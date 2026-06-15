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'கள்' அருந்திய தலைமைக் காவலர்: புகைப்படம் வெளியானதால் பாய்ந்தது நடவடிக்கை

தலைமைக் காவலர் முருகன், தனது நண்பர்களோடு சேர்ந்து 'கள்' அருந்திய புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் அண்மையில் வெளியாகின.

கள் அருந்தியதாக கூறப்படும் தலைமைக் காவலர் முருகன்
கள் அருந்தியதாக கூறப்படும் தலைமைக் காவலர் முருகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 6:17 PM IST

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தூத்துக்குடி: தலைமைக் காவலர் ஒருவர் கள் அருந்தும் புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியான நிலையில், அவர் தற்போது ஆயுதப்படைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

பனை மரத்தில் இருந்து கிடைக்கும் ஒரு வகை பானத்தை 'கள்' என்று அழைக்கிறோம். இயற்கை பானமான இது, குறைந்த அளவில் போதை தரக்கூடியது. எனினும், இதில் உடலுக்கு பல நன்மைகள் இருப்பதாக இயற்கை மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

நமது அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் அரசாங்கமே கள்ளுக் கடைகளை நடத்தி வருகிறது. ஆனால், தமிழகத்தில் கள் பானத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தடையை மீறி கள் அருந்துபவர்கள் மீது நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த தடையை நீக்கக் கோரியும், தமிழகத்திலும் கள்ளுக்கடைகளை திறக்கக் கோரியும் பனை விவசாயிகள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கள்ளுக்கடைகளை திறந்தால் மக்களும் மது அருந்துவது குறையும் என்றும், தங்களுக்கும் லாபம் கிடைக்கும் எனவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகிறார்கள்.

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நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானும், தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகளை மூடிவிட்டு, கள்ளுக் கடைகளை திறக்குமாறு வலியுறுத்தி வருகிறார்.

இது ஒருபுறம் இருக்க, தூத்துக்குடியில் நடந்த சம்பவம் பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் செம்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த முருகன் என்பவர் மூலைகரைப்பட்டி காவல் நிலையத்தில் தலைமைக் காவலராக பணியாற்றி வருகிறார். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை, உளவு பிரிவு காவலராக அதே பகுதியில் முருகன் பணியாற்றி இருந்தார்.

இந்நிலையில், தலைமைக் காவலர் முருகன், தனது நண்பர்களோடு சேர்ந்து கள் அருந்தியதாக தெரிகிறது. 5 லிட்டர் கேனில் அவர் 'கள்' அருந்தும் புகைப்படங்களும் சமூக வலைதளங்களில் அண்மையில் வெளியாகின.

இதுதொடர்பாக தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் (எஸ்.பி.) பிரசன்ன குமாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக துறை ரீதியான விசாரணை நடத்த மாவட்ட எஸ்.பி. உத்தரவிட்டார். மேலும், தலைமைக் காவலர் முருகனை ஆயுதப்படைக்கு மாற்றியும் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கள் அருந்திய குற்றச்சாட்டுக்காக தலைமைக் காவலர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முன்னதாக, தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் பகுதியில் பனை விவசாயி ஒருவர் 'கள்' இறக்குவதாக கூறி, அவரை உதவி ஆய்வாளர் ஒருவர் துப்பாக்கியால் சுட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இச்சம்பவம் குறித்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு விசாரணை நடத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

KALLU
கள்ளு
கள்
POLICE
TUTICORIN POLICE TODDY

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