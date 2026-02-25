ETV Bharat / state

"அமைச்சரின் ஊழல் பணத்தை வைத்து கட்சி மாநாடு நடத்தும் திமுக" - டிடிவி தினகரன் விமர்சனம்

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 73 ஆண்டுகளில் சேர்த்த கடனை காட்டிலும், திமுக ஆட்சியில் பெற்ற கடன் அதிகம் என்று டிடிவி தினகரன் தெரிவித்தார்.

டிடிவி தினகரன்
டிடிவி தினகரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 25, 2026 at 5:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: அமைச்சர் கே.என் நேருவின் ஊழல் பணத்தை வைத்தே திமுக கட்சி மாநாடுகளை நடத்தி வருகிறது என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி தினகரன் விமர்சித்துள்ளார்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாங்குநேரியில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் 78 ஆவது பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டம் நேற்று (பிப். 24) இரவு நடைபெற்றது.

அதில் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றிய அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், “தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கை கண்டிப்புடன் பராமரித்தவர் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா. தற்போது, சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை, கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் மாநிலத்தில் பரவலாக உள்ளது.

இதனால், பெண்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பு மக்களும் பாதிக்கப்படுகின்றன. கோயில் முதல் கல்லூரி வரை பாதுகாப்பு குறைவாக உள்ளது என்ற மனநிலையே மக்களுக்கு உள்ளது. அனைத்து தரப்பினருக்கும் சேவை செய்ததுடன், பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களை செயல்படுத்தியவர் ஜெயலலிதா. தங்கம் விலை அதிகரித்த போதிலும், தொலைநோக்கு சிந்தனையுடன் ‘தாலிக்கு தங்கம்’ போன்ற திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தினார். கருவரை முதல் கல்லறை வரை அனைவருக்கும் பயனளிக்கும் திட்டங்களை நிறைவேற்றியதோடு, காவல்துறையையும் கண்காணிப்பில் வைத்திருந்தார்.

ஆனால், திமுக ஆட்சியில் வாக்குறுதிகள் நிறைவேறாததால் விவசாயிகள், ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள் என பல தரப்பினரும் போராட்டத்தில் ஈடுபடுகின்றனர். ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள், சிறார்கள் கைது அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக, உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கே.என் நேரு மீது ரூ.2,500 கோடி ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன. நீதிமன்றத்தின் கடுமையான கண்டனத்தையும் பெற்றுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: ரூ.1,000 கொடுக்க முடியாத இபிஎஸ் எங்கிருந்து ரூ.10,000 கொடுப்பார் - காங்கிரஸ் எம்பி கேள்வி

இந்த ஊழல் பணம் திமுக கட்சி வளர்ச்சி நிதிக்காக பயன்படுத்தப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன. ஊழல் பணத்தை வைத்து திமுக கட்சி மாநாடு நடத்தி வருகிறார்கள். மக்களின் வரிப்பணம் சீராகப் பயன்படுத்தப்படவில்லை. கடந்த 73 ஆண்டுகளில் சேர்த்த கடனை காட்டிலும், திமுக ஆட்சியில் பெற்ற கடன் அதிகமெனவும், இடைக்கால பட்ஜெட்டில் ரூ.10.75 லட்சம் கோடி கடன் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

2021-ல் திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு எதிர்க்கட்சியினரின் பிளவுதான் காரணம் எனக் கூறப்பட்டது. தற்போது, ‘அம்மாவின் பிள்ளைகள்’ ஒன்றிணைந்துள்ளோம். மீண்டும் ‘அம்மாவின் ஆட்சி’ அமைய வேண்டும் என்பதே மக்களின் விருப்பமாக உள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

டிடிவி தினகரன்
TTV DHINAKARAN
MINISTER KN NEHRU
திமுக ஊழல்
TTV DHINAKARAN SLAMS DMK

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.