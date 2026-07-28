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ரயில் பயணியை காலால் எட்டி உதைத்த டிக்கெட் பரிசோதகர் பணியிடை நீக்கம்

பயணியிடம் முறையான டிக்கெட் இல்லாத காரணத்தால் டிக்கெட் பரிசோதகருக்கும், பயணிக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 28, 2026 at 4:38 PM IST

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தென்காசி: ரயில் பயணியிடம் முறையான டிக்கெட் இல்லாத காரணத்தால், பயணியை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டி, அவரை காலால் எட்டி உதைத்த டிக்கெட் பரிசோதகரை ரயில்வே நிர்வாகம் பணியிடை நீக்கம் செய்துள்ளது.

தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் முருகன். இவர் ராணுவத்தில் பணியாற்றி வருகிறார். முருகன் நேற்று (ஜூலை 27) செங்கோட்டையில் இருந்து சென்னை எழும்பூர் நோக்கில் செல்லும் பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் பொதுப் பெட்டியில் பயணம் செய்துள்ளார்.

இந்த பயணத்தின்போது டிக்கெட் பரிசோதகர் முருகனிடம் டிக்கெட்டை காட்டுமாறு கேட்டுள்ளார். அப்போது முருகனிடம் முறையான டிக்கெட் இல்லை என கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, முறையான டிக்கெட் இல்லாமல் பயணம் செய்ததற்கு அபராதம் விதிப்பது தொடர்பாக முருகனுக்கும், டிக்கெட் பரிசோதகருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து, பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இரவு 10 மணியளவில் மதுரை ரயில் நிலையத்தை வந்தடைந்தபோது, முருகனை ரயிலில் இருந்து இறக்கிவிட்ட டிக்கெட் பரிசோதகர், அவரை தகாத வார்த்தைகளில் பேசியதுடன் அவரை காலால் எட்டி உதைத்ததாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

மேலும், முருகனை ரயில் நிலையத்தை விட்டு வெளியேறுமாறு கூறி தொடர்ந்து தாக்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது.

டிக்கெட் பரிசோதகரின் இந்த செயலுக்கு சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என பலரும் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். முறையான டிக்கெட் இல்லாமல் ரயிலில் பயணம் செய்திருந்தால் ரயில்வே விதிகளின்படி அவருக்கு அபராதம் விதிக்கலாம். ஆனால், பயணியிடம் வன்முறையில் ஈடுபடுவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்று அவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.

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மேலும், இச்சம்பவம் குறித்து ரயில்வே நிர்வாகம் முழுமையான விசாரணை நடத்தி, சம்பந்தப்பட்ட டிக்கெட் பரிசோதகர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர். இதனையடுத்து, ரயில்வே நிர்வாகம் இச்சம்பவம் தொடர்பான விசாரணையை மேற்கொண்டது.

விசாரணையின் முதற்கட்ட நடவடிக்கையாக குற்றச்சாட்டிற்கு உள்ளான டிக்கெட் பரிசோதகரை பணியிடை நீக்கம் செய்து ரயில்வே நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும், இச்சம்பவம் தொடர்பாக துறை ரீதியான விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும் ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

TTE SUSPEND
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ரயில்வே நிர்வாகம்
TTE SUSPENDED ASSAULTING PASSENGER

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