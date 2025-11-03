எடப்பாடி பழனிசாமி தான் திமுக 'B' டீம் - டிடிவி தினகரன் காட்டம்
கொடநாடு விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி 'ஏ1' என்றால் அவரை கைது செய்யலாம் என திண்டுக்கல் சீனிவாசன் அவருடைய ஆசையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் என டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார்.
Published : November 3, 2025 at 5:12 PM IST
திருச்சி: எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுக பொதுச் செயலாளராக இருப்பது தான் எங்களுக்கு நல்லது என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியதன் மூலம் ஈபிஎஸ் தான் திமுகவின் B டீம் என தெரிகிறது என டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார்.
திருச்சியில் அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது எஸ்.ஐ.ஆர் குறித்து ஆளும்கட்சி நடத்திய அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் குறித்து பேசுகையில், "எஸ்.ஐ.ஆர் குறித்து அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை அரசு நடத்தியிருந்தால் கலந்து கொள்வோம். ஆனால் திமுக நடத்தியதால் கலந்து கொள்ளவில்லை.
பீகாரில் நடந்த எஸ்.ஐ.ஆரில் பல்வேறு குளறுபடிகள் நடந்துள்ளதாக கூறுகின்றனர். பீகாரில் பாஜக கூட்டணி ஆட்சி உள்ளது. அதனால் அங்கு குளறுபடிகள் நடந்திருக்கலாம். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சியில் நடக்கவுள்ள சிறப்பு திருத்தப் பணியை நேர்மறையாக பார்க்கலாம், பயத்துடன் பார்க்கத் தேவையில்லை. திமுக ஆட்சியில் எந்த தவறும் செய்திட முடியாது. தமிழ்நாட்டில் அனைத்து கட்சிகளும் விழிப்புடன் இருப்பார்கள்” என்றார்.
எடப்பாடி பழனிசாமியை விமர்சித்த டிடிவி தினகரன், "கொடநாடு விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஏ1 என்றால் அவரை கைது செய்யலாம் என திண்டுக்கல் சீனிவாசன் அவருடைய ஆசையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். ஆர்.கே.நகர் தேர்தலில் அதிமுகவை காக்க வந்தவர் டிடிவி என பேசிவிட்டு, ஏப்ரல் மாதத்தில் என்னை நீக்கியவர் எடப்பாடி பழனிசாமி.
என்னை நீக்குவதற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு நாங்கள் இணைந்து சென்று அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்தோம். அடுத்த மூன்று நாட்களில் என்னை கட்சியிலிருந்து நீக்கினார். மூன்று நாட்களில் நான் என்ன துரோகம் செய்திருப்பேன். நான், சசிகலா ஆகியோர் கட்சியில் இருந்தால் எடப்பாடி பழனிசாமியின் பதவிக்கு ஆபத்து என்பதால் எங்களை கட்சியிலிருந்து நீக்கினார். முதலமைச்சராக்கிய சசிகலாவிற்கே துரோகம் செய்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. ஒருவேளை அதிமுக, தவெக கூட்டணி அமைத்து தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் விஜயையும் காலி செய்து விடுவார்," என்று டிடிவி தினகரன் கூறினார்.
மேலும் பேசிய அவர், "2021 தேர்தலின்போது தற்போதைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தான், பழனிசாமி ஆட்சியில் ஊழல் பெருக்கடுத்து ஓடுகிறது என்றும், கொடநாடு விவகாரம் குறித்து நடவடிக்கை எடுப்போம் எனவும் கூறினார். ஆனால் பழனிசாமி மீது இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படவில்லை. எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுக பொதுச் செயலாளராக இருப்பது தான் எங்களுக்கு நல்லது என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசி உள்ளார். இதிலிருந்து திமுகவின் B டீமாக செயல்படுபவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் என்பது தெரிகிறது” என்றார்.
செங்கோட்டையன் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டது குறித்து பேசிய டிடிவி தினகரன், "செங்கோட்டையனை நீக்குவதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி தகுதியற்றவர். துரோகத்திற்கு எதிராக உருவாக்கப்பட்ட அதிமுக என்கிற இயக்கம், இன்று துரோகி கையில் சிக்கி உள்ளது. அதனை அக்கட்சி தொண்டர்கள் உணரவில்லை என்றால், ஆண்டவனாலும் அதிமுகவை காப்பாற்ற முடியாது. அதிமுகவை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு அமமுகவிற்கு இருக்கிறது.
’EDMK’ வாக இருக்கும் அந்த கட்சிதை ’ADMK’ வாக மாற்றுவோம். துரோகத்திற்கு நோபல் பரிசு தர வேண்டும் என்றால் அது எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு தான் தர வேண்டும். அதிமுகவில் உள்ள இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் மெளன விரதத்திலும், தியானத்திலும் உள்ளனர். டெல்லியிலிருந்து யாராவது வந்து அனைவரையும் சேர்த்து விடுவார்கள் என நம்பியுள்ளனர்.
வரும் தேர்தலோடு எடப்பாடி பழனிசாமியும் அவருக்கு ஜால்ரா அடிப்பவர்களும், வீழ்ந்து விடுவார்கள். நடக்கப்போவதை பொறுத்திருந்து பாருங்கள்” என்று டிடிவி தினகரந் பதிலளித்தார்.
மேலும் செங்கோட்டையன் பட்டியலில் அடுத்தடுத்து யார் இணைய போகிறார்கள் என்ற கேள்விக்கு, "பொருத்திருந்து பாருங்கள்" என்று அவர் பதிலளித்தார்.