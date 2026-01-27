''திராவிட மாடல் ஆட்சியா? டுபாக்கூர் ஆட்சி தான் நடக்கிறது'' - டிடிவி தினகரன் கடும் தாக்கு

ETV Bharat / state

தமிழகம் ஊழல் நிறைந்த மாநிலமாக இருந்து வருகிறது. உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு எப்படியாவது முடிசூட்டி விட வேண்டும் என்று ஸ்டாலின் நினைக்கிறார். உறுதியாக அது நடைபெறாது. 2026ல் திமுக வீட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டு விடும்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 27, 2026 at 9:08 PM IST

மதுரை: தமிழ்நாட்டில் திராவிட மாடல் ஆட்சி நடக்கவில்லை. டுபாக்கூர் ஆட்சி தான் நடக்கிறது என டிடிவி தினகரன் கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

டிடிவி தினகரன் மதுரை கோச்சடை பகுதியில் உள்ள தனியார் விடுதியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

ஜாதி, மதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நிர்வாகிகள் அனைவரும் ஒன்றித்து பழகி வந்தோம். நான் அதிமுகவில் மீண்டும் இணைய வேண்டும் என்று செங்கோட்டையன் விரும்பினார். தவெகவில் இணைவதற்கு முன்னர் கூட என்னை வந்து சந்தித்தார். அடிக்கடி நான் அவரை சந்திப்பது வழக்கம். உங்கள் நெருங்கிய நண்பர் தானே ஏன் அவ்வாறு அங்கு சென்றார் என கூட என்னிடம் கேட்டார்கள்? அரசியல் என்பது நிறைய சதி நிறைந்த துறை.

ஒரு ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்றால் ஒரு ஆரோக்கியமான உறவு வேண்டும் என்பதால் தான் இன்றைக்கு நான் முடிவெடுத்தால் கூட போட்டியிட முடியும். அம்மாவுடைய ஆட்சி அமைய வேண்டும். அம்மாவின் கட்சியுடன் கூட்டணியில் செல்ல வேண்டும் என்ற நிலையில் தான் நான் முடிவு எடுத்திருக்கிறேன். அம்மாவால் அரசியலுக்கு வந்தவன் நான். வேறு இடங்களுக்குச் செல்வது என்னுடைய மனசாட்சி ஏற்றுக்கொள்ளாது. எனக்கு நெருங்கிய நண்பர்கள், முக்கியமான தலைவர்கள் என்னிடம் பேசும்போது கூட நான் செங்கோட்டையனிடம் வருகிறீர்களா என கேட்டதற்கு இது சரி வராது என்று அவர் தெரிவித்துவிட்டார்.

என்னை விட மூத்தவர். அரசியல் ரீதியில் அவரை வாருங்கள் என்று நான் கூற முடியாது. மீண்டும் அதிமுகவிற்கு வாருங்கள் என்று நான் கூற முடியாது. அதை அவர் தான் முடிவு எடுக்க வேண்டும். ஓபிஎஸ் அணியில் இருந்த முன்னாள் அதிமுகவினர் திமுகவில் சேர்ந்து இருப்பது வருத்தம் அளிக்கிறது. எங்கிருந்தாலும் வாழ்க. மூத்த நிர்வாகிகளிடம் வாருங்கள் என்று நாம் அழுத்தம் கொடுக்க முடியாது. குறிப்பாக வைத்திலிங்கம்.

நான் இந்த கூட்டணிக்கு வர மாட்டேன் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள். ஓபிஎஸ்-ஐ அதிகாரப்பூர்வமாக நான் அழைக்க முடியாது. யாரையும் நட்பு ரீதியாக தான் நான் அழைக்க முடியும். அவர் வர வேண்டும் என்று நான் விருப்பப்படுகிறேன். அதை அவர் தான் முடிவு எடுக்க வேண்டும். அவருக்கும் மன வருத்தம் இருக்கிறது. அம்மாவுடைய ஆட்சி அமைய ஓபிஎஸ் அண்ணன் வர வேண்டும் என்பது எனது எண்ணம்.

எந்த ஒரு தனி நபரையும் நம்பி எந்த ஒரு கட்சியும் கிடையாது. ஒரு தனிநபர் கட்சியை விட்டு விலகிச் சென்றார் என்றால் சில காலம் எடுக்கும். ஆனால் அது சரியாகிவிடும். நான் தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை. எனக்காக என்னோடு 8 ஆண்டுகள் பயணம் செய்தவர்கள் போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்பு கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சி அமைவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. 2014ல் நிபந்தனையற்ற நிலையில் கூட்டணி வைத்தோம். பாஜகவுடன் கூட்டணி அமையும் போது அதில் இருக்கக்கூடிய கஷ்ட, நஷ்டங்கள் எனக்கு நன்றாகவே தெரியும். ஓபிஎஸ் அதிமுகவுடன் வரலாம் என்று எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது.

இன்னும் சில கட்சிகள் வரலாம் என்று நம்பிக்கை இருக்கிறது. எனக்குப் பிடித்த கூட்டணி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி. அம்மாவுடைய ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்பதால் எனக்கும், நிர்வாகிகளுக்கும் பிடித்த நிலையில் தற்போது கூட்டணி வைத்துள்ளோம். நீர் அடித்து நீர் விலகாது என்பது போல அண்ணன், தம்பிகளுக்குள் சண்டையிட்டு இருந்தாலும் நாங்கள் அதை மறந்து விட்டு இன்று ஒன்று சேர்ந்துள்ளோம்.

2026-ல் நடைபெறக்கூடிய தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு பொய் வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசத் தொடங்கிவிட்டனர். அதிமுக சார்பில் வெளியிடக்கூடிய தேர்தல் அறிக்கை சரியானது தான். தேர்தல் அறிக்கை குறித்து மக்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். தமிழக மக்களுக்கு பயன் தரக்கூடிய வாக்குறுதிகளை தான் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தரும்.

மக்களை ஏமாற்றக் கூடிய வாக்குறுதிகளை வழங்கமாட்டோம். அமமுக - அதிமுக கூட்டணி காரணமாக யாருக்கும் எந்த ஒரு கருத்து வேறுபாடும் கிடையாது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் வெற்றி பெறுவதற்கு நாங்கள் அயராது பாடுபடுவோம். சசிகலா வெளியிட்டிருந்த அறிக்கையில் என்னைப் பற்றி கூறவில்லை. எனது பெயரையும் குறிப்பிடவில்லை. அப்படி இருந்தாலும் அவர் எனது சித்தி தான். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை.

தமிழகம் ஊழல் நிறைந்த ஒரு மாநிலமாக இருந்து வருகிறது. உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு எப்படியாவது முடிசூட்டி விட வேண்டும் என்று ஸ்டாலின் நினைக்கிறார். உறுதியாக அது நடைபெறாது. 2026-ல் திமுக வீட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டு விடும்.

திராவிட மாடல் ஆட்சி நடைபெறவில்லை. டுபாக்கூர் ஆட்சி தான் நடைபெறுகிறது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கும், திமுகவிற்கும் தான் போட்டி என டிடிவி தினகரன் கூறினார்.

