பதவிக்காக ஓபிஎஸ் எதையும் செய்ய துணிந்து விட்டார்: டிடிவி தினகரன் தாக்கு
அம்மாவின் தொண்டர்கள் ஓரணியில் இருந்து திமுகவை வீழ்த்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பாஜக கூட்டணியில் மீண்டும் இணைந்தோம்.
Published : February 22, 2026 at 9:00 AM IST
தஞ்சாவூர்: தனக்கு பதவி வேண்டும் என்பதற்காக ஓபிஎஸ் எதையும் செய்ய துணிந்து விட்டார் என டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார்.
கட்சி நிர்வாகிகள் இல்ல புதுமனை புகுவிழா மற்றும் திருமண விழாவிற்கு பங்கேற்பதற்காக அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக்கழக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன், கும்பகோணம் அருகே சுவாமி மலையை அடுத்துள்ள திம்மக்குடி தனியார் ஹோட்டலில் தங்கியிருந்தார்.
அப்போது, செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "ஓபிஎஸ் ஆசியோடு அவரது அணியை சேர்ந்த அய்யப்பன் நேற்று சட்டமன்றத்தில், எம்ஜிஆர் ஆசியோடு, அம்மா ஆசியோடு மீண்டும் திமுக அரசு அமையும், மு.க.ஸ்டாலின் முதல்வராவார் என பேசியிருப்பது மன்னிக்க முடியாதது. இந்த பேச்சு வருத்தமளிக்கிறது. இதனை எம்.ஜி.ஆரின், அம்மாவின் கோடான கோடி தொண்டர்கள் மட்டுமல்ல, தமிழக மக்களும் தகுந்த பாடம் புகட்டுவார்கள். தனக்கு பதவி வேண்டும் என்பதற்காக, எதையும் செய்ய துணிந்து விட்டார் ஓபிஎஸ்.
ஓபிஎஸை பதவியில் இருந்து இறக்கியது எவ்வளவு சரி என்பது இப்போது தெரிகிறது. உப்பு தின்றவர்கள் தண்ணீர் குடித்து தான் ஆக வேண்டும். மக்கள் மன்றத்தில் அதற்கான பதிலை அவர்கள் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும். நேற்றைய சட்டமன்றத்தில் அய்யப்பன் பேசிய போது, துரியோதன கும்பல் புன்முறுவல் பூத்து, கைத்தட்டி, ரசித்த காட்சி எனக்கு 1989 மார்ச் 25ஆம் தேதி அம்மாவை, சட்டமன்றத்தில் அவமானப்படுத்திய காட்சி தான் நியாபகத்தில் வருகிறது. எம்ஜிஆருக்கும், அம்மாவிற்கு இதைவிட ஒரு தீங்கை இழைக்க முடியாது என்பதையே, அவர்களின் செயல்பாடு காட்டியது.
தொடர்ந்து தினகரன் கூறுகையில், "ஓபிஎஸ், தர்ம யுத்தத்தை தர்மர் நடத்த வேண்டும். அதர்மத்துடன் அதனை நடத்தினால் அதர்மத்தில் தான் அது முடியும். அதனால் தான் திமுக துரோதன கூட்டத்துடன் போய் அவர் சேர்ந்துள்ளார். ஓபிஎஸ்-க்கு சுயபுத்தி இல்லை என நினைக்கிறேன். காரணம், 1.0 தர்ம யுத்தத்தை ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி கூறி தான் நடத்தினேன் என்றார். 2.0 தர்ம யுத்தத்தை மேனாள் அமைச்சர் வைத்திலிங்கமும், மனோஜ் பாண்டியனும் கூறி தான் நடத்தினார். தற்போது 3.0 தர்ம யுத்தத்தை யார் பேச்சை தொடங்கியுள்ளார் என தெரியவில்லை" என கிண்டலாக குறிப்பிட்டார்.
மேலும், "அம்மாவின் தொண்டர்கள் ஓரணியில் இருந்து திமுகவை வீழ்த்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பாஜக கூட்டணியில் மீண்டும் இணைந்துள்ளோம். கடந்த மூன்று மாதங்களாக தேர்தலையொட்டி தமிழகத்தில் விந்தையிலும் விந்தையாக பல சம்பவங்கள் நடந்து வருகிறது. அதன்மூலம் பலரின் சுயரூபம் வெளிப்படுகிறது" என்றார்.