ணா நகர், வில்லிவாக்கம், தியாகராய நகர் ஆகிய தொகுதிகளில் இன்று பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமிட்டிருந்தோம். இதற்கான அனுமதி கோரி காவல் துறையினரிடம் கடிதம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அனைத்து அரசியல் தலைவர்களுக்கும் நியாயமாக அனுமதி வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில், தவெக பரப்புரைக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது.
சென்னை காவல் ஆணையர் அருணை மாற்ற வேண்டும்
சென்னை காவல் ஆணையர் அருண் மீண்டும் திமுக ஆட்சி தான் வரப் போகிறது என்ற எண்ணத்தில் தேர்தல் ஆணையம், டிஜிபி பேச்சை கேட்காமல் செயல்படுகிறார்.
மேலும், தவெக தலைவர் விஜய் சென்னையில் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிப்படுகின்றன. வில்லிவாக்கத்தில் பிரச்சாரம் செய்ய 12 மணி முதல் 1 மணி வரை அனுமதி வழங்கப்பட்டது. இருப்பினும் வில்லிவாக்கத்தில் இருந்து அண்ணா நகர் வழியாக தலைவர் விஜய் வரக் கூடாது என்று காவல் ஆணையர் அருண் தனிப்பட்ட முறையில் மிரட்டல் கொடுக்கிறார்.
ஒரு கட்சியின் தலைவர் எந்த இடத்தில் எவ்வளவு நேரம் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு காவல் ஆணையர் சொல்வதற்கு அனுமதி கிடையாது. தேர்தல் ஆணையத்தின் சட்ட திட்டத்தை காவல் ஆணையர் அருண் பின்பற்றுவது கிடையாது. எனவே அவரை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும்.
தியாகராய நகரில் பிரச்சாரம் செய்ய ஆப் மூலம் 2 மணி முதல் 6 மணி வரை கேட்டு அனுமதி கிடைத்தது. ஆனால், இதற்கான அனுமதி உடனடியாக மறுக்கப்பட்டது. தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது முறையான பாதுகாப்பு வசதிகளை மேற்கொள்ளாமல் மீண்டும் கரூர் சம்பவம் சென்னையில் நடைபெறட்டும் என்ற எண்ணத்தில் காவல் ஆணையர் அருண் மற்றும் திமுக அரசு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.
இந்த ஆட்சி எந்த காலத்திலும் தொடர போவதில்லை. காவல்துறை நேர்மையாக அவர்களது பணிகளை செய்ய வேண்டும். அனைத்துக் கட்சிக்கும் சமமாக மக்களின் பாதுகாப்பிற்காக காவல் துறை செயல்பட வேண்டும். திட்டமிட்டு ஆணையர் அருண் தனது கடமையை மீறி செயல்படுகிறார்" என்று குற்றம்சாட்டினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தலைவர் விஜய் சென்னையில் பிரச்சாரம் செய்யக் கூடாது என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின், சென்னை காவல் ஆணையர் அருணுக்கும், தேர்தல் அலுவலர்களுக்கும் அழுத்தம் தருகிறார். இந்த மிரட்டல்களை நாங்கள் ஜனநாயகபூர்வமாக எதிர்க்கிறோம். இதனை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்கிறோம். சென்னை காவல் ஆணையர் அருணை வேறு மாநிலத்திற்கு இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும். அவரை அசாமிற்கு அனுப்புங்கள்" என்றார்.
சென்னையில் 13 தொகுதிகள்
அத்துடன், "சென்னையில் உள்ள 16 தொகுதிகளில் 13 தொகுதிகளில் தவெக முன்னிலையில் உள்ளது. சென்னையில் திமுக வாஷ் அவுட் ஆக உள்ளது. சென்னையில் தவெக பிரச்சாரம் நடைபெறக் கூடாது என்ற காழ்ப்புணர்ச்சியுடன் திமுக செயல்படுகிறது. மக்கள் பாதுகாப்பை காவல்துறை உறுதி செய்ய வேண்டும். சென்னை காவல் ஆணையர் அருண், திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் குடும்பத்திற்கு விசுவாசமாக நடந்து கொள்கிறார். இந்த தேர்தல் விதிமுறைகளுக்கு எதிரானது" என்று ஆதவ் அர்ஜுனா கூறினார்.