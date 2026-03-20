எங்கள் கூட்டணி தலைவர்கள் டெல்லிக்கு சென்றாலே முதல்வர் பயந்து விடுகிறார்: டிடிவி தினகரன் தாக்கு
முதல்வர் ஸ்டாலின் எதற்கெடுத்தாலும் 'டெல்லி - டெல்லி' என கூறிக் கொண்டிருக்கிறார் என டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 20, 2026 at 1:48 PM IST
சென்னை: "முதலமைச்சருக்கு டெல்லி என்றாலே பயம்; எங்கள் கூட்டணி தலைவர்கள் டெல்லிக்கு சென்றாலே அவர் பயந்துவிடுகிறார்" என அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் விமர்சித்துள்ளார்.
அதிமுக - அமமுக இடையே தொகுதி பங்கீட்டில் சிக்கல் எழுந்த நிலையில், அதுகுறித்து ஆலோசனை நடத்துவதற்காக எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று (மார்ச் 19) திடீரென டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார். அவரைத் தொடர்ந்து இன்று டிடிவி தினகரனும் டெல்லி சென்றுள்ளார்.
டெல்லி செல்வதற்கு முன்பு இன்று காலை விமான நிலையத்தில் டிடிவி தினகரன் பேட்டியளித்தார். அப்போது, “நான் என்னென்ன தொகுதிகளை கேட்டிருக்கிறேன் என்பது என்னைத் தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் எங்கள் கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடுகள் குறித்து ஊடகங்களே செய்தியை போட்டுக்கொள்கிறது.
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் டெல்லி தலைவர்களை சந்திப்பதற்காக நான் இப்போது டெல்லி செல்கிறேன். எதிர்க்கட்சிகள் அனைத்தும் டெல்லி சென்று பாஜகவினரை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் விமர்சிக்கிறார். அவருடைய கருத்து உண்மையல்ல.
எங்கள் கூட்டணியின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரான அமித் ஷாவைத்தான் எடப்பாடி பழனிசாமி சந்தித்திருக்கிறார். எனக்கும் நான்கு நாட்களுக்கு முன்பே இன்று டெல்லி வரச்சொல்லி அழைப்பு வந்துள்ளது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என்பது பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி என ஊடகங்கள் வாயிலாக தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “அதிமுக என்கிற தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கும், திமுக கூட்டணிக்கும் இடையேதான் போட்டி. எதற்கெடுத்தாலும் டெல்லி டெல்லி எனவும் முதலமைச்சர் கூறிக் கொண்டிருக்கிறார். எங்கள் கூட்டணியில் உள்ள தலைவர்கள் டெல்லிக்குச் சென்றாலே அவர் பயந்துவிடுகிறார். நான் இன்று உள்துறை அமைச்சர் மற்றும் மற்ற தலைவர்களையும் சந்தித்து பேசுகிறேன். கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையானது இன்னும் 4 நாட்களில் சுமூகமாக எந்தவொரு பிரச்சினையுமின்றி முடிக்கப்படும்” என்றார்.
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தமிழ்நாட்டில் தலைமை வகிக்கும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று டெல்லி சென்று பாஜக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்திவிட்டு இன்று சென்னை திரும்பியுள்ள நிலையில், இன்று அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் மற்றும் பாமக தலைவர் அன்புமணி ஆகியோர் டெல்லி புறப்பட்டு சென்றிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.