எஸ்ஐஆர் மூலம் தேர்தல் ஆணையத்தின் மீதான நம்பிக்கை சிதைந்து விட்டது - டி.ராஜா பேட்டி
தலித், சிறுபான்மையினர் மற்றும் ஏழை எளிய மக்களின் வாக்குகள் எஸ்ஐஆர் மூலம் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக டி.ராஜா குறிப்பிட்டார்.
Published : October 30, 2026 at 7:56 PM IST
சென்னை: தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது இருந்த நம்பிக்கை எஸ்ஐஆர் மூலம் சிதைந்துவிட்டதாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டி.ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான பாலன் இல்லத்தில், அக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டி.ராஜா, அகில இந்திய செயலாளர் ராமகிருஷ்ணா பாண்டா, மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் உள்ளிட்டோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது பேசிய டி.ராஜா, "லத்தின் அமெரிக்க நாடான பிரேசிலில் நடைபெற்ற தேர்தலில் லூலா 4-ஆவது முறையாக மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று உள்ளார். மோடி அரசு இந்தியாவின் சுதந்திரமான வெளிநாட்டு கொள்கைகளை காப்பாற்ற தவறிவிட்டது. கியூபா மீது மிகபெரிய பொருளாதார தடையை அமெரிக்க விதித்துள்ளது. இதையெல்லாம் பற்றி மோடி பேச மாட்டார். மேற்கு ஆசிய பகுதியில் அமைதி இல்லாத சூழல் உள்ளது. மோடி ஆட்சிக்கு வந்த பின் காலம் காலமாய் பின்பற்றி வரும் சுதந்திரக் கொள்கைகள் கைவிடப்பட்டுள்ளன" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இந்திய பொருளாதாரம் நிலை குலைந்து போய் உள்ளது. அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை பன்மடங்கு உயர்ந்துள்ளது. இந்தியாவில் பணவீக்கம் அதிகரித்து உள்ளது. ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது. வேலையில்லா திண்டாட்டம் பெருகி வருகிறது. இந்திய இளைஞர்கள் அமைதியற்ற சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். நம்பிக்கையற்ற எதிர்காலத்தை இந்திய இளைஞர்கள் எதிர்கொண்டு வருகிறார்கள்.
இந்தியாவில் தொழிலாளர்கள், விவசாயிகள், மாணவர்கள் களத்தில் இறங்கி போராடத் தொடங்கி இருக்கிறார்கள். இந்தியாவில் கோச்சிங் மாஃபியா உருவெடுத்ததால் வினாத் தாள்கள் வெளியாகிறது. இதனை கண்டித்து தான் டெல்லியில் மிகப்பெரிய மாணவர் போராட்டம் வெடித்தது.
எஸ்ஐஆர் மூலம் கோடிக்கணக்கான மக்களின் வாக்குகள் நீக்கப்பட்டுள்ளது. தலித், சிறுபான்மையினர் மற்றும் ஏழை எளிய மக்களின் வாக்குகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. தேர்தல் ஆணையம் சுதந்திரமாக நடுநிலையோடு செயல்பட கூடிய அமைப்பாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் தேர்தல் ஆணையம் அப்படி செயல்படவில்லை, தேர்தல் ஆணையம் தோல்வியடைந்து விட்டது. அதன் மீது இருந்த நம்பிக்கை குறைந்து விட்டது" என்றார்.
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தொடர்ந்து பேசிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன், "மக்களுக்கான அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை தமிழ்நாட்டில் உயர்ந்து கொண்டே உள்ளது. அதனை கண்டித்து 3 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற உள்ளது. முன்பை விட தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்து வருகிறது. தென் மாவட்டங்களில் கொலைகள் அதிகரித்துள்ளன.
வரும் நவம்பர் 10 ஆம் தேதி மூன்று இடதுசாரி கட்சிகளும் இணைந்து சென்னையில் தமிழக நலன் சார்ந்த பிரகடனத்தை அறிவிக்க உள்ளோம். எந்த சூழ்நிலையிலும் அரசியல் பழிவாங்குதல் கூடாது. தமிழ்நாட்டில் ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி பதற்றத்தை உருவாக்குகிறது. எனவே ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி அளிக்கக்கூடாது" என்றார்.