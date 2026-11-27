புகார் கொடுக்க வரும் பொதுமக்களிடம் பணம் வசூலித்ததாக புகார் - காவல் ஆய்வாளர் பணியிடை நீக்கம்
காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஆய்வாளரை அதிரடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்து நெல்லை சரக டிஐஜி திருநாவுக்கரசு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : November 27, 2026 at 3:46 PM IST
தூத்துக்குடி: புகார் கொடுக்க வரும் பொதுமக்களிடம் பணம் வசூல் செய்த சூரங்குடி காவல் ஆய்வாளர் சுதாகர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே உள்ள சூரங்குடி காவல் நிலையத்தில் கடந்த 6 மாதமாக காவல் ஆய்வாளராக பணியாற்றி வந்தவர் சுதாகர். சூரங்குடி காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட சுமார் 20-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் நடக்கும் கோயில் திருவிழாக்கள், மாட்டு வண்டி பந்தயம், திருவிழா கலை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் சொந்த பிரச்சனைகள் தொடர்பாக புகாரளிக்க வரும் பொதுமக்களிடம் காவல் ஆய்வாளர் சுதாகர் பணம் வசூல் செய்ததாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.
அதேபோல் காவல் ஆய்வாளர் சுதாகர் பொதுமக்களிடம் ஒருமையில் தகாத வார்த்தையில் பேசுவதாகவும் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும், வேம்பாரில் உள்ள ஒரு லாட்ஜில் கடந்த மூன்று மாதமாக காவல் ஆய்வாளர் சுதாகர் தங்கியிருந்ததாகவும், அதற்கான வாடகையை கொடுக்கவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், வேம்பார் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பாஜக நிர்வாகி சுயம்பு என்பவர், தூத்துக்குடி காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் இதுதொடர்பாக புகாரளித்துள்ளார். அந்த புகார் மனுவில், சூரங்குடி காவல் ஆய்வாளர் சுதாகர், எங்களது ஊர் கோயில் கொடை விழா நிகழ்ச்சிக்கான அனுமதிக்காக 7 ஆயிரம் ரூபாய் பெற்றுக் கொண்டார்.
மேலும், 18 ஆயிரம் ரூபாயை, சூரங்குடி காவல் நிலையத்தில் பணிபுரியும் ஆறுமுகம், முத்துலிங்கம் ஆகிய காவலர்களை வைத்து கேட்டு மிரட்டி வந்தார். இது சம்பந்தமாக நான் கடந்த அக்டோபர் 14-ஆம் தேதி அன்று நெல்லை டிஐஜியிடம் புகார் கொடுத்தேன். மேலும், காவல் ஆய்வாளர் சுதாகர் என் மீது ஹெச்.எஸ். வழக்குப் பதிவு செய்வதாக மிரட்டியதையும் தெரிவித்தேன்.
காவல் ஆய்வாளருக்கு பணம் கொடுத்ததை எங்கள் ஊர் வரவு, செலவு கணக்கு நோட்டில் எழுதி வைத்துள்ளோம். அதையும் ஆதாரமாக ஒப்படைத்துள்ளோம். ஆகையால் இந்த புகார் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
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இதனைத் தொடர்ந்து, நெல்லை சரக டிஐஜி திருநாவுக்கரவு தலைமையிலான, தனிப்படை காவல்துறையினர், சூரங்குடி காவல் நிலையம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள ஊர்களில், விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதேபோல், புகார் கொடுத்தவர்களிடமும் தனிப்படை காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதையடுத்து, கடந்த நவம்பர் 7ஆம் தேதி சூரங்குடி ஆய்வாளர் சுதாகர் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டார். இந்த நிலையில், தற்போது சூரங்குடி காவல் ஆய்வாளர் சுதாகரை பணியிடை நீக்கம் செய்ய நெல்லை சரக டிஐஜி திருநாவுக்கரசு உத்தரவிட்டுள்ளார்.