10 வயது சிறுமிக்கு லேப்ராஸ்கோபி மூலம் பித்தப்பை அகற்றம் - தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவர்கள் சாதனை
10 வயது சிறுமிக்கு லேப்ராஸ்ஃகோபி மூலம் பித்தப்பையை அகற்றி சிகிச்சை அளித்த மருத்துவ குழுவினருக்கு சக மருத்துவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.
Published : July 21, 2026 at 10:32 PM IST
தூத்துக்குடி: 10 வயது சிறுமிக்கு லேப்ராஸ்ஃகோபி மூலம் பித்தப்பையை அகற்றி தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி சாதனை படைத்துள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்தவர் கதிரேசன். இவரது 10 வயது மகள் வாந்தி மற்றும் மயங்கிய நிலையில் நிலையில், தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் குழந்தைகள் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவருக்கு மருத்துவமனையில் MRI-MRCP SCAN எடுக்கப்பட்டது.
அதில் கணையவீக்கம் மற்றும் பித்தபைக்கு செல்லக்கூடிய பாதையில் கசடுகள் தேங்கியுள்ளதை மருத்துவர்கள் கண்டறிந்தனர். மேலும் அவருக்கு மஞ்சள் காமாலை நோய் இருப்பதும் கண்டறியப்பட்டது. குழந்தைகளுக்கு பித்தபாதையில் கல் மற்றும் கணைய பிரச்சனை ஏற்படுவது அரிதானது என்பதால், அதனை சரிசெய்ய இதுவரை சென்னை அரசு மருத்துவமணைக்கே குழந்தைகள் அனுப்பிவைக்கப்பட்டனர்.
ஆனால், தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் குழந்தைகள் அறுவை சிகிச்சை பிரிவில் மருத்துவர் முத்துக்குமரன் மற்றும் குடல் மற்றும் இரைப்பை பிரிவு டாக்டர் சாய்ராம் தலைமையிலான மருத்துவ குழுவினர் லேப்ரோஸ்கோபி அறுவை சிகிச்சை மூலம் பித்தப்பையை அகற்றி சிகிச்சை அளித்தனர். தற்போது சிகிச்சை முடிந்து அந்த 10 வயது பெண் குழந்தை நன்றாக உள்ளார். தென் தமிழகத்திலயே தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரியில் தான் சிறுமி ஒருவருக்கு லேப்ராஸ்கோபி மூலம் பித்தப்பையை அகற்றப்பட்டுள்ளதாக மருத்துவர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர்.
10 வயது சிறுமிக்கு லேப்ராஸ்ஃகோபி மூலம் பித்தப்பையை அகற்றி சிகிச்சை அளித்த மருத்துவ குழுவினரை, தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை உறைவிட மருத்துவர் சைலேஷ் ஜெபமணி மற்றும் கண்காணிப்பாளர் பத்மநாபன் உள்ளிட்ட மருத்துவர்கள் பாராட்டினர்.