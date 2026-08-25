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தூய சக்தியின் முகமூடியை கிழிக்கவே ஆளுநரை சந்தித்தேன்: கொதித்து பேசிய டிடிவி தினகரன்

"வாக்களித்த தொகுதி மக்களை ஏமாற்றிவிட்டு பணத்திற்காகவும், பதவிக்காகவும் எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா செய்கின்றனர். மக்கள் பிரதிநிதிகளை பணம், பதவி ஆசைக்காட்டி தங்கள் பக்கம் இழுப்பது சரியல்ல"

ஆளுநரை சந்தித்த டிடிவி தினகரன்
ஆளுநரை சந்தித்த டிடிவி தினகரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2026 at 8:07 PM IST

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சென்னை: பிற கட்சி எம்எல்ஏக்களை குதிரை பேரம் நடத்தி தங்கள் பக்கம் இழுக்கும் தூய சக்தியின் முகமூடியை கிழிப்பதற்காகவே ஆளுநரை சந்தித்து புகார் அளித்ததாக அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்தார்.

சென்னை கிண்டியில் உள்ள மக்கள் மாளிகைக்கு இன்று வந்த டிடிவி தினகரன், ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை சந்தித்தார். சுமார் 30 நிமிடங்கள் நீடித்த இந்த சந்திப்புக்கு பிறகு வெளியே வந்த டிடிவி தினகரன், அங்கிருந்த செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.

அவர் கூறுகையில், "சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகு, மே 8-ம் தேதி இரவு என்ன நடந்தது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இதையடுத்து, பிற கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை குதிரை பேரம் நடத்தி தங்கள் பக்கம் தவெக இழுப்பதாக ஆளுநரிடம் புகார் அளித்தேன்.

புகார் அளித்து 100 நாட்கள் ஆகிவிட்டதால், தற்போது மீண்டும் ஆளுநரை சந்தித்து பேசினேன். அப்போது குதிரை பேர விவகாரத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு ஆளுநரிடம் கேட்டுக்கொண்டேன்.

அதற்கு ஆளுநர், இந்த விவகாரத்தில் நிச்சயம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தார்.

இதனிடையே, மேலும் 10 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தவெகவுக்கு வரப் போகிறார்கள் என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் சொல்கிறார். இது பற்றியும் ஆளுநரிடம் பேசியிருக்கிறேன்.

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என்ன முகாந்திரத்தில் பிற கட்சிகளை சேர்ந்த எம்எல்ஏக்கள் தவெகவில் இணைகிறார்கள்? அமைச்சர் பதவி கொடுப்போம் என ஆளுங்கட்சியினர் ஆசை காட்டுகிறார்களா? இந்த நடைமுறை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. இது ஜனநாயகத்துக்கு ஆபத்து.

வாக்களித்த தொகுதி மக்களை ஏமாற்றிவிட்டு பணத்திற்காகவும், பதவிக்காகவும் எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா செய்கின்றனர். மக்கள் பிரதிநிதிகளை பணம், பதவி ஆசைக்காட்டி தங்கள் பக்கம் இழுப்பது சரியல்ல.

தங்களுக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு எதிராக பச்சோந்திகளை போல, ஓநாய்களை போல எம்எல்ஏக்கள் செயல்படக்கூடாது. இந்த விவகாரத்தில் தூய சக்தியின் (தவெகவை மறைமுகமாக குறிப்பிடுகிறார்) முகமூடியை கிழிப்பதற்காகவே ஆளுநரை சந்தித்து புகார் அளித்துள்ளேன்.

தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜா அளித்த புகார் மீது நடவடிக்கை எடுத்த காவல்துறை, சட்டமன்ற உறுப்பினர் காமராஜ் கிண்டி காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகார் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறார்கள்?" என டிடிவி தினகரன் கேள்வியெழுப்பினார்.

பின்னணி

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அமமுக மன்னார்குடி தொகுதியில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. அந்த தொகுதி எம்எல்ஏவான காமராஜ், திடீரென தவெகவுக்கு ஆதரவு கடிதம் கொடுத்துவிட்டதாக வீடியோ வெளியானது.

இதையடுத்து, தனது கட்சி எம்எல்ஏவை தவெகவினர் கடத்திவிட்டதாகவும், குதிரை பேரம் நடத்துவதாகவும் ஆளுநரிடம் டிடிவி தினகரன் புகார் அளித்திருந்தார்.

எனினும், அடுத்து நடைபெற்ற சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில் தவெகவுக்கு ஆதரவாக எம்எல்ஏ காமராஜ் வாக்களித்ததால், அமமுகவில் இருந்து அவரை டிடிவி தினகரன் நீக்கினார். மேலும், அவரை எம்எல்ஏ பதவியில் இருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யக் கோரி சபாநாயகரிடமும் டிடிவி தினகரன் மனு அளித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

தவெக
குதிரை பேரம்
டிடிவி தினகரன்
ஆளுநர்
TTV DHINAKARAN MEET GOVERNOR

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