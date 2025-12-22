ETV Bharat / state

சமூக நல்லிணக்கத்தை காப்பதில் சமரசத்துக்கு இடமில்லை - கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் தவெக தலைவர் விஜய் உறுதி

தவெக சார்பில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் பேசிய விஜய், பைபிளில் இருந்து ஒரு குட்டிக்கதையை சொன்னார்.

கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் உரையாற்றும் தவெக தலைவர் விஜய்
கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் உரையாற்றும் தவெக தலைவர் விஜய் (TVK Youtube Page)
செங்கல்பட்டு: சமூக நல்லிணக்கத்தை பாதுகாப்பதில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 100 சதவீதம் உறுதியாக இருக்கும் என்று அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் கூறினார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில், சமத்துவ கிறிஸ்துமஸ் விழா, மாமல்லபுரத்தை அடுத்த பூஞ்சேரியில் உள்ள பிரபல நட்சத்திர விடுதியில் இன்று நடைபெற்றது. கிறிஸ்துவ சமூகத்தை சேர்ந்த பாதிரியார்கள் உள்ளிட்டோர் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற இந்த விழாவில் தவெக தலைவர் விஜய் சிறப்புரை ஆற்றினார்.

அப்போது அவர், உண்மையான நம்பிக்கை தான் நல்லிணக்கத்தை விதைக்கும். மற்றவர்களின் நம்பிக்கையை மதிக்க சொல்லித் தரும். அப்படியொரு நம்பிக்கை இருந்துவிட்டாலே போதும். நாம் எப்பேர்பட்ட பிரச்னைகளிலும் ஜெயித்துவிடலாம். அப்படிபட்ட நம்பிக்கையின் வலிமையை சொல்ல பைபிளில் நிறைய கதைகள் உண்டு.

அதிலொரு கதையில், ஒரு இளைஞனுக்கு எதிராக சொந்த சகோதரர்களே பொறாமைப்பட்டு அவரை பாழுங்கிணற்றில் தள்ளிவிடுவார்கள், ஆனால், அதன்பிறகு அவர் அந்த ஆபத்தில் இருந்து மீண்டு வந்து அந்த நாட்டுக்கே அரசனாகி தமக்கு தீங்கிழைத்த சகோதரர்களை மட்டுமின்றி, அந்த நாட்டையும் காப்பாற்றுவார். அந்த குறி்ப்பிட்ட கதை யாரைப் பற்றி என்பது நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்று அவசியமில்லை என்று பேசினார்.

விழா மேடையில் விஜயுடன் வீ்ற்றிருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள்
விழா மேடையில் விஜயுடன் வீ்ற்றிருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் (ETV Tamil Nadu)

அப்போது அங்கு கூடியிருந்தவர்கள் எழுப்பிய கரவொலியில் அரங்கமே அதிர்ந்தது.

தொடர்ந்து பேசிய விஜய், கடவுளின் அருளும், மக்களை மானசீகமாக நேசிக்கும் அன்பும், அதீக வலிமையும், உழைப்பும் இருந்தால் எப்படிப்பட்ட போராட்டமோ, போரோ, சவாலோ அவற்றில் நாம் ஜெயிக்கலாம் என்பதையே இதுபோன்ற கதைகள் நமக்கு உணர்த்துகின்றன.

நாமும், தமிழக வெற்றிக் கழகமும் சமூக நல்லிணக்கத்தை காப்பதில் 100 சதவீதம் உறுதியாக இருப்போம். இதில் எந்த சமரசத்துக்கும் இடமில்லை. இதனை கருத்தில் கொண்டுதான் தவெகவின் கொள்கைகளுக்கு 'மதசார்பற்ற சமூக நீதி கொள்கை' என்று பெயர் வைத்துள்ளோம் என்றார்.

மேலும், தமிழகத்தில் வாழும் பல்வேறு சமூகத்தினருக்கு பல்வேறு வாழ்க்கை முறைகள் இருந்தாலும் நாம் அனைவரும் சகோதரர்கள்தான். ஒரு தாய்க்கு எப்படி எல்லா பிள்ளைகளும் ஒன்றுதானோ, அதேபோல எல்லா சமூகத்தினரையும் அரவணைக்கும் தாயன்பு கொண்ட மண்தான் தமிழ்நாடு என்று அவர் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.

கண்டிப்பாக ஒரு ஒளி பிறக்கும். அந்த ஒளி நம்மை எல்லாம் வழிநடத்தும். நம்பிக்கையுடன் இருங்கள். வெற்றி நிச்சயம். எங்கள் அழைப்பை ஏற்று இந்த விழாவுக்கு வருகை தந்துள்ள எனது தோழர்கள், தோழிகள், மேடையில் வீற்றிருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. எல்லோருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துகள் எனக் கூறி விஜய் தமது உரையை முடித்தார்.

