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தொலைக்காட்சி சேனல்கள் முடக்கப்பட்டதாகக் கூறுவது தவறு; அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்

மாணவ, மாணவிகள் பள்ளிக்கு செல்வதுபோல், விளையாட்டு மைதானத்திற்கும் செல்ல வேண்டும் என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 10, 2026 at 10:40 PM IST

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சென்னை: சேனல்கள் முடக்கப்பட்டதாகக் கூறுவது தவறு; இது முழுக்க முழுக்க தொழில்நுட்ப கோளாறு மட்டுமே என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கமளித்துள்ளார்.

சென்னை மாநகராட்சி ரிப்பன் கட்டட வளாகக் கூட்டரங்கில் 10 மற்றும் 12- ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத்தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவர்களுக்கு கல்வி ஊக்கத்தொகை வழங்கும் விழாவில் பள்ளிக்கல்வி, தமிழ் வளர்ச்சி, செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

விழாவில் மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்வி ஊக்கத்தொகை வழங்கி உரையாற்றிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "தமிழ்நாடு முழுவதிலும் உள்ள பள்ளிகளில் மேம்படுத்தப்பட்ட விளையாட்டு மைதானங்கள் அமைப்பதற்கான விதையை ஆதவ் அர்ஜுனா போட்டுள்ளார். இனி விளையாட்டுத்துறை அமோகமாக இருக்கும். விளையாட்டுத்துறை சார்பில் பல்வேறு அறிவிப்புகள் உள்ளன. அதனை நல்ல நேரத்தில் அவர் வெளியிடுவார். எங்களுக்கு விளையாட்டு வாழ்வின் ஒரு அங்கம்.

உழைப்பாளிகளுக்கு விளையாட்டு ரொம்ப முக்கியம். எமர்ஜிங் விளையாட்டுக்கள் நிறைய வந்துவிட்டன. இதனை தியரிட்டிக்களாகவும், பிராக்டிக்கலாகவும் கற்றுக் கொடுப்பதற்கான வழிகள் மற்றும் வாய்ப்புகள் நமக்கு தேவை. குழந்தைகள் பள்ளிக்கு செல்வதுபோல், கோயிலுக்கு செல்வதுபோல், விளையாட்டு மைதானத்திற்கும் செல்ல வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

மாணவிக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கிய அமைச்சர்
மாணவிக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கிய அமைச்சர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த ராஜ்மோகன், "அரசுக் கேபிள் தொலைக்காட்சியில் மூன்று சேனல்கள் முடக்கப்பட்டதாகக் கூறுவது சரியான வார்த்தைக் கிடையாது. சம்பந்தப்பட்ட தொலைக்காட்சியின் தலைமை அதிகாரிகளிடம் நேரடியாக தொடர்புக் கொண்டு பேசியுள்ளோம். அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சியில் உள்ள சில செட்-டாப் பாக்ஸ்களில் மட்டும் மூன்று தொலைக்காட்சிகளை தற்காலிகமாக ஒளிபரப்ப முடியாத சூழல் உள்ளது.

இதை மேற்பார்வை செய்ய வெண்டார்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் சென்னை முழுவதும் ஆய்வு மேற்கொண்டு அதனை சரி செய்வதற்கான நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சேனல்கள் முடக்கப்பட்டது என்பது ஏற்புடையதல்ல. அதற்கு தனிப்பட்ட காரணங்கள் இல்லை. தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக சேனல்கள் ஒளிபரப்ப முடியாத சூழல் உள்ளது. தொழில்நுட்ப கோளாறு சரி செய்யும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.

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அரசியல் ரீதியாக எங்களுக்கு எதிரான கருத்துகள் கொண்ட எத்தனையோ சேனல்கள் ஒளிபரப்பப்பட்டு வருகின்றன. அவர்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லை. ஒவ்வொரு சேனல்களிலும் இருக்கக்கூடிய அலைவரிசைகளில் தொழில்நுட்பக் கோளாறு உள்ளது. சேனல்கள் ஒளிபரப்பப்படுவதில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு எவ்வளவு சீக்கிரம் சரி செய்ய முடியுமோ, அதனை சரி செய்வோம். கருத்து சுதந்திரத்தை முடக்குவதற்காக சேனல்களை ஒளிபரப்பவில்லை என்பது தவறான தகவல். இது முழுக்க முழுக்க தொழில்நுட்ப பிரச்சனை மட்டுமே" என்று கூறினார்.

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