2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் தூத்துக்குடி சட்டமன்ற தொகுதி கள நிலவரம்

சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: தூத்துக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் கீதா ஜீவன், அதிமுக தரப்பில் செல்லப்பாண்டியன், நாதக-வின் ஜேக்கப் அபிஷேக் தேவதாசன், தவெக-வில் இருந்து ஸ்ரீநாத் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

Published : May 4, 2026 at 3:11 AM IST

தூத்துக்குடி: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று (மே 4) வெளியாகவுள்ள நிலையில் தூத்துக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கியமான தொகுதிகளில் ஒன்றாக தூத்துக்குடி சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது. சுதந்திரம் அடைந்ததில் இருந்தே பயன்பாட்டில் இருக்கும் பழமையான தொகுதியாகவும் இது அறியப்படுகிறது. 1952 முதல் 2021 வரை நடந்துள்ள தேர்தல்களில், திமுக 7 முறையும், அதிமுக 6 முறையும், காங்கிரஸ் 3 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. 2021 தேர்தலின் படி, தற்போது பெ. கீதா ஜீவன் இந்தத் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக (MLA) இருந்து வருகிறார்.

வாக்காளர்கள் விபரம்

இந்த தொகுதியில் 2026 எஸ்ஐஆர்-இன்படி 2,48,300 மொத்த வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண் வாக்காளர்Kள் 1,20,614 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,27,623 பேரும், மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் 63 பேரும் உள்ளனர்.

2021 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்

2021 சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி திமுக சார்பில் ப. கீதா ஜீவன், அதிமுக கூட்டணி கட்சியான தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் எஸ்.டி.ஆர். விஜயசீலன், நாம் தமிழர் கட்சி வேல்ராஜ், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி சார்பில் என். சுந்தர் மற்றும் தேமுதிக யு. சந்திரன் ஆகியோர் போட்டியிட்டனர். இதில், ப. கீதா ஜீவன் 50,310 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அவரின் மொத்த வாக்குகள் 92,314 ஆகும். இது 49.41 சதவீதம் ஆகும். இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட எஸ்.டி.ஆர். விஜயசீலன் 42,004 வாக்குகளை மட்டுமே பெற்றார். இது 22.48 சதவீதம் ஆகும்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்

ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்ற இந்த தேர்தலில் தூத்துக்குடி தொகுதியில் மொத்தமாக 80.79 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின. அதேநேரத்தில் 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் 65.07 சதவீதம் மட்டுமே வாக்குகள் பதிவாகின. இந்த கூடுதல் வாக்குப்பதிவு யாருக்கு சாதகமாக அமையும் என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட கீதா ஜீவன் அதிக வாக்குகளைப் பெற்றிருந்தாலும், அதிமுக சார்பில் செல்லப்பாண்டியன் களமிறங்கியுள்ளார். ஆகையால், அக்கட்சியின் பாரம்பரிய வாக்குகள் மற்றும் திமுக எதிர்ப்பு வாக்குகள் அவருக்குக் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இதேபோல், தவெக சார்பில் ஸ்ரீநாத் மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஜேக்கப் அபிஷேக் தேவதாசன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர். இவர்களும் திமுக-விற்கு கூடுதலாக சவாலாக அமைந்துள்ளனர்.

இன்னும் சற்று நேரத்தில் (8 மணிக்கு) இங்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்க உள்ளது. ஆகையால், பிற்பகலுக்குள் இவர்களில் யார் ஆட்சியைப் பிடிப்பார்கள் என தெரிய வரும்.

