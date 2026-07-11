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தவெக தூய சக்தி அல்ல; தமிழ்நாட்டை அழிக்க வந்த நாசகார சக்தி - டிடிவி தினகரன்

முதலமைச்சர் விஜய் இன்னும் சினிமா நடிகராகவே இருந்து வருவதாக டிடிவி தினகரன் விமர்சித்துள்ளார்.

அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன்
அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 5:14 PM IST

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மதுரை: தவெக தூய சக்தி அல்ல, தமிழ்நாட்டை அழிக்க வந்த நாசகார சக்தி என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை கோச்சடையில் நடைபெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கலந்துக் கொண்டார். நிகழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்துக்கு காவல்துறையும் ஒரு காரணம் என முதலமைச்சர் விஜய் கூறுகிறார். அவர் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் இந்த விவகாரத்தில் என்ன நடவடிக்கையை மேற்கொண்டார்? அதேவேளையில், முதலமைச்சர் விஜய் கூறுவது உண்மையா? என சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது. ஆகையால், விரைவில் உண்மை வெளிப்படும்.

உயிரிழந்தவர்களுக்கு அரசு வேலை வழங்கி தவறான முன் உதாரணத்தை தவெக அரசு ஏற்படுத்தி வருகிறது. மேலும், முதலமைச்சர் விஜய் இன்னும் சினிமா நடிகராகவே இருக்கிறார். கரூரில் அவருடைய பேச்சில், உடல் மொழியில் எந்த துக்கமும் தெரியவில்லை. அவர் சினிமா கிளைமாக்ஸில் பேசுவது போல அங்கு பேசியுள்ளார். அத்துடன் முதலமைச்சர் விஜய்யின் பேச்சில் ஆணவம் மட்டுமே தெரிகிறது.

முதலமைச்சர் விஜய்க்கு ஆதரவு அளித்த காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பிற கட்சிகள் மேல் நம்பிக்கை இல்லை. அதனால், தான் அதிமுக உறுப்பினர்களை ராஜினாமா செய்ய வைத்து தன் கட்சியில் அவர் சேர்த்து வருகிறார். இதை தான் குதிரை பேரம் என்கிறோம். இன்னொரு கட்சியில் வென்றவர்களை தங்கள் கட்சியில் சேர்ப்பதும் ஊழல் தான்.

திமுக, அதிமுக-வை கூட்டு களவாணிகள் என முதலமைச்சர் விஜய் விமர்சிக்கிறார். உண்மையில் அவர் தான் களவாணி. எம்எல்ஏ-க்களை திருடும் களவாணி. தவெக தூய சக்தி அல்ல, தமிழ்நாட்டை அழிக்க வந்த நாசகார சக்தி.

தமிழ்நாட்டை காக்க வந்த தேவ தூதர், அவதார புருஷர் போல தன்னை தானே முதலமைச்சர் விஜய் பேசுகிறார். ஆனால், விவசாய கடன் ரத்து விவகாரத்தில் ஏமாற்று வேலையை செய்திருக்கிறார். எதிர்க்கட்சிகளை சுரண்டாமல் மக்கள் பிரச்சனைகளில் அவர் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

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பாஜக-வை எதிர்க்க திமுக, தவெக ஆகிய இரு கட்சிகளும் ஒரே அணியில் இருக்க வேண்டும் என திருமாவளவன் கூறுகிறார். அதுபோலவே திமுகவும், அதிமுகவும் கூட்டணி அமைக்கலாம். இந்த கூட்டணியும் சரியானது தான். விஜயகாந்துடன் விஜய்யை ஒப்பிடாதீர்கள். விஜயகாந்த் வெளியில் நடிக்க மாட்டார், சினிமாவில் மட்டும் தான் நடிப்பார்" என தெரிவித்தார்.

முன்னதாக அவரிடம் அதிமுக-வில் இணைவத குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்த அவர், "அதிமுகவில் இணைவது குறித்து என்ன பதில் சொல்வதென்று தெரியவில்லை. அமமுக ஒரு தனிக்கட்சி. அதிமுக கூட்டணியில் தொடர்ந்து இருக்கிறோம். அவர்களோடு பயணிக்கிறோம்" என கூறினார்.

TAGGED:

தினகரன் விமர்சனம்
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AMMK
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