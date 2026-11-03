தமிழ்நாடு ஆளுநரை சந்தித்தது ஏன்? டி.டி.வி. தினகரன் பேட்டி
தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை அமமுக பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் இன்று சந்தித்தார்.
Published : November 3, 2026 at 3:26 PM IST
சென்னை: குதிரை பேரம் விவகாரத்தில் தவெக மீது ஆளுநர் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பார் என டி.டி.வி. தினகரன் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் இன்று (நவம்பர் 3) சந்தித்தார். இந்த சந்திப்பிற்கு பிறகு அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "இந்த சந்திப்பு மரியாதை நிமித்தமானது. முன்பு பொறுப்பு ஆளுநராக இருந்தார். இப்போது அவர் தமிழ்நாட்டின் ஆளுநராக பதவி ஏற்றுள்ளார். இதை முன்னிட்டும், தீபாவளி வாழ்த்துகளை தெரிவிக்கும் விதமாகவும் அவரை சந்தித்தேன்.
தமிழ்நாட்டு மக்களை சினிமா கவர்ச்சி காண்பித்து தவெக ஏமாற்றிவிட்டது. திராவிட ஆட்சிகளுக்கு மாற்று நாங்கள் என கூறிவிட்டு, தற்போது தமிழ்நாட்டை வீழ்ச்சியை நோக்கி கொண்டு செல்கின்றனர்.
போதை மருந்துகளை ஆளும் கட்சியினரே வியாபாரம் செய்யும் நிலையே தற்போது உள்ளது. இந்த சூழலில், காவல்துறை அதன் வேலையை பார்க்காமல், தவெகவினர் ஏவி விடுபவர்களை கைது செய்வதற்கான வேலைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
மற்ற மாநிலங்களை விட தமிழ்நாட்டில் அரிசியின் விலை 50 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. இந்த ஆட்சியில் விலைவாசி விண்ணை முட்டும் அளவிற்கு சென்றுள்ளது. இதை சரி செய்யாமல், உண்மையை வெளியே செல்பவர்களை அரசு மிரட்டி வருகிறது. இது சரியல்ல, இதற்கு தமிழ்நாட்டில் இருப்பவர்கள் யாரும் பயப்பட போவதில்லை. முதலமைச்சர் விஜய் சினிமாவில் வருவது போல் மிரட்டி பார்க்கிறார்.
தமிழ்நாட்டில் மற்ற மாநிலங்களை காட்டிலும் பணவீக்கம் அதிகமாக உள்ளது. இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்குவதை விட்டுவிட்டு தமிழ்நாட்டை தனியார்மயமாக்குவதில் முதலமைச்சர் குறிக்கோளாக உள்ளார். மாற்றத்தை தருவார்கள் தூய சக்தி என்று எண்ணி வாக்களித்தவர்கள் தற்போது தவறை உணர்ந்து வருந்துகின்றனர். விரைவில் தவெக அரசுக்கு முடிவுரை எழுதப்படும்.
தமிழ்நாட்டில் சிறுமிகள் காணாமல் போவது அச்சத்தை தருகிறது. இந்த ஆட்சியாளர்கள் தினமும் ரீல்ஸ் கன்டென்டுக்காக அலைகிறார்களே தவிர தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கை சரி செய்வதற்கான எந்த முயற்சியையும் எடுக்கவில்லை. எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோர் ஏற்கனவே சினிமாவில் இருந்து வந்தாலும் அவர்கள் வேறு. அவர்கள் அரசியல்ரீதியாக தயாரானவர்கள்.
தவெகவினரின் அகம்பாவம் ஆணவம் உறுதியாக வீழ்த்தப்படும். தமிழ்நாட்டில் 23ஆம் புலிகேசியின் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. தவெக ஆட்சி தமிழ்நாட்டிற்கு பிடித்த சாபக்கேடு. ஊழல் இப்போதும் குறைந்தபாடு இல்லை. குதிரை பேரத்தை தடுக்க கோரி ஆளுநரிடம் பலமுறை சந்தித்து மனு அளித்துள்ளேன். ஆளுநர் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பார் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது" என தெரிவித்தார்.