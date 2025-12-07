தவெக விஜய் தலைமையில் வலுவான கூட்டணி: டிடிவி தினகரன் கொடுத்த அப்டேட்
செங்கோட்டையன் தேனியை போன்று சுறுசுறுப்பானவர். அவர் இரண்டு மாதம் ஆலோசித்து நிதானமான முடிவு எடுத்துள்ளார் என டிடிவி தினகரன் தெரிவித்தார்.
திருப்பூர்: விஜய் தலைமையில் வலுவான கூட்டணி அமையவுள்ளதாக தனக்கு செய்திகள் வருவதாக அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறினார்.
திருப்பூர் அமமுக சார்பில் மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது. இதில், பங்கேற்றவர்களுக்கு கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் பரிசுகளை வழங்கினார்.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், ''செங்கோட்டையன் போன்ற நீண்ட அனுபவம் கொண்ட அரசியல்வாதிகள், தவெகவில் சேர்கிறார்கள் என்றால் அந்தந்த கட்சிகள் தங்களை சீர்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். சில கூட்டணிக்கு தலைமை வகிக்கும் கட்சிகள் எங்களுடன் பேசி வருகின்றனர். உறுதியான முடிவு எடுத்த பின்னர் கூட்டணி குறித்து அறிவிக்கப்படும்.
அதிமுக ஒன்றாக இருந்தால்தான் அடுத்த நூற்றாண்டுக்கும் கட்சியை கொண்டு செல்ல முடியும். தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகாவது, அதிமுகவில் மீண்டும் இணைப்பு ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கிறேன். பதவி ஆசைக்காகவும், சுய லாபத்திற்காகவும் பிளவு ஏற்படுத்தியவர்கள் அவர்களாகவே திருந்த வேண்டும். அனைவரும் ஓரணியில் இணைய வேண்டும் என்றுதான் பாஜக தலைலர்கள் முயற்சி செய்தார்கள். இப்போதும் செய்கிறார்கள். ஒரு கட்சியில் நிலவும் பிரச்சனையை சரி செய்ய மத்தியஸ்தர் தேவை.
53 ஆண்டுகளாக அதிமுகவில் இருந்த செங்கோட்டையன், ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த முயற்சி எடுத்தார். அது பிடிக்காமல் கட்சியை விட்டு நீக்கினால், அவர் என்ன வீட்டில் போர்வையை போர்த்தியா தூங்குவார்? செங்கோட்டையன் தேனியை போன்று சுறுசுறுப்பானவர். அவர் இரண்டு மாதம் ஆலோசித்து, நிதானமாக முடிவு எடுத்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் வரும் தேர்தலில் நான்கு முனை போட்டி தான் இருக்கும் என்று நான் சொன்னதை புரிந்து கொள்ளாமல், தினகரன் 5வது அணி அமைப்பார் என விமர்சித்தார்கள் ஆனால் அது உண்மை இல்லை. தமிழ்நாட்டில் நான்கு முனை போட்டி தான் இருக்கும், வெற்றியை நோக்கி எங்கள் கூட்டணி அணி வகுக்கும்.
திமுக, அதிமுகவை அடுத்து விஜய் தலைமையில் வலுவான கூட்டணி அமைய உள்ளதாக எனக்கு செய்திகள் வருகிறது. நான் யாருடன் செல்கிறேன் என இதுவரை முடிவு எடுக்கவில்லை. இறுதி வடிவம் அடைந்த பிறகு உறுதியாக தெரிவிக்கிறேன். எங்களுக்கு எந்த நிபந்தனையும் இல்லை. நட்பு ரீதியாக பேசி உடன்பாடு எட்டப்படும். அமமுக இடம் பெறும் கூட்டணியே வெற்றி பெறும் என்பதை சொல்லிக் கொள்கிறேன். தேர்தலுக்காக அமமுகவில் உள்ள அனைத்து நிலை உறுப்பினர்களையும் தயார்படுத்துவதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன'' என தெரிவித்தார்.