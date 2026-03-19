ETV Bharat / state

இபிஎஸ்-ஸை தொடர்ந்து, டிடிவி தினகரனும் நாளை காலை டெல்லி அவசர பயணம்.

இபிஎஸ், டிடிவி தினகரன், நயினார் நாகேந்திரன் ஆகிய மூன்று பேரும் அமித்ஷாவை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்திய பின்னர் என்டிஏ கூட்டணியில் நிலவும் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை சிக்கல்கள் தீரும் என்று கூறப்படுகிறது.

என்டிஏ கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 19, 2026 at 10:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

-By பாண்டியராஜ்.ப

சென்னை: தமிழகத்தில் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தொகுதிப் பங்கீட்டை இறுதி செய்வதற்காக, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை தொடர்ந்து, டிடிவி தினகரன், நயினார் நாகேந்திரன் ஆகியோர் டெல்லி செல்கின்றனர்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில், தேர்தல் களம் சூடு பிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

திமுக கூட்டணி, அதிமுக தலைமையிலான என்டிஏ கூட்டணி, நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம், நாம் தமிழர் கட்சி என நான்கு முனைப் போட்டி நிலவும் நிலையில், இரண்டாவது முறையாக வெற்றி பெற்று சரித்திர சாதனையை திமுக படைக்க உள்ளதா? இழந்த ஆட்சியை மீண்டும் அதிமுக கைப்பற்றுமா? புதிதாக தேர்தல் களத்தில் குதித்துள்ள தவெக எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளன. இந்நிலையில், மக்கள் மனங்களை வென்று யார் ஆட்சிக் கட்டிலில் அமரப் போகிறார்கள் என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பு அனைவரிடத்திலும் ஏற்பட்டுள்ளது.

கூட்டணி நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்திய விஜய்:
திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி, அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி தனித்து என தேர்தல் களத்தை சந்திக்கும் நிலையில், நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை பேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைத்து விட வேண்டும் என பலசுற்று பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருவதாகவும், அதன் காரணமாகவே என்டிஏ கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தொடங்காமல் இருப்பதாகவும் தகவல்கள் பரவின. இதனிடையே நேற்று(மார்ச 18) மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்ற இஃப்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய விஜய், தவெக தலைமையில் ஆட்சி என்றும், மதச்சார்பற்ற கொள்கையிலிருந்து என்றைக்கும் பின்வாங்க மாட்டோம் என்றும் தங்கள் கூட்டணி குறித்த பல்வேறு யூகங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்.

இபிஎஸ் திடீர் டெல்லி பயணம் :
நடிகர் விஜயின் கூட்டணி நிலைப்பாடு அறிவிப்பு , அதிமுகவின் பலம் வாய்ந்த 15-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளை கேட்டு பாஜக வலியுறுத்தல் மற்றும் அதிமுகவின் தொகுதிகளை அமமுக கேட்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கூட்டணி குழப்பங்களை தீர்க்கும் விதமாகவும், தமிழக பாஜக சார்பில் இருந்து தொடர்ச்சியாக வரும் தொகுதி தொடர்பான அழுத்தம் குறித்தும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்து நேரில் ஆலோசிக்க அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இன்று (மார்ச் 19) காலை திடீரென டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார். இந்த சந்திப்பின்போது தமிழக பாஜக பாஜக சார்பில் கேட்கப்படும் தொகுதிகளுக்கு மாற்றாக வேறு தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்வது தொடர்பாகவும், அமமுக மற்றும் பாமக தரப்பில் இருந்து கேட்கப்படும் தொகுதிகள் தொடர்பாகவும் விரிவான ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

டிடிவி தினகரன் டெல்லி அவசர பயணம் :
அதிமுக - அமமுக சம பலத்தில் இருக்கக்கூடிய தொகுதிகளை அமமுகவும் கேட்டு வருவதால் அதிமுகவிற்கு மேலும் சிக்கல் எழுந்துள்ளது. என்டிஏ கூட்டணியில், அமமுகவிற்கு 10 தொகுதிகள் வரை ஒதுக்கீடு செய்ய எடப்பாடி பழனிச்சாமி முடிவு செய்திருப்பதாகவும், இருப்பினும் அதிமுக பலமாக இருக்கும் தொகுதிகளையே அமமுகவும் கேட்டு வருவதால் தொகுதி பங்கீட்டை இறுதி செய்யய டிடிவி தினகரன் நாளை காலை (மார்ச் 20) டெல்லி சென்று உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்த உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

நயினார் நாகேந்திரன் டெல்லி பயணம் :
அதிமுக கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை வெளிப்படையாக இன்னும் தொடங்காத நிலையிலும், அதிமுக-பாஜக-அமமுக இடையே நிலவும் தொகுதி பங்கீடு சிக்கல்களை தீர்க்கும் விதமாகவும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மற்றும் டிடிவி தினகரன் அடுத்தடுத்து டெல்லி செல்லும் நிலையில், தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனும் நாளை (மார்ச் 20) காலை டெல்லி புறப்பட்டு செல்ல உள்ளார்.

23-ம் தேதிக்குள் தொகுதி பங்கீட்டை முடிக்க இலக்கு :
இபிஎஸ், டிடிவி தினகரன், நயினார் நாகேந்திரன் ஆகிய மூன்று பேரும் அமித்ஷாவை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்திய பின்னர் என்டிஏ கூட்டணியில் நிலவும் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை சிக்கல்கள் தீரும் என்று கூறப்படுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து இன்னும் ஓரிரு தினங்களில் தமிழகம் வரும் தமிழக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளர் பியூஷ் கோயல் முன்னிலையில் அதிமுக- பாஜக இடையே தொகுதி பங்கீடு ஒப்பந்தமும் அதனைத் தொடர்ந்து அமமுக, பாமக மற்றும் கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் மற்ற கட்சிகளுடனும் தொகுதி பங்கீட்டை வரும் 23ம் தேதிக்குள் நிறைவு செய்து, 24-ஆம் தேதி முதல் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

TAGGED:

TTV DHINAKARAN
DELHI
டெல்லி
டிடிவி தினகரன்
TTV DHINAKARAN TRAVELS TO DELHI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.