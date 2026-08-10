தூத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகம்- ISO 50001:2018 சான்றிதழ் பெற்ற இந்தியாவின் முதல் துறைமுகமானது
எரிசக்தியை பொறுப்புடன் பயன்படுத்துதல், எரிசக்தி செயல்திறனை மேம்படுத்துதல் மற்றும் நிலையான வளர்ச்சியில் துறைமுகம் கொண்டுள்ள உறுதியை இந்தச் சான்றிதழ் எடுத்துக்காட்டுகிறது.
Published : August 10, 2026 at 11:04 PM IST
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் உள்ள வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகம், ISO 50001:2018 சான்றிதழை பெற்றுள்ளது.
இதன் மூலம், எரிசக்தி மேலாண்மை அமைப்பிற்கான சர்வதேச தரநிலைப்படுத்தல் அமைப்பின் ISO 50001:2018 சான்றிதழை பெற்ற இந்தியாவின் முதல் துறைமுகம் என்ற பெருமையை தூத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுக ஆணையம் பெற்றுள்ளது.
இதுகுறித்து தூத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுக ஆணையத்தின் தலைவர் சுசாந்த குமார் புரோஹித் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், "இந்தியாவின் முதல் துறைமுகமாக ISO 50001:2018 சான்றிதழைப் பெற்றிருப்பது துறைமுகத்திற்கு முக்கியமான சாதனை. எரிசக்தியை பொறுப்புடன் பயன்படுத்துதல், எரிசக்தி செயல்திறனை மேம்படுத்துதல் மற்றும் நிலையான வளர்ச்சியில் துறைமுகம் கொண்டுள்ள உறுதியை இந்தச் சான்றிதழ் எடுத்துக்காட்டுகிறது.
மத்திய அரசின் ‘ஹரித் சாகர்’ பசுமை துறைமுக வழிகாட்டுதல்களுக்கு ஏற்பவும், 2070-ஆம் ஆண்டிற்குள் நிகர பூஜ்ஜிய கார்பன் உமிழ்வை அடைய வேண்டும் என்ற இலக்கை நோக்கியும் வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகம் எரிசக்தி திறனை மேம்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.