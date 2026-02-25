ETV Bharat / state

அதிமுக கூட்டணியில் அமமுக எத்தனை இடங்களில் போட்டி? - டிடிவி தினகரன் விளக்கம்

எங்களை பொறுத்தவரை திமுக ஆட்சி வீழ்த்தப்பட வேண்டும் என்பதே நோக்கம் என டிடிவி.தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

டிடிவி தினகரன்
டிடிவி தினகரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 25, 2026 at 10:06 PM IST

திருநெல்வேலி: அதிமுக கூட்டணியில் அமமுக எத்தனை இடங்களில் போட்டி? என்பது குறித்து டிடிவி தினகரன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் இன்று திருநெல்வேலி உள்ள மண்டல அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்தார். இதன் பின்னர் டிடிவி தினகரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறியதாவது," பணத்தை கொடுத்து வாக்குகளை வாங்கி விடலாம் என அரசியல் கட்சியினர் எண்ணுகிறார்கள். பணத்திற்காக வாக்களிக்கும் நிலை மாற வேண்டும். அதன் பிறகு ஊக்கத்தொகைகள் வழங்குவதை கட்சிகள் நிறுத்தும். கூட்டணி குறித்து ராமதாஸ் என்ன முடிவு எடுக்கிறார்? என எனக்கு தெரியவில்லை. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மேலும் வலுப்பெற வேண்டும். எந்த கட்சிகளோடு கூட்டணி அமைய வேண்டும் என்பது அந்தந்த கட்சி தலைவர்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும்.

திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சி நீடிக்கிறதா? என்பதே பில்லியன் டாலர் கேள்வியாக உள்ளது. கடந்த தேர்தல்களில் கூட்டணி கட்சிகளின் பலத்தால் மட்டுமே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. திமுக, காங்கிரஸ் இடையே சீட்டுகளை பிரிப்பதில் கடுமையான போட்டி நிலவுகிறது. 35 இடங்கள் முதல் 40 தொகுதிகளை காங்கிரஸ் கட்சி கேட்கிறது. அமைச்சரவையிலும் இடம் கேட்பதாக தெரிகிறது.

எனவே கூட்டணியில் இடம் பெறுவார்களா? வெளியேறுவார்களா? என்பது விரைவில் தெரிந்து விடும். ஓபிஎஸ் பற்றி நான் பேசியது தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அவர் எந்தக் கூட்டணியிலும் போட்டியிடலாம். எந்த கட்சியிலும் சேரலாம். அதில் நாங்கள் தலையிடவில்லை. மாறாக எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆசீர்வாதத்தோடு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என சட்டமன்றத்திலேயே அவர் ஆதரவு உறுப்பினர் ஐயப்பனை பேச வைத்து அது சட்டமன்ற பதிவேட்டில் ரெக்கார்ட் செய்யப்பட்டது.

உண்மையான அதிமுக, அமமுக தொண்டனால் இதனை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சி வேண்டும் என திருமாவளவன் தெளிவாக சொல்லட்டும். பொதுவெளியியில் அது பற்றி அவர் கூறிய பிறகு பதிலளிக்கிறேன். தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலை மோசமாக உள்ளது. அனைத்து பகுதிகளிலும் கஞ்சா கிடைக்கும் ஆட்சியாக இந்த ஆட்சி உள்ளது. இளைஞர்கள் போதைக்கு அடிமையாகி உள்ளனர். வீடுகளில் வயதானவர்கள் தனியாக இருக்க முடியாத நிலை உள்ளது.

எதிலும் எங்கும் ஊழல் மயமாக தமிழகத்தில் ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. எங்களை பொறுத்தவரை திமுக ஆட்சி வீழ்த்தப்பட வேண்டும். வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை என்பதை ஏற்கனவே தெளிவாக கூறிவிட்டேன். தகுதியானவர்களை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக்குவேன். நாங்குநேரி தொகுதியில் கடந்த முறை 40 ஆயிரம் வாக்குகளை பெற்றோம். எந்தெந்த தொகுதிகளில் போட்டி என்பது விரைவில் முடிவாகும்.

திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரசின் மிரட்டலை சமாளிக்க முடியாமல் உள்ளது. விஜயை பார்த்து முதலமைச்சர் பயப்படுகிறார். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பலம் பெற்றுள்ளது. ஐந்தாண்டு கால ஆட்சியில் மக்கள் வேதனையில் உள்ளனர். பணநாயகத்தை நம்பி வெற்றி பெற்று விடலாம் என முதலமைச்சர் நினைக்கிறார். திமுக கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு பேச்சு வார்த்தைக்குச் சென்ற இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தலைவர் மயக்கம் அடைந்து வெளியேறியதை பார்த்தோம்.

மூன்று தொகுதிகளில் கடந்த முறை போட்டியிட்டு அவர்களுக்கு இரண்டு தொகுதிகள் மட்டுமே கொடுப்பதாக திமுக பேசியதாக தெரிகிறது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு அகில இந்திய அளவில் பாரதிய ஜனதா கட்சியை தலைமை ஏற்றுள்ளது. தமிழகத்தில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தலைமையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அமைந்துள்ளது.

சுமூக பேச்சுவார்த்தை மூலமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் வழிகாட்டுதலோடு அதிமுகவிடம் இருந்து தொகுதிகளை பெறுவோம். விரைவில் எங்கள் கூட்டணியில் எத்தனை இடங்கள் என்பது குறித்து பேச்சுவார்த்தை மூலமாக தீர்வு காணப்படும். சமூகமான நிலை எட்டப்படும். கௌரவமான தொகுதியில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் போட்டியிடும்.'' என்று டிடிவி தினகரன் தெரிவித்தார்.

