திருமாவளவனை முதலமைச்சராக்க முயற்சி செய்தோம் - பின்னணியை விளக்கிய டிடிவி தினகரன்
"தவெகவால் ஆட்சியமைக்க முடியாத நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஆட்சியமைப்பதற்காக, தவெகவிடம் ஆதரவு கோர முடிவு செய்தோம்" என்று டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 24, 2026 at 7:44 PM IST
சிவகங்கை: "விசிக தலைவர் திருமாவளவனை முதலமைச்சராக்குவதற்கு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உட்பட நாங்கள் அனைவரும் முயற்சி செய்தோம்" என்று அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறியிருப்பது, அரசியல் வட்டாரத்தில் மீண்டும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சிவகங்கையில் செய்தியாளர்களிடம் டிடிவி தினகரன் பேசுகையில், "தமிழகத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்புக்காக உருவாக்கப்பட்ட சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படைக்கே பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. திராவிடக் கட்சிகளுக்கு மாற்றாக புதிய ஆட்சியைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில், மக்கள் பெரும் ஆபத்தான ஆட்சியைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர். சினிமா மாயையை நம்பி மக்கள் வாக்களித்து விட்டனர்.
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விலைவாசி உயர்வால் மக்கள் பாதிப்பு
தமிழகத்தில் அரிசி, பருப்பு, உப்பு உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. இந்த விலை உயர்வால், மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அரிசி விலை உயர்வு குறித்து மக்கள் கேள்வி எழுப்பினார். மக்கள் அந்தஸ்துக்காக சன்ன ரக அரிசியை வாங்குகிறார்கள் என்று உணவுத் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் பதில் அளிக்கிறார். இது ஏற்புடையதல்ல.
தமிழகத்தில் மின்வெட்டு பிரச்சனை அதிகரித்துள்ளது. விவசாயிகள், தூய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.
போதைப்பொருள் புழக்கம் அதிகரிப்பு
தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் புழக்கம் மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தல் அதிகரித்ததே முந்தைய ஆட்சி மாற்றத்துக்கு முக்கியக் காரணமாக இருந்தது. தற்போது தவெக கட்சியினரும் போதைப்பொருள் கடத்தல் உள்ளிட்ட சமூக விரோதச் செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். தமிழகத்தில் விரைவாக வந்த தவெக ஆட்சியை, மக்கள் விரைவாகவே வீழ்த்துவார்கள்.
"தவெகவிடம் ஆதரவு கோர முடிவு செய்தோம்"
தேர்தலில் தவெகவுக்குப் பெரும்பான்மை கிடைக்காததால், அவர்கள் ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. அப்போது, திமுக ஆட்சியமைக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபடாது என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளிப்படையாக தெரிவித்து விட்டார்.
இதையடுத்து, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஆட்சியமைக்க முயற்சி செய்தோம். இதற்காக, நாங்கள் திமுகவிடம் ஆதரவு கேட்கவில்லை. ஆனால், தவெகவிடம் ஆதரவு கோர முடிவு செய்தோம்.
அப்போது, பாஜக கூட்டணியில் அதிமுக இருப்பதால், அதிமுகவை ஆதரித்தால், அது பாஜகவை ஆதரிப்பது போன்ற தோற்றத்தை உருவாக்கிவிடும் என்று எண்ணி கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தயக்கம் காட்டின. அப்போதுதான், திருமாவளவனை முதலமைச்சராக்கலாம் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட நாங்கள் அனைவரும் முயற்சி செய்தோம். அதற்காக தவெகவிடம்தான் ஆதரவு கேட்பதாக இருந்தோம். ஆனால், திமுகவிடம் ஆதரவு கோர முடிவு செய்யவில்லை.
அதிமுகவும், திமுகவும் ஒன்றிணைந்து ஆட்சியமைப்பதாகக் கூறப்படுவதில் உண்மையில்லை. அதிமுகவும், திமுகவும் எந்தக் காலத்திலும் கூட்டணி சேரவே முடியாது" என்று தெரிவித்தார்.