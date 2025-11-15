எடப்பாடி முதல்வர் வேட்பாளராக இருக்கும் கூட்டணிக்கு செல்ல வாய்ப்பே இல்லை! டிடிவி தினகரன் திட்டவட்டம்!

ETV Bharat / state

சில கட்சிகள் கூட்டணிக்கு வர வேண்டும் என்று எங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது உண்மை என்றும், அது குறித்து தற்போதே கூறினால் நாகரீகமாக இருக்காது என டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார்.

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் வேட்பாளராக இருக்கும் கூட்டணிக்கு அமமுக செல்ல வாய்ப்பில்லை என டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார்.

அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தலைமையில் சென்னையில் உள்ள அமமுக தலைமை அலுவலகத்தில் தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் மற்றும் மண்டலப் பொறுப்பாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. முன்னதாக டிடிவி தினகரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர் பேசுகையில், ”பீகார் தேர்தல் முடிவுகள் தமிழ்நாட்டில் எதிரொலிக்கும் என்று நம்பவில்லை” என்றார்.

செங்கோட்டையன், ஓபிஎஸ், மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோரின் அடுத்த கட்ட செயல்பாடு குறித்த கேள்விக்கு, “தொலைபேசி வாயிலாக அடுத்த கட்ட செயல்பாடுகள் குறித்து பேசிக் கொண்டு தான் இருக்கிறோம். அது முடிவுக்கு வந்தபின் தெரிந்து கொள்வீர்கள். பழனிசாமியை முதலமைச்சராக ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது என்ற காரணத்திற்காக அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் தொடங்கினோம். எடப்பாடி தலைமையை ஏற்று எங்களால் அதிமுகவில் சேர முடியாது, நாங்கள் சேரவும் விரும்பவில்லை” என்றார்.

சட்டமன்ற தேர்தல் கூட்டணி குறித்து பேசுகையில், “கூட்டணி பற்றி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது. டிசம்பர் அல்லது ஜனவரி மாதத்தில் முடிவுக்கு வந்து விடும். டிடிவி தினகரன் தான் தமிழக வெற்றிக் கழக கூட்டணிக்கு முயற்சி செய்து வருகிறார் என்று பேசி வருகிறார்கள். நாங்கள் எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை.

டிடிவி தினகரன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

சில கட்சிகள் கூட்டணிக்கு வர வேண்டும் என்று எங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது உண்மை. எந்த கட்சியையும் நான் தேடி பேசவில்லை, அதற்கு அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்திற்கு அவசியமும் இல்லை. எங்களுடன் எந்த கட்சி பேசிக் கொண்டிருக்கிறது என்று இந்த நேரத்தில் சொல்வது நாகரீகமாக இருக்காது, கூட்டணி முடிவுக்கு வந்த பின்பு சொன்னால் தான் சரியாக இருக்கும். அமமுக இன்னும் எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை கலந்து பேசி தான் முடிவு எடுப்போம்” என்றார்.

மேலும் டிடிவி தினகரன் பேசுகையில், “புரட்சித் தலைவர் ஆரம்பித்த கட்சியாக இல்லாமல், அடிப்படை விதிகளை தகர்த்தெறிந்து விட்டு EDMKவாக அதிமுக தற்போது செயல்பட்டு வருகிறது. அதனால் தான் தொடர்ந்து இரட்டை இலை சின்னம் இருந்தும், பணபலம் இருந்தும், கூட்டணி பலம் இருந்தும் ஆட்சிக்கு வர முடியாமல் போனது என்று சொன்னால் அங்குள்ள தம்பிகளுக்கு கோபம் வருகிறது. அவர்கள் இந்த தேர்தலுக்கு பிறகு உண்மையை உணர்வார்கள், மீண்டும் புரட்சித் தலைவர் தொடங்கிய அதே சட்ட திட்டங்களோடு அதிமுக மறுமலர்ச்சி பெற வாய்ப்பு இருப்பதாக நினைக்கிறேன்.

இதையும் படிங்க: நாட்டை காட்டிக் கொடுக்கும் கட்சி காங்கிரஸ்: ராஜேந்திர பாலாஜி கடும் தாக்கு!

தேர்தல் ஆணையம் கொடுக்கும் படிவத்தை பூர்த்தி செய்ய ஏழை எளிய மக்களுக்கும் கிராமப்புற மக்களுக்கும் சிரமமாக இருக்கும். அதற்கு மற்ற கட்சியினர் உதவ வேண்டும். சில மத்திய அமைச்சர்கள் என்னுடன் நட்பு ரீதியாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றனர். கூட்டணி குறித்து பேசினால் என்னால் ஒப்புக்கொள்ள முடியாது என்பது அவர்களுக்கு தெரியும். எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் வேட்பாளராக இருக்கும் கூட்டணிக்கு அமமுக செல்ல வாய்ப்பே இல்லை” என்றார்.

