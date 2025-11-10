ETV Bharat / state

விஜயை ஏமாற்றி கூட்டணிக்கு வரவழைக்க பார்த்தனர்! டிடிவி தினகரன் விமர்சனம்!

தனிப்பட்ட முறையில் கட்சி நிர்வாகிகள் குறித்து முன்னாள முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு வந்த குற்றச்சாட்டு தரவுகளை தான் நாங்கள் அழித்தோம், ஆனால் சிலர் அரசு ஆதாரங்களை அழித்ததாக குற்றஞ்சாட்டுவது ஏற்கதக்கதல்ல என டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார்.

அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன்
அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 10, 2025 at 3:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சிரஞ்சீவி, பவன் கல்யாண் என கதை சொல்லி தவெக தலைவர் விஜயை ஏமாற்றி அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைக்க பார்த்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை அடையாறில் உள்ள அமமுக தலைமை அலுவலகத்தில் புதுச்சேரி நிர்வாகிகளுடன் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் குறித்து அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் இன்று ஆலோசனை மேற்கொண்டார். அதற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவரிடம் அதிமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி குறித்து கேட்டதற்கு, “வாங்க.. வாங்க என கடையில் நின்று கூவி அழைப்பதைப் போல் கூட்டணிக்கு கட்சிகளை அதிமுக அழைக்கிறது. பழனிசாமி முதலமைச்சர் வேட்பாளராக இருக்கும் வரை பாஜக கூட்டணிக்கு செல்லும் எண்ணம் எனக்கில்லை.

சிரஞ்சீவி, பவன் கல்யாண் என கதை சொல்லி விஜயை ஏமாற்றி கூட்டணிக்கு வரவழைக்க பார்த்தனர். ஆனால் விஜய் தெளிவாக முடியாது என்று சொல்லி விட்டார். துரோகம் செய்தவருக்கு அதற்கேற்ப தான் பலன் கிடைக்கும். தான் மனநலம் குன்றி இருப்பது தெரியாமல் மற்றவர்களை மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என தம்பி ஆர்.பி. உதயகுமார் பேசுகிறார்.

கொடநாட்டில் நகை பணம் இருக்காது என தெரிந்தும் அங்கு கொலைகள் நடந்துள்ளன. ஜன்னலை உடைத்து, காவலாளியை கொன்று ஏதோ ஆவணங்களை தேடினர். ஆனால் அந்த முட்டாள்களுக்கு தெரியாது, அவை எல்லாம் போயஸ் கார்டனில் இருந்தன என்று.

தனிப்பட்ட முறையில் கட்சி நிர்வாகிகள் குறித்து ஜெயலலிதாவுக்கு வந்த குற்றச்சாட்டு தரவுகளை தான் நாங்கள் அழித்தோம். அரசு ஆதாரத்தை அழித்ததாக குற்றம் சாட்டுவோர் முடிந்தால் என் மீது வழக்கு தொடரட்டும். ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பின் ஒரு சிலரின் சுயநலத்தால் ( பாஜக) அதிமுகவின் கட்சி ஒன்றுமில்லாமல் பிரிந்து போய்விட்டது“ என்றார்.

இதையும் படிங்க: சிறைபிடிக்கப்பட்ட மீனவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை வேண்டும்! மத்திய அமைச்சருக்கு முதலமைச்சர் கடிதம்!

செங்கோட்டையன் குறித்து பேசிய அவர், “செங்கோட்டையன் அரசியல் எதிர் காலம் குறித்து யாரும் அதிகம் கவலைப்பட வேண்டாம். 53 ஆண்டு அனுபவம் உள்ளவர். அவரை யாரும் பின்னணியில் இருந்து இயக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. செங்கோட்டையனுடன் எனக்கு எந்த முரண்பாடும் இல்லை. ஓரணியில் அதிமுக தொண்டர்கள் திரள வேண்டும் என்பதே அனைவரது நோக்கம்” என்றார்.

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் குறித்து கேட்டதற்கு, “எஸ்ஐஆர் நடைமுறையில் விண்ணப்பங்களை பதிவு செய்வது கடினமாக உள்ளது. மத்திய அரசு அதை எளிதாக்க வேண்டும் அல்லது எஸ்.ஐ.ஆர் நடைமுறையை தள்ளிப் போட வேண்டும்” என்று டி.டி.வி. தினகரன் கேட்டுக் கொண்டார்.

TAGGED:

டிடிவி தினகரன்
தவெக விஜய்
அதிமுக
TTV DINAKARAN
TTV DINAKARAN ABOUT AIADMK

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தூங்கா நகரம் குப்பை நகராக சீரழிந்த கதை - கண்ணீர் வடிக்கும் மாமதுரை!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.