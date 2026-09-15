தவெகவுக்கு 'திடீர்' அதிர்ஷ்டம் - தலை, கால் புரியாமல் ஆடாதீர்கள்: சீறிய டிடிவி தினகரன்
"முதலமைச்சர் விஜய் படங்களில் எப்படி நடித்தாரோ, அதே போல மக்களிடமும் நடிக்க தொடங்கி விட்டார். மக்களும் இதனை உணர்ந்து வருகின்றனர்" என டிடிவி தினகரன் கூறினார்.
Published : September 15, 2026 at 5:15 PM IST
சென்னை: திடீர் அதிர்ஷ்டத்தில் தவெக ஆட்சிக்கு வந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ள டிடிவி தினகரன், ஆட்சியாளர்கள் தலை, கால் புரியாமல் ஆட வேண்டாம் எனவும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
பேரறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்தநாளையொட்டி, சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள அவரது சிலைக்கு அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "முதலமைச்சரின் வெளிநாட்டு பயணம் குறித்து சமூக வலைதளங்களிலும், செய்திகளிலும் பல்வேறு தகவல்கள் வருகின்றன.
இந்த நேரத்தில் இது பற்றி கருத்து சொல்ல வேண்டாம் என்று நினைக்கிறேன். முதலமைச்சர் என்னென்ன தொழில் முதலீட்டை ஈர்த்து கொண்டு வருகிறார் என்று தெரிந்த பின்னரே அதுகுறித்து பேச முடியும்" எனக் கூறினார்.
'திடீர்' அதிர்ஷ்டம்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "திடீர் அதிர்ஷ்டத்தில் தவெக ஆட்சிக்கு வந்துள்ளது. அக்கட்சிக்கு வாக்களித்தவர்கள் கூட ஏன் வாக்களித்தோம் என்று சிந்திக்க தொடங்கி விட்டனர்.
எனவே, தவெக ஆட்சியாளர்கள் தலை, கால் புரியாமல் ஆடுவதை நிறுத்தி விட்டு, இருக்கின்ற காலம் வரை சரியாக பணியாற்றிவிட்டு செல்ல வேண்டும். இல்லையென்றால், தமிழக மக்கள் தவெக ஆட்சிக்கு முடிவுரை எழுதி விடுவார்கள்" என்றார்.
'தூக்கி கூரையில் ஏற்றியுள்ளார்கள்'
பிரதமர் வேட்பாளராக முதலமைச்சர் விஜய்யை சிலர் முன்னிறுத்துவது குறித்த கேள்விக்கு பதிதளித்த டிடிவி தினகரன், "தவெக கூரையில் கூட ஏறவில்லை. திமுக கூட்டணி கட்சிகளும், அமமுக எம்எம்ஏவும், அதிமுகவின் 25 எம்எல்ஏக்களும் சேர்ந்து தூக்கி தான் கூரையில் ஏற்றி விட்டு உள்ளார்கள்.
முதலில் கூரையில் ஏறி கோழியை பிடிக்க முயற்சி செய்யுங்கள். அதற்கு பிறகு கோபுரம் ஏறி வைகுண்டம் போவதை பற்றி யோசிக்கலாம்" என தெரிவித்தார்.
'மக்கள் முன்பும் நடிக்கிறார்'
பேரறிஞர் அண்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் மரியாதை செலுத்தவில்லையே என செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, "தங்கள் கொள்கை தலைவர்களாக தந்தை பெரியார், பேரறிஞர் அண்ணாவை தவெக சொல்கிறது.
ஆனால் இவர்களைப் பற்றி எல்லாம் தவெகவினருக்கு தெரியுமா என்று கூட தெரியவில்லை. தவெகவினர் போலியானவர்கள். அதனால் முதலமைச்சரிடம் இதையெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது.
முதலமைச்சர் விஜய் படங்களில் எப்படி நடித்தாரோ, அதே போன்று மக்களிடமும் நடிக்க ஆரம்பித்துவிட்டார். அது முதலமைச்சரின் உடல் மொழியிலேயே தெரிகிறது. திருமாவளவனும் இது குறித்து சொல்லிவிட்டார். மக்களும் இதனை உணர்ந்து வருகிறார்கள். உறுதியாக இதற்கு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டவே முடியாது. அதற்கான இட வசதியும் அங்கு இல்லை.
கடற்கரை ஓரமாக இருப்பதால் மத்திய அரசாங்கத்தின் அனுமதி கிடைக்க வேண்டும். மீனவ கிராம மக்களின் வாழ்வாதாரம் அந்த பகுதியில் தான் உள்ளது. எனவே, இதற்காக தமிழ்நாடு அரசு எந்த முயற்சி எடுத்தாலும் அது தொடக்கத்திலேயே கிள்ளி எறியப்படும்" என்றார்.