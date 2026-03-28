சைதாப்பேட்டையில் செந்தமிழன், பெரியகுளத்தில் கதிர்காமு - வெளியானது அமமுக வேட்பாளர் பட்டியல்

எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் சேர்த்து தஞ்சாவூர் மற்றும் ஆண்டிபட்டி தொகுதிகளில் பிரச்சாரம் செய்ய முதற்கட்ட திட்டம் உள்ளது என டி.டி.வி. தினகரன் தெரிவித்தார்.

அமமுக வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்ட டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்ட அக்கட்சியினர்
Published : March 28, 2026 at 2:47 PM IST

சென்னை: அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அமமுக சார்பில் போட்டியிடும் 11 வேட்பாளர்களின் பெயர் பட்டியலை டி.டி.வி. தினகரன் இன்று வெளியிட்டார்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் சூடு பிடித்துள்ள நிலையில், அதிமுக - தே.ஜ கூட்டணியில் உள்ள அமமுகவுக்கு 11 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், அமமுக சார்பில் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பெயர்களை அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் இன்று (மார்ச் 28) சென்னையில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் வெளியிட்டார்.

அதாவது, என்டிஏ கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள அமமுகவிற்கு பெரியகுளம், மன்னார்குடி, திருவையாறு, காரைக்குடி, திருப்பத்தூர், நாங்குநேரி, ஒட்டப்பிடாரம், திருச்சி மேற்கு, சைதாப்பேட்டை, பூந்தமல்லி மற்றும் மடத்துக்குளம் ஆகிய தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால், 11 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்யும் பணியில், அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்தார். இந்நிலையில், அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கையுடன், வேட்பாளர்களின் பட்டியலை டி.டி.வி.தினகரன் இன்று வெளியிட்டுள்ளார்.

தேர்தல் அறிக்கை

  • அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் 85% தமிழர்கள் பணி புரியும் வகையில் சட்டம் இயற்றப்படும்.
  • உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழ் வழக்காடு மொழியாக்கப்படும்.
  • ஜெயலலிதாவுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்க வலியுறுத்தப்படும்
  • தமிழகத்தில் கேந்திர வித்யாலயா மற்றும் பி.எம்.ஸ்ரீ பள்ளிகள் அதிக அளவில் கொண்டு வரப்படும்.
  • வடசென்னையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கொண்டுவரப்படும்' உள்ளிட்ட 120 தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அதில் இடம்பெற்றுள்ளன.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டி.டி.வி. தினகரன், “ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி முதல் அமமுக பிரச்சாரம் தொடங்கப்படும். 234 தொகுதிகளிலும் கூட்டணிக் கட்சிகள் சார்பில் போட்டியிடும் அனைத்து வேட்பாளர்களையும் ஆதரித்து முடிந்த அளவு பிரச்சாரம் மேற்கொள்வோம். நானும், எடப்பாடி பழனிசாமியும் சேர்த்து தஞ்சாவூர் மற்றும் ஆண்டிபட்டி தொகுதிகளில் பிரச்சாரம் செய்யலாம் என்ற முதல்கட்ட திட்டம் இருக்கிறது.

டெல்டா பகுதிகளில் 3 தொகுதிகளை கேட்டோம். எங்களுக்கும், திமுகவும் தான் போட்டி. சசிகலாவால் எங்களது வெற்றி பாதிக்காது. 11 வேட்பாளர்களும் குக்கர் சின்னத்தில் தான் போட்டியிடுகிறார்கள்.

அமைச்சர்கள் தொகுதியில் வெற்றி பெற முடியாது என்ற எண்ணமெல்லாம் ஒன்றுமில்லை. அமைச்சர்கள் என்ன பயத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று எங்களுக்கு தெரியும். அவர்களிடம் பணபலம் உள்ளது. இந்த முறை அதை சரியாக எதிர் கொண்டு வெற்றி பெறுவோம்” என்றார்.

அமமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியல்

வரிசை

எண்

தொகுதியின்

பெயர்

வேட்பாளர்

பெயர்

1.பெரியகுளம் (தனி) கதிர்காமு
2.சைதாப்பேட்டை செந்தமிழன்
3. மன்னார்குடி எஸ்.காமராஜ்
4.திருவையாறு வேலு கார்த்திகேயன்
5.காரைக்குடி தேர்போகி பாண்டி
6. திருப்பத்தூர்ஞானசேகரன்
7.நாங்குநேரி ⁠இசக்கி முத்து
8.ஓட்டப்பிடாரம் (தனி) சுந்தர்ராஜன்
9. திருச்சி (மேற்கு) தொட்டியம் ராஜசேகர்
10.பூந்தமல்லி (தனி)ஏழுமலை
11.மடத்துக்குளம்சண்முகவேலு
